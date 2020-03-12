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2020-03-12T21:03+0300
https://ria.ru/20200312/1568517735.html
Forbes удалил статью о возможной деменции Байдена
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РИА Новости

Forbes удалил статью о возможной деменции Байдена

21:03 12.03.2020
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© REUTERS / Jim UrquhartКандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден
Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден
© REUTERS / Jim Urquhart
ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. Сайт американского журнала Forbes удалил статью, в которой обсуждалось, есть ли у фаворита президентской гонки у демократов Джо Байдена старческий маразм.
В статье "Есть ли у Байдена деменция? А важно ли это?" колумнист Элизабет Бауэр называет соответствующие предположения "спекуляциями", свидетельствует копия статьи от 11 марта, сохранившаяся в кэше интернета.
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Бауэр напоминает, что президент Дональд Трамп в 2018 году успешно прошел так называемый Монреальский оценочный тест умственных способностей, который может показать наступление деменции.
"Если ляпы и словесные взрывы Байдена - это не просто Байден в своем стиле, тогда должен быть простой ответ: Байден может так же легко пройти тест, как и Трамп, ... и тогда все заткнутся на этот счет, если только не обоснованы заявления республиканцев о том, что на Байдена давят и манипулируют им на выборах вопреки его интересам", - пишет Бауэр.
"Я не уверена, что это имеет значение для избирателей, многие из которых, насколько я могу сказать, просто считают, что Байден занимает место умеренного демократа и готовы голосовать, даже зная, что просто даже его возраст создает достаточную вероятность того, что он не закончит свой срок", - пишет Бауэр.
В четверг на странице, где была опубликована статья, было написано: "Эта страница больше не активна. Сожалеем о неудобствах". Ниже стоит ссылка на условия пользования сайтом Forbes. Причин удаления статьи не приводится.
Байден, которому 77 лет, уже не первое десятилетие известен "ляпами" в речи и неосторожными высказываниями. Трампу, который баллотируется на второй срок, 73 года.
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