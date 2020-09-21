https://ria.ru/20200921/koronavirus-1577528098.html
Байден оговорился и предсказал 200 миллионов смертей от COVID-19 в США
Кандидат демократов в президенты США Джо Байден оговорился, посулив слушателям 200 миллионов смертей от COVID до конца своего выступления. РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T07:21
2020-09-21T07:21
2020-09-21T07:34
вашингтон (город)
коронавирус covid-19
джо байден
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576073411_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_3a1ffb7576ac9cfbab3b43db6d58af05.jpg
<strong>ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости.</strong> Кандидат демократов в президенты США <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> оговорился, посулив слушателям 200 миллионов смертей от COVID до конца своего выступления."Согласно оценкам (от коронавируса) умрет 200 миллионов людей — вероятно, до того, как я закончу этот разговор", - заявил Байден, выступая в воскресенье перед избирателями.Вероятно, Байден имел в виду примерно 200 тысяч пациентов с коронавирусом, умерших на данный момент в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a>.
3
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576073411_148:0:2879:2048_1400x0_80_0_0_1e753e913c2e5d2ab79f762e54acbbe6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вашингтон (город), коронавирус covid-19, джо байден, сша, в мире