https://ria.ru/20200915/bayden-1577279407.html

Эксперт нашел подтверждение слухам о недееспособности Байдена

Оговорка кандидата демократов в вице-президенты США Камалы Харрис о будущей администрации Харрис подтверждает слухи о недееспособности кандидата в президенты... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T17:26

2020-09-15T17:26

2020-09-15T21:00

камала харрис

алексей фененко

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Оговорка кандидата демократов в вице-президенты США <a href="https://ria.ru/person_kamala-kharris" target="_blank">Камалы Харрис</a> о будущей администрации Харрис подтверждает слухи о недееспособности кандидата в президенты <a href="https://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden" target="_blank">Джо Байдена</a>, вряд ли американцы выберут его лидером страны; однако если все же так случится, нельзя утверждать, что всем управлять будет именно Харрис, считают опрошенные РИА Новости эксперты.Кандидат демократов в вице-президенты Камала Харрис во время выступления в ходе круглого стола в режиме онлайн с владельцами малого бизнеса в Аризоне, озвучивая планы будущей администрации президента США в случае победы Байдена, оговорилась, назвав ее "администрацией Харрис".Харрис выдвигается в паре с 77-летним Джо Байденом. В случае если он досрочно прекратит свои полномочия в качестве президента по истечении двух и более лет, пост главы государства займет вице-президент.По его словам, если Байден будет избран президентом <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a>, то он, скорее всего, будет сидеть до конца своего срока."Однако необязательно Харрис будет играть при нем ведущую роль. Обычно ведущую роль при таких слабых администрациях начинает играть либо госсекретарь, либо помощник президента по национальной безопасности", - считает политолог.В то же время программный директор Российского совета по международным делам (<a href="https://ria.ru/event_Dogovor_o_RSMD" target="_blank">РСМД</a>) Иван Тимофеев считает, что Байден находится в нормальной форме, иначе на него бы не сделали ставку.При этом он добавил, что сначала демократам нужно выиграть выборы, а уж потом называть администрацию своим именем."Во-вторых, если выиграют демократы, то Байден будет законным президентом и это будет его администрация, пока он будет в добром здравии и способен исполнять свои полномочия. Как будут складываться неформальные отношения - это уже другой вопрос. Но, как минимум, нужно пройти избирательную кампанию, а уж потом думать, чьим именем называть администрацию", - сказал Тимофеев.Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, нынешний президент <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональд Трамп</a> баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов Джо Байденом.

https://ria.ru/20200915/tramp-1577276831.html

https://ria.ru/20200909/bayden-1576939897.html

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сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

камала харрис, алексей фененко, дональд трамп, джо байден, сша, в мире