https://ria.ru/20200902/test-1576609434.html
Трамп предложил Байдену пройти тест на стимуляторы
Президент США Дональд Трамп заявил, что его главный соперник на выборах демократ Джо Байден, возможно, принимает стимулирующие препараты, и предложил вместе... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T06:26
2020-09-02T06:26
2020-09-02T06:45
дональд трамп
джо байден
вашингтон (город)
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 2 сен – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> заявил, что его главный соперник на выборах демократ <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a>, возможно, принимает стимулирующие препараты, и предложил вместе пройти соответствующий тест.Отвечая на вопрос ведущей, почему он подозревает своего соперника в употреблении каких-то препаратов, президент пояснил, что видит разницу между тем, как Байден ведет себя сейчас, и тем, как он вел себя во время дебатов несколько месяцев назад. По мнению Трампа, во время дебатов Байден выглядел слабо.Байдену в настоящее время 77 лет, Трампу - 74. В случае избрания оба политика поставят рекорд по возрасту вступления в должность главы государства.
https://ria.ru/20200831/bayden-1576552678.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире