Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200922/amerika-1577555333.html
Америку уничтожают радикалы и слабоумие
Кандидат от Демократической партии в президенты США Джо Байден в очередной раз оговорился. Выступая в воскресенье перед избирателями, он заявил, что еще до... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T08:00
2020-09-22T08:00
дональд трамп
джо байден
сша
авторы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577555389_0:139:3078:1870_1400x0_80_0_0_4894feca1777f2bbd9b72a38c33a049f.jpg
Кандидат от Демократической партии в президенты <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="https://ria.ru/20200921/koronavirus-1577528098.html" target="_blank">Джо Байден в очередной раз оговорился</a>. Выступая в воскресенье перед избирателями, он заявил, что еще до того, как он закончит свою речь, от COVID-19 умрут 200 миллионов человек.Скорее всего, политик имел в виду 200 тысяч американцев, погибших от коронавируса к настоящему моменту.В любом другом случае подобная ошибка была бы воспринята как казус, не стоящий внимания. Однако поскольку речь идет о Байдене, это автоматически дает повод для новых спекуляций по поводу его дееспособности.Тема возможной старческой деменции кандидата от демократов громко звучит в ходе нынешней избирательной кампании и является одним из главных направлений атаки на него со стороны республиканцев. Уже дважды в этом месяце президент США предлагал своему сопернику вместе <a href="https://ria.ru/20200902/test-1576609434.html" target="_blank">пройти тесты</a> — на стимуляторы и на <a href="https://ria.ru/20200915/tramp-1577273474.html" target="_blank">наркотики</a>, которыми, по слухам, накачивают 77-летнего Байдена перед каждым появлением на публике.Но дело вовсе не в возрасте. Семидесятичетырехлетний Трамп тоже не мальчик, а, например, <a href="http://ria.ru/person_Berni_Sanders/" target="_blank" data-auto="true">Берни Сандерсу</a>, который был главным конкурентом Байдена в борьбе за место кандидата от Демократической партии, и вовсе 79 лет. Однако тема их интеллектуальной сохранности не актуальна. Более того, Трамп любит напоминать, что <a href="https://abcnews.go.com/Politics/trump-bragging-acing-simple-test-detect-mental-impairment/story?id=71945342" target="_blank">успешно прошел соответствующий тест</a>.Главная причина, по которой вокруг Байдена сложилась такая ситуация, — его собственное поведение. Политик известен своими бесчисленными оговорками, неуклюжестью и странностями, заставляющими <a href="https://ria.ru/20200312/1568517735.html" target="_blank">сомневаться в его ментальном здоровье</a>. Он говорил, что борется за пост сенатора (а не президента), заявил чернокожему радиоведущему, что "если вы не можете определиться, за меня вы или за Трампа, то вы не черный", <a href="https://ria.ru/20200304/1568156297.html" target="_blank">перепутал жену с сестрой</a>, ошибся при цитировании Декларации независимости, а также неоднократно <a href="https://www.nytimes.com/2020/02/21/us/politics/biden-south-africa-arrest-mandela.html" target="_blank">рассказывал</a>, что в 1970-х подвергался аресту в ЮАР за попытку встретиться с Нельсоном Манделой (чего просто не было). И это только малая часть нелепых поступков и высказываний претендента на Белый дом.Причем, помимо республиканцев, которым выгодно использовать данные факты и представлять своего соперника выжившим из ума стариком, масла в огонь добавляют и сами демократы.Буквально на прошлой неделе <a href="http://ria.ru/person_kamala-kharris/" target="_blank" data-auto="true">Камала Харрис</a>, кандидат в вице-президенты и напарница Байдена, публично допустила <a href="https://ria.ru/20200915/bayden-1577279407.html" target="_blank">выразительную обмолвку</a>. Рассказывая о политике демократов в случае победы, она сказала "администрация Харрис вместе с Джо Байденом в качестве президента США", но, наткнувшись на недоумение аудитории, быстро поправила себя на "администрация Байдена — Харрис".Это, разумеется, дало прекрасный повод критикам в очередной раз заявить, что в случае победы Байден станет просто ничего не соображающей марионеткой, которую будет использовать в своих целях демократический истеблишмент.Даже самые яростные трампоненавистники признают, что Джо Байден — слабый кандидат, едва ли не единственным достоинством которого в глазах потенциального электората является то, что он — просто не Трамп. Известный режиссер-документалист Майкл Мур еще несколько месяцев назад по этому поводу <a href="https://ria.ru/20200623/1573324556.html" target="_blank">написал</a>, что "в глубине души мы знаем, что нет огромной, сильной любви к Джо Байдену, никто не мечтает о плане работы Джо Байдена, плане здравоохранения Джо Байдена, плане ухода за детьми, плане уголовного правосудия, плане неравенства доходов".Но это заставляет задаваться вопросом, почему демократы все-таки сделали ставку на столь сомнительную и уязвимую фигуру, чья слабость особенно заметна на фоне суперэнергичного <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> и чьи особенности дают обширные возможности для дискредитации.Неужели у партии не нашлось ярких и сильных фигур, которые смотрелись бы более выигрышно рядом с республиканским кандидатом?Ответ прост: у Демпартии действительно не было и нет лучших вариантов.Совсем не случайно главным конкурентом Байдена внутри партии за место кандидата в президенты оказался уже упомянутый Берни Сандерс, чья принципиальность и последовательность за очень долгую политическую карьеру заслуживает всяческого уважения, но который на протяжении десятилетий был политическим маргиналом из-за прямо-таки неприличных для США социалистических идей. Более того, нынешняя кампания показала, что Сандерс, в общем, таковым остается, поскольку его позиция слишком леворадикальна, чтобы ее поддержало большинство.А про новую поросль политиков-леваков, которые наращивают политический капитал на поддержке продолжающихся в стране протестов-беспорядков, и говорить не приходится. Это, без сомнения, яркие фигуры в стане Демпартии, но способные скорее напугать, нежели привлечь среднестатистического избирателя. Да и продвигаемые ими идеи таковы, что Сандерс на их фоне выглядит <a href="https://ria.ru/20200708/1574021520.html" target="_blank">умеренным и здравомыслящим консерватором</a>.Лучше уж тогда Джо Байден — плоть от плоти "вашингтонского болота", варящийся в нем с 1970-х годов и прошедший путь от сенатора до вице-президента при <a href="http://ria.ru/person_Barak_Obama/" target="_blank" data-auto="true">Обаме</a>. Более яркой и известной фигуры у истеблишмента Демпартии просто нет — Хиллари Клинтон свой шанс упустила четыре года назад.Уже давно для усиления своих электоральных позиций демократы сделали ставку на "исторически притесняемые меньшинства", включая нелегальных иммигрантов. Нет сомнения, что руководство партии было уверено, что сможет сохранить привычный статус-кво, манипулируя приверженцами и просто заливая им в уши то, что те желают слышать.Вот только политика устроена несколько сложнее. Так что теперь Демократическая партия оказалась в положении, когда ее лицом стали агрессивные леваки, поддерживающие продолжающиеся по стране погромы, и немолодой политик, в чьем ментальном здоровье не уверены даже сторонники.Окажется ли в подобной ситуации достаточно аргумента "зато не Трамп" для победы Джо Байдена на президентских выборах, станет известно через полтора месяца.
https://ria.ru/20200915/tramp-1577273474.html
https://ria.ru/20200921/koronavirus-1577528098.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576015629.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200824/tramp-1576257748.html
https://ria.ru/20200413/1569992868.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200921/bayden-1577529636.html
Всё империи рано или поздно рушатся. Подошло время США.
81
В США рушиться система власти. А нам, всё равно. Однако, слабоумие правит бал, в Америке и ЕС. Опасность для остального мира в том, что могут начаться игры с ядерной кнопкой. А вменяемых к рычагам власти, не подпускают. Например, немка Урсула фон дер Ляйен, что она несет? Геббельс отдыхает.
70
19
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
Ирина Алкснис
https://cdn24.img.ria.ru/images/149758/17/1497581749_0:23:741:764_100x100_80_0_0_a32a62625725cbf4bf6aa4608a8e8faf.jpg
Ирина Алкснис
https://cdn24.img.ria.ru/images/149758/17/1497581749_0:23:741:764_100x100_80_0_0_a32a62625725cbf4bf6aa4608a8e8faf.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577555389_216:0:2947:2048_1400x0_80_0_0_ff01029e16eb378569ad625fb4ed18f7.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, джо байден, сша, авторы

Америку уничтожают радикалы и слабоумие

08:00 22.09.2020
28088
© AFP 2020 / Roberto SchmidtКандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден в Национальном центре Конституции в Филадельфии
Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден в Национальном центре Конституции в Филадельфии - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© AFP 2020 / Roberto Schmidt
Читать ria.ru в
Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
Все материалы
Кандидат от Демократической партии в президенты США Джо Байден в очередной раз оговорился. Выступая в воскресенье перед избирателями, он заявил, что еще до того, как он закончит свою речь, от COVID-19 умрут 200 миллионов человек.
Скорее всего, политик имел в виду 200 тысяч американцев, погибших от коронавируса к настоящему моменту.
В любом другом случае подобная ошибка была бы воспринята как казус, не стоящий внимания. Однако поскольку речь идет о Байдене, это автоматически дает повод для новых спекуляций по поводу его дееспособности.
Тема возможной старческой деменции кандидата от демократов громко звучит в ходе нынешней избирательной кампании и является одним из главных направлений атаки на него со стороны республиканцев. Уже дважды в этом месяце президент США предлагал своему сопернику вместе пройти тесты — на стимуляторы и на наркотики, которыми, по слухам, накачивают 77-летнего Байдена перед каждым появлением на публике.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
15 сентября, 16:11Президентские выборы в США - 2020
Трамп призвал Байдена пройти тест на наркотики
Но дело вовсе не в возрасте. Семидесятичетырехлетний Трамп тоже не мальчик, а, например, Берни Сандерсу, который был главным конкурентом Байдена в борьбе за место кандидата от Демократической партии, и вовсе 79 лет. Однако тема их интеллектуальной сохранности не актуальна. Более того, Трамп любит напоминать, что успешно прошел соответствующий тест.
Главная причина, по которой вокруг Байдена сложилась такая ситуация, — его собственное поведение. Политик известен своими бесчисленными оговорками, неуклюжестью и странностями, заставляющими сомневаться в его ментальном здоровье. Он говорил, что борется за пост сенатора (а не президента), заявил чернокожему радиоведущему, что "если вы не можете определиться, за меня вы или за Трампа, то вы не черный", перепутал жену с сестрой, ошибся при цитировании Декларации независимости, а также неоднократно рассказывал, что в 1970-х подвергался аресту в ЮАР за попытку встретиться с Нельсоном Манделой (чего просто не было).
Джо Байден на съезде Демократической партии - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
21 сентября, 07:21
Байден оговорился и предсказал 200 миллионов смертей от COVID-19 в США
И это только малая часть нелепых поступков и высказываний претендента на Белый дом.
Причем, помимо республиканцев, которым выгодно использовать данные факты и представлять своего соперника выжившим из ума стариком, масла в огонь добавляют и сами демократы.
Буквально на прошлой неделе Камала Харрис, кандидат в вице-президенты и напарница Байдена, публично допустила выразительную обмолвку. Рассказывая о политике демократов в случае победы, она сказала "администрация Харрис вместе с Джо Байденом в качестве президента США", но, наткнувшись на недоумение аудитории, быстро поправила себя на "администрация Байдена — Харрис".
Это, разумеется, дало прекрасный повод критикам в очередной раз заявить, что в случае победы Байден станет просто ничего не соображающей марионеткой, которую будет использовать в своих целях демократический истеблишмент.
Сенатор Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 20.08.2020
20 августа, 07:30
Демпартия США утвердила Камалу Харрис кандидатом в вице-президенты
Даже самые яростные трампоненавистники признают, что Джо Байден — слабый кандидат, едва ли не единственным достоинством которого в глазах потенциального электората является то, что он — просто не Трамп. Известный режиссер-документалист Майкл Мур еще несколько месяцев назад по этому поводу написал, что "в глубине души мы знаем, что нет огромной, сильной любви к Джо Байдену, никто не мечтает о плане работы Джо Байдена, плане здравоохранения Джо Байдена, плане ухода за детьми, плане уголовного правосудия, плане неравенства доходов".
Но это заставляет задаваться вопросом, почему демократы все-таки сделали ставку на столь сомнительную и уязвимую фигуру, чья слабость особенно заметна на фоне суперэнергичного Дональда Трампа и чьи особенности дают обширные возможности для дискредитации.
Неужели у партии не нашлось ярких и сильных фигур, которые смотрелись бы более выигрышно рядом с республиканским кандидатом?
Президент Дональд Трамп обращается к толпе сторонников в международном аэропорту в городе Юма, штат Аризона - РИА Новости, 1920, 24.08.2020
24 августа, 18:51
На второй срок. Трамп официально стал кандидатом в президенты США
Ответ прост: у Демпартии действительно не было и нет лучших вариантов.
Совсем не случайно главным конкурентом Байдена внутри партии за место кандидата в президенты оказался уже упомянутый Берни Сандерс, чья принципиальность и последовательность за очень долгую политическую карьеру заслуживает всяческого уважения, но который на протяжении десятилетий был политическим маргиналом из-за прямо-таки неприличных для США социалистических идей. Более того, нынешняя кампания показала, что Сандерс, в общем, таковым остается, поскольку его позиция слишком леворадикальна, чтобы ее поддержало большинство.
А про новую поросль политиков-леваков, которые наращивают политический капитал на поддержке продолжающихся в стране протестов-беспорядков, и говорить не приходится. Это, без сомнения, яркие фигуры в стане Демпартии, но способные скорее напугать, нежели привлечь среднестатистического избирателя. Да и продвигаемые ими идеи таковы, что Сандерс на их фоне выглядит умеренным и здравомыслящим консерватором.
Кандидаты в президенты США Джо Байден и Берни Сандерс касаются друг друга локтями, вместо рукопожатия, перед началом предвыборных дебатов - РИА Новости, 1920, 13.04.2020
13 апреля, 22:36Президентские выборы в США - 2020
Сандерс поддержал Байдена в президентской гонке
Лучше уж тогда Джо Байден — плоть от плоти "вашингтонского болота", варящийся в нем с 1970-х годов и прошедший путь от сенатора до вице-президента при Обаме. Более яркой и известной фигуры у истеблишмента Демпартии просто нет — Хиллари Клинтон свой шанс упустила четыре года назад.
Уже давно для усиления своих электоральных позиций демократы сделали ставку на "исторически притесняемые меньшинства", включая нелегальных иммигрантов. Нет сомнения, что руководство партии было уверено, что сможет сохранить привычный статус-кво, манипулируя приверженцами и просто заливая им в уши то, что те желают слышать.
Вот только политика устроена несколько сложнее. Так что теперь Демократическая партия оказалась в положении, когда ее лицом стали агрессивные леваки, поддерживающие продолжающиеся по стране погромы, и немолодой политик, в чьем ментальном здоровье не уверены даже сторонники.
Кандидат в президентыСША от Демократической партии Джо Байден во время дебатов, организованных CNN / New York Times в Университете Оттербейн. 15 октября 2019 - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
21 сентября, 08:51
Может, не оговорка? Байден снова предрек гибель 200 млн американцев
Окажется ли в подобной ситуации достаточно аргумента "зато не Трамп" для победы Джо Байдена на президентских выборах, станет известно через полтора месяца.
44212481414
Обсудить19
Дональд ТрампДжо БайденСШААвторы
Популярные комментарии
Всё империи рано или поздно рушатся. Подошло время США.
22 сентября, 09:55
Арсений НовиковАрсений Новиков
4140004
В США рушиться система власти. А нам, всё равно. Однако, слабоумие правит бал, в Америке и ЕС. Опасность для остального мира в том, что могут начаться игры с ядерной кнопкой. А вменяемых к рычагам власти, не подпускают. Например, немка Урсула фон дер Ляйен, что она несет? Геббельс отдыхает.
22 сентября, 14:45
Иван Сусанин28Иван Сусанин28
3801003
Рекомендуем
Фридрих Мерц на партийном съезде Христианско-демократического союза в Гамбурге, Германия
Зачем "наследник Фридрих" врет немцам про Путина
Госсекретарь США Майк Помпео на пресс-конференции после встречи с членами Совета Безопасности ООН. 20 августа 2020
Угроза поражения США. Почему Вашингтон вновь ввел санкции против Тегерана
Древнеегипетская мумия Сеннеджема после извлечения из гроба для окуривания в Национальном музее Египта
Зараженные предки. От каких инфекций страдали и умирали древние люди
Обломки самолета Ту-154М польского президента Леха Качиньского
Польша хочет много: "гиена Европы" подтверждает свою репутацию
Президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в Хендерсоне, штат Невада
Смерть открыла США дорогу к победе Трампа — или к гражданской войне
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине
В Кремле заявили о сложностях в расследовании инцидента с Навальным
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров выступил на сессии Генассамблеи ООН
Многоцелевой истребитель Су-30СМ
В Тверской области разбился истребитель Су-30
Батальон солдат США загружается в военный самолет
"Стали мишенью": почему войска США бегут из оккупированных стран
Убитая Анна
"Зарыли в огороде": кто жестоко убил 19-летнюю девушку-инвалида
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине
СМИ узнало, почему в Германии не возбудят уголовное дело по Навальному
Музыкант Андрей Макаревич
Макаревич раскрыл размер своей пенсии
Паспорта граждан Украины
"Ни опыта, ни порядочности". Отберут ли "безвиз" у Украины
Кадр из сериала Александровский сад
Опубликованы кадры с места гибели актера Дмитрия Жулина
Табагинская протока смывает берег
Сарай уже "ушел": их смывает водой, но никому нет дела
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:19Эксперт рассказал, чем опасны голосовые помощники
02:11Президенты Латвии и Литвы затронули на ГА ООН тему Навального
02:11Найдено неожиданное применение арбуза
01:45Акции "Яндекса" обновили максимумы на фоне планов покупки Тинькофф Банка
01:45Трамп похвалил себя за шаги против COVID-19
01:30В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
00:36Титов предупредил Мишустина об угрозе волны банкротств
00:34Источник назвал дату пуска с космодрома Восточный
00:27МКС уклонилась от столкновения с космическим мусором
00:24В Москве нашли пропавшую 12-летнюю дочь дизайнера
00:12Посол РФ объяснил, почему Польша выступает против "Северного потока — 2"
00:07Посол России ответил на требование ФРГ расследовать ситуацию с Навальным
23:57Посол надеется, что Германия продолжит поддерживать "Северный поток — 2"
23:49ООН поблагодарила Путина за предложение вакцины от коронавируса
23:44В России серьезно относятся к инциденту с Навальным, заявил посол
23:37МКС выполнит маневр уклонения от космического мусора
23:26Акции "Яндекса" резко подорожали на фоне возможной покупки Тинькофф Банка
23:21Россия надеется получить от Германии образцы анализов Навального
23:18В Москве за сутки умерли 16 пациентов с коронавирусом
23:18В Москве установится августовская погода
Лента новостейМолния