https://ria.ru/20200921/koronavirus-1577528098.html

Байден оговорился и предсказал 200 миллионов смертей от COVID-19 в США

Кандидат демократов в президенты США Джо Байден оговорился, посулив слушателям 200 миллионов смертей от COVID до конца своего выступления. РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T07:21

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вашингтон (город)

коронавирус covid-19

джо байден

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости.</strong> Кандидат демократов в президенты США <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> оговорился, посулив слушателям 200 миллионов смертей от COVID до конца своего выступления."Согласно оценкам (от коронавируса) умрет 200 миллионов людей — вероятно, до того, как я закончу этот разговор", - заявил Байден, выступая в воскресенье перед избирателями.Вероятно, Байден имел в виду примерно 200 тысяч пациентов с коронавирусом, умерших на данный момент в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a>.

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вашингтон (город)

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вашингтон (город), коронавирус covid-19, джо байден, сша, в мире