Forbes удалил статью о возможной деменции Байдена

ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. Сайт американского журнала Сайт американского журнала Forbes удалил статью, в которой обсуждалось, есть ли у фаворита президентской гонки у демократов Джо Байдена старческий маразм.

В статье "Есть ли у Байдена деменция? А важно ли это?" колумнист Элизабет Бауэр называет соответствующие предположения "спекуляциями", свидетельствует копия статьи от 11 марта, сохранившаяся в кэше интернета.

Бауэр напоминает, что президент Дональд Трамп в 2018 году успешно прошел так называемый Монреальский оценочный тест умственных способностей, который может показать наступление деменции.

"Если ляпы и словесные взрывы Байдена - это не просто Байден в своем стиле, тогда должен быть простой ответ: Байден может так же легко пройти тест, как и Трамп, ... и тогда все заткнутся на этот счет, если только не обоснованы заявления республиканцев о том, что на Байдена давят и манипулируют им на выборах вопреки его интересам", - пишет Бауэр.

"Я не уверена, что это имеет значение для избирателей, многие из которых, насколько я могу сказать, просто считают, что Байден занимает место умеренного демократа и готовы голосовать, даже зная, что просто даже его возраст создает достаточную вероятность того, что он не закончит свой срок", - пишет Бауэр.

В четверг на странице, где была опубликована статья, было написано: "Эта страница больше не активна. Сожалеем о неудобствах". Ниже стоит ссылка на условия пользования сайтом Forbes. Причин удаления статьи не приводится.