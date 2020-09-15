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Президентские выборы в США - 2020
https://ria.ru/20200915/tramp-1577273474.html
Трамп призвал Байдена пройти тест на наркотики
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден должен сдать тест на наркотики, заявил во вторник президент Дональд Трамп. РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T16:11
2020-09-15T16:11
президентские выборы в сша - 2020
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 15 сен – РИА Новости.</strong> Кандидат в президенты <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> от Демократической партии <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> должен сдать тест на наркотики, заявил во вторник президент <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a>."Я тоже пройду такой. Я считаю, что он должен сдать тест на наркотики. Он принимает что-то, что дает ему некоторую ясность. Посмотрите на него. Может, это много кофе, может, это 15 чашек кофе", - сказал Трамп в эфире телеканала <a href="https://www.foxnews.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Fox News</a>.Он повторил, что на дебатах в ходе праймериз Байден, по его мнению, неожиданно стал выступать лучше."Что-то было странное, по моему мнению. Я не буду говорить, что, но многие считают, что что-то происходит. И такое делать нельзя", - добавил Трамп.В конце августа Трамп уже заявлял в интервью Washington Examiner, что собирается призвать проверить его самого и Байдена на наркотики перед первыми дебатами. Как пишет издание, Трамп выразил подозрение по поводу "внезапного улучшения" в выступлении Байдена на дебатах во время сезона праймериз демократов и предположил, что это стало результатом употребления наркотиков. При этом никаких доказательств президент не привел.
https://ria.ru/20200908/tramp-1576961534.html
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дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Трамп призвал Байдена пройти тест на наркотики

16:11 15.09.2020
497
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 сен – РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден должен сдать тест на наркотики, заявил во вторник президент Дональд Трамп.
"Я тоже пройду такой. Я считаю, что он должен сдать тест на наркотики. Он принимает что-то, что дает ему некоторую ясность. Посмотрите на него. Может, это много кофе, может, это 15 чашек кофе", - сказал Трамп в эфире телеканала Fox News.
Он повторил, что на дебатах в ходе праймериз Байден, по его мнению, неожиданно стал выступать лучше.
"Что-то было странное, по моему мнению. Я не буду говорить, что, но многие считают, что что-то происходит. И такое делать нельзя", - добавил Трамп.
В конце августа Трамп уже заявлял в интервью Washington Examiner, что собирается призвать проверить его самого и Байдена на наркотики перед первыми дебатами. Как пишет издание, Трамп выразил подозрение по поводу "внезапного улучшения" в выступлении Байдена на дебатах во время сезона праймериз демократов и предположил, что это стало результатом употребления наркотиков. При этом никаких доказательств президент не привел.
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
8 сентября, 22:47
Трамп обвинил Байдена в желании уничтожить средний класс
12330001
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Президентские выборы в США - 2020Дональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
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