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Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии
Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, передает Sputnik Беларусь. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T11:33
2020-09-23T13:13
цик белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 23 сен — РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> вступил в должность президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, передает <u><a href="https://sputnik.by/politics/20200923/1045741689/Lukashenko-vstupil-v-dolzhnost-prezidenta.html">Sputnik Беларусь</a></u>.Положив правую руку на Конституцию, он принес присягу на белорусском языке, после чего глава ЦИК <a href="http://ria.ru/person__158/" target="_blank" data-auto="true">Лидия Ермошина</a> вручила ему соответствующее удостоверение. Во время инаугурации Лукашенко заявил, что белорусы не просто выбирали президента, а защищали мирную жизнь и суверенитет. Он также отметил, что вступает в должность с чувством гордости за народ, который "прошел испытания на прочность своих убеждений".Лукашенко также пообещал, что социальная политика останется визитной карточкой страны, и указал на то, что цветная революция провалилась, несмотря на "беспрецедентный вызов" и "дьявольские подталкивания извне".Церемония проходит во Дворце независимости. На ней присутствуют несколько сотен человек — чиновники, парламентарии, руководители СМИ, деятели культуры и спорта и другие.Выборы состоялись 9 августа, Лукашенко набрал 80,1% голосов, это его шестой срок.Оппозиция и <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> не признали итоги голосования, а по Белоруссии прокатилась волна протестов. В первые дни полицейские и ОМОН применяли против демонстрантов слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули, затем от силовых методов отказались.<strong>Все новости</strong> <strong>Белоруссии</strong> <strong>читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
Какие выборы, такая и инаугурация
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Кадры президентского мотокортежа у резиденции Лукашенко
Президентский кортеж въехал на территорию резиденции главы белорусского государства Александра Лукашенко. Кортеж состоял из более пяти машин, их сопровождали мотоциклы милиции.
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цик белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии

11:33 23.09.2020 (обновлено: 13:13 23.09.2020)
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МИНСК, 23 сен — РИА Новости. Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, передает Sputnik Беларусь.
Положив правую руку на Конституцию, он принес присягу на белорусском языке, после чего глава ЦИК Лидия Ермошина вручила ему соответствующее удостоверение.
Во время инаугурации Лукашенко заявил, что белорусы не просто выбирали президента, а защищали мирную жизнь и суверенитет. Он также отметил, что вступает в должность с чувством гордости за народ, который "прошел испытания на прочность своих убеждений".
"Это день нашей с вами убедительной победы", — подчеркнул руководитель республики, добавив, что не может и не имеет права "бросить белорусов".
Лукашенко также пообещал, что социальная политика останется визитной карточкой страны, и указал на то, что цветная революция провалилась, несмотря на "беспрецедентный вызов" и "дьявольские подталкивания извне".
Церемония проходит во Дворце независимости. На ней присутствуют несколько сотен человек — чиновники, парламентарии, руководители СМИ, деятели культуры и спорта и другие.
Выборы состоялись 9 августа, Лукашенко набрал 80,1% голосов, это его шестой срок.
Оппозиция и Евросоюз не признали итоги голосования, а по Белоруссии прокатилась волна протестов. В первые дни полицейские и ОМОН применяли против демонстрантов слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули, затем от силовых методов отказались.
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Итоги президентских выборов в Белоруссии
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Обсудить435
ЦИК БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Какие выборы, такая и инаугурация
23 сентября, 11:36
Ирина ПротасевичИрина Протасевич
26222424240
ОТЛИЧНО!
23 сентября, 11:35
Aleksandr63sAleksandr63s
3896303186
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