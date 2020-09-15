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Эксперт нашел подтверждение слухам о недееспособности Байдена
Оговорка кандидата демократов в вице-президенты США Камалы Харрис о будущей администрации Харрис подтверждает слухи о недееспособности кандидата в президенты... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T17:26
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камала харрис
алексей фененко
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Оговорка кандидата демократов в вице-президенты США <a href="https://ria.ru/person_kamala-kharris" target="_blank">Камалы Харрис</a> о будущей администрации Харрис подтверждает слухи о недееспособности кандидата в президенты <a href="https://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden" target="_blank">Джо Байдена</a>, вряд ли американцы выберут его лидером страны; однако если все же так случится, нельзя утверждать, что всем управлять будет именно Харрис, считают опрошенные РИА Новости эксперты.Кандидат демократов в вице-президенты Камала Харрис во время выступления в ходе круглого стола в режиме онлайн с владельцами малого бизнеса в Аризоне, озвучивая планы будущей администрации президента США в случае победы Байдена, оговорилась, назвав ее "администрацией Харрис".Харрис выдвигается в паре с 77-летним Джо Байденом. В случае если он досрочно прекратит свои полномочия в качестве президента по истечении двух и более лет, пост главы государства займет вице-президент.По его словам, если Байден будет избран президентом <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a>, то он, скорее всего, будет сидеть до конца своего срока."Однако необязательно Харрис будет играть при нем ведущую роль. Обычно ведущую роль при таких слабых администрациях начинает играть либо госсекретарь, либо помощник президента по национальной безопасности", - считает политолог.В то же время программный директор Российского совета по международным делам (<a href="https://ria.ru/event_Dogovor_o_RSMD" target="_blank">РСМД</a>) Иван Тимофеев считает, что Байден находится в нормальной форме, иначе на него бы не сделали ставку.При этом он добавил, что сначала демократам нужно выиграть выборы, а уж потом называть администрацию своим именем."Во-вторых, если выиграют демократы, то Байден будет законным президентом и это будет его администрация, пока он будет в добром здравии и способен исполнять свои полномочия. Как будут складываться неформальные отношения - это уже другой вопрос. Но, как минимум, нужно пройти избирательную кампанию, а уж потом думать, чьим именем называть администрацию", - сказал Тимофеев.Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, нынешний президент <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональд Трамп</a> баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов Джо Байденом.
https://ria.ru/20200915/tramp-1577276831.html
https://ria.ru/20200909/bayden-1576939897.html
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камала харрис, алексей фененко, дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Эксперт нашел подтверждение слухам о недееспособности Байдена

17:26 15.09.2020 (обновлено: 21:00 15.09.2020)
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© AP Photo / Andrew HarnikДжо Байден на съезде Демократической партии
Джо Байден на съезде Демократической партии - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© AP Photo / Andrew Harnik
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Оговорка кандидата демократов в вице-президенты США Камалы Харрис о будущей администрации Харрис подтверждает слухи о недееспособности кандидата в президенты Джо Байдена, вряд ли американцы выберут его лидером страны; однако если все же так случится, нельзя утверждать, что всем управлять будет именно Харрис, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Кандидат демократов в вице-президенты Камала Харрис во время выступления в ходе круглого стола в режиме онлайн с владельцами малого бизнеса в Аризоне, озвучивая планы будущей администрации президента США в случае победы Байдена, оговорилась, назвав ее "администрацией Харрис".
Харрис выдвигается в паре с 77-летним Джо Байденом. В случае если он досрочно прекратит свои полномочия в качестве президента по истечении двух и более лет, пост главы государства займет вице-президент.

"Это копия того, что мы видели в 2008 году: тогда точно также говорили, что если победит старый, больной Маккейн, то реально будет всем управлять Сара Пэйлин. Напомню, что тогда это сыграло резко против республиканцев. Американцы считают, что они голосуют за президента, а не за какую-то фигуру, которая будет стоять за его спиной. Они будут думать: зачем мне голосовать за кандидата, который недееспособен и управлять мной будет непонятно кто за его ширмой? Второе - это подтверждает слухи о недееспособности Байдена. Если раньше это можно было списать на то, что это говорит Трамп, ему это выгодно, то теперь все видят, что это правда: он действительно недееспособен. Поэтому я сомневаюсь в том, что они его выберут", - сказал в беседе с РИА Новости доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко.

По его словам, если Байден будет избран президентом США, то он, скорее всего, будет сидеть до конца своего срока.
"Однако необязательно Харрис будет играть при нем ведущую роль. Обычно ведущую роль при таких слабых администрациях начинает играть либо госсекретарь, либо помощник президента по национальной безопасности", - считает политолог.
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В то же время программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев считает, что Байден находится в нормальной форме, иначе на него бы не сделали ставку.

"Много ходят разговоров о том, что Байден может стать лишь технической фигурой в силу возраста и разных случаев, когда он засыпал на мероприятиях... Но это преувеличено. Байден вполне себе в форме, иначе бы демократы не сделали на него ставку, поэтому говорить о том, что он чисто технический человек и что будет всем заправлять вице-президент - еще очень преждевременно", - отметил собеседник агентства.

При этом он добавил, что сначала демократам нужно выиграть выборы, а уж потом называть администрацию своим именем.
"Во-вторых, если выиграют демократы, то Байден будет законным президентом и это будет его администрация, пока он будет в добром здравии и способен исполнять свои полномочия. Как будут складываться неформальные отношения - это уже другой вопрос. Но, как минимум, нужно пройти избирательную кампанию, а уж потом думать, чьим именем называть администрацию", - сказал Тимофеев.
Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, нынешний президент Дональд Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов Джо Байденом.
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Камала ХаррисАлексей ФененкоДональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
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