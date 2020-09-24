https://ria.ru/20200924/belorussiya-1577686414.html

В Минске завершились протесты после инаугурации Лукашенко

Новая акция протеста, катализатором которой стала инаугурация президента Белоруссии Александр Лукашенко, завершилась в Минске. В среду силовики действовали... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T01:23

2020-09-24T01:23

2020-09-24T01:27

протесты в белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 24 сен - РИА Новости.</strong> Новая акция протеста, катализатором которой стала инаугурация президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, завершилась в <a href="https://ria.ru/location_Minsk" target="_blank">Минске</a>. В среду силовики действовали жестче, чем в последние недели, но не так, как в первые дни после выборов, передают корреспонденты РИА Новости.Акция началась в районе 18.00 и завершилась ближе к полуночи. Первоначально протестующие подошли к стеле "Минск - город герой", откуда их прогнали силовики. При разгоне людей на проспекте Победителей использовались водометы.После того как протестующих прогнали от стелы, часть из них разошлась по городу. Корреспондент РИА Новости наблюдал протесты на улице Немига, у ТЦ "Галерея" и у метро "Пушкинская".На Немиге ОМОН применил дубинки для задержания протестующих после того, как те попытались пойти на силовиков в наступление. После неудавшегося штурма кто-то из протестующих кинул в силовиков стеклянную бутылку. При этом ОМОН задержал не менее пяти человек, одного мужчину при задержании избили - когда его положили на землю, его лицо было в крови.У ТЦ "Галерея" боец ОМОН применил перцовый баллончик в тот момент, когда протестующие попытались отбить одного из задержанных. До этого бойцы ОМОН пошли на штурм части протестующих за торговым центром. Одного мужчину при задержании несколько раз ударили бутылкой. У ТЦ "Галерея" корреспондент РИА Новости заметил инвалидов-колясочников, участвовавших в акции.У метро "Пушкинская" ОМОН рассредоточился на четыре группы, каждая из которых стояла у входа в метро. Силовики несколько раз пытались разогнать участников акции, те убегали. Силовики также искали демонстрантов по дворам - из ближайших окон в ОМОН летели яйца.Помимо этого, бойцы ОМОН несколько раз заходили в переход, чтобы перейти на другую сторону улицы - в один из таких моментов протестующий бросил в силовиков картофелем, но ни в кого не попал.Ближе к полуночи в районе "Пушкинской" ОМОН задержал двух пьяных мужчин - один из них едва переставлял ноги, когда его вели в автозак. При этом один из силовиков, когда вел не сопротивлявшегося мужчину, несколько раз сильно ударил его по лицу рукой.В данный момент у "Пушкинской" практически не осталось протестующих, большая часть автозаков уехала, стоят две машины. В других точках, где проходили протесты, демонстранты также разошлись.После полуночи группа людей выставила небольшие баррикады в районе станции метро "Спортивная", они перекрывали дорогу. С приездом силовиков протестующие разошлись, ОМОН убрал баррикады. Однако после того, как силовики уехали, протестующие снова выставили баррикады из тех же предметов. Затем ОМОН вернулся, погрузил конструкции в свою машину и уехал. Протестующие убежали.В ГУВД Мингорисполкома в среду вечером сообщили РИА Новости, что на протестах задержаны "несколько десятков человек". Не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил, что задержаны около 200 человек.

https://ria.ru/20200923/lukashenko-1577685280.html

https://ria.ru/20200923/gosdep-1577684199.html

https://ria.ru/20200923/lukashenko-1577644877.html

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире