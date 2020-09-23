https://ria.ru/20200923/lukashenko-1577641894.html

Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии

Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, передает Sputnik Беларусь. РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T11:33

2020-09-23T11:33

2020-09-23T13:13

цик белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 23 сен — РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> вступил в должность президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, передает <u><a href="https://sputnik.by/politics/20200923/1045741689/Lukashenko-vstupil-v-dolzhnost-prezidenta.html">Sputnik Беларусь</a></u>.Положив правую руку на Конституцию, он принес присягу на белорусском языке, после чего глава ЦИК <a href="http://ria.ru/person__158/" target="_blank" data-auto="true">Лидия Ермошина</a> вручила ему соответствующее удостоверение. Во время инаугурации Лукашенко заявил, что белорусы не просто выбирали президента, а защищали мирную жизнь и суверенитет. Он также отметил, что вступает в должность с чувством гордости за народ, который "прошел испытания на прочность своих убеждений".Лукашенко также пообещал, что социальная политика останется визитной карточкой страны, и указал на то, что цветная революция провалилась, несмотря на "беспрецедентный вызов" и "дьявольские подталкивания извне".Церемония проходит во Дворце независимости. На ней присутствуют несколько сотен человек — чиновники, парламентарии, руководители СМИ, деятели культуры и спорта и другие.Выборы состоялись 9 августа, Лукашенко набрал 80,1% голосов, это его шестой срок.Оппозиция и <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> не признали итоги голосования, а по Белоруссии прокатилась волна протестов. В первые дни полицейские и ОМОН применяли против демонстрантов слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули, затем от силовых методов отказались.<strong>Все новости</strong> <strong>Белоруссии</strong> <strong>читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

Ирина Протасевич Какие выборы, такая и инаугурация 723

Aleksandr63s ОТЛИЧНО! 587

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры президентского мотокортежа у резиденции Лукашенко Президентский кортеж въехал на территорию резиденции главы белорусского государства Александра Лукашенко. Кортеж состоял из более пяти машин, их сопровождали мотоциклы милиции. 2020-09-23T11:33 true PT0M17S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цик белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире