https://ria.ru/20200923/lukashenko-1577641894.html
Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии
Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, передает Sputnik Беларусь. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T11:33
2020-09-23T11:33
2020-09-23T13:13
цик белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 23 сен — РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> вступил в должность президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, передает <u><a href="https://sputnik.by/politics/20200923/1045741689/Lukashenko-vstupil-v-dolzhnost-prezidenta.html">Sputnik Беларусь</a></u>.Положив правую руку на Конституцию, он принес присягу на белорусском языке, после чего глава ЦИК <a href="http://ria.ru/person__158/" target="_blank" data-auto="true">Лидия Ермошина</a> вручила ему соответствующее удостоверение. Во время инаугурации Лукашенко заявил, что белорусы не просто выбирали президента, а защищали мирную жизнь и суверенитет. Он также отметил, что вступает в должность с чувством гордости за народ, который "прошел испытания на прочность своих убеждений".Лукашенко также пообещал, что социальная политика останется визитной карточкой страны, и указал на то, что цветная революция провалилась, несмотря на "беспрецедентный вызов" и "дьявольские подталкивания извне".Церемония проходит во Дворце независимости. На ней присутствуют несколько сотен человек — чиновники, парламентарии, руководители СМИ, деятели культуры и спорта и другие.Выборы состоялись 9 августа, Лукашенко набрал 80,1% голосов, это его шестой срок.Оппозиция и <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> не признали итоги голосования, а по Белоруссии прокатилась волна протестов. В первые дни полицейские и ОМОН применяли против демонстрантов слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули, затем от силовых методов отказались.<strong>Все новости</strong> <strong>Белоруссии</strong> <strong>читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
Ирина Протасевич
Какие выборы, такая и инаугурация
723
435
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры президентского мотокортежа у резиденции Лукашенко
Президентский кортеж въехал на территорию резиденции главы белорусского государства Александра Лукашенко. Кортеж состоял из более пяти машин, их сопровождали мотоциклы милиции.
2020-09-23T11:33
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PT0M17S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цик белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире
МИНСК, 23 сен — РИА Новости. Александр Лукашенко
вступил в должность президента Белоруссии
, передает Sputnik Беларусь
.
Положив правую руку на Конституцию, он принес присягу на белорусском языке, после чего глава ЦИК Лидия Ермошина
вручила ему соответствующее удостоверение.
Во время инаугурации Лукашенко заявил, что белорусы не просто выбирали президента, а защищали мирную жизнь и суверенитет. Он также отметил, что вступает в должность с чувством гордости за народ, который "прошел испытания на прочность своих убеждений".
"Это день нашей с вами убедительной победы", — подчеркнул руководитель республики, добавив, что не может и не имеет права "бросить белорусов".
Лукашенко также пообещал, что социальная политика останется визитной карточкой страны, и указал на то, что цветная революция провалилась, несмотря на "беспрецедентный вызов" и "дьявольские подталкивания извне".
Церемония проходит во Дворце независимости. На ней присутствуют несколько сотен человек — чиновники, парламентарии, руководители СМИ, деятели культуры и спорта и другие.
Выборы состоялись 9 августа, Лукашенко набрал 80,1% голосов, это его шестой срок.
Оппозиция и Евросоюз
не признали итоги голосования, а по Белоруссии прокатилась волна протестов. В первые дни полицейские и ОМОН применяли против демонстрантов слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули, затем от силовых методов отказались.
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