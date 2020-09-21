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Байден оговорился и предсказал 200 миллионов смертей от COVID-19 в США
Кандидат демократов в президенты США Джо Байден оговорился, посулив слушателям 200 миллионов смертей от COVID до конца своего выступления. РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T07:21
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вашингтон (город)
коронавирус covid-19
джо байден
сша
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<strong>ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости.</strong> Кандидат демократов в президенты США <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> оговорился, посулив слушателям 200 миллионов смертей от COVID до конца своего выступления."Согласно оценкам (от коронавируса) умрет 200 миллионов людей — вероятно, до того, как я закончу этот разговор", - заявил Байден, выступая в воскресенье перед избирателями.Вероятно, Байден имел в виду примерно 200 тысяч пациентов с коронавирусом, умерших на данный момент в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a>.
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вашингтон (город), коронавирус covid-19, джо байден, сша, в мире

Байден оговорился и предсказал 200 миллионов смертей от COVID-19 в США

07:21 21.09.2020 (обновлено: 07:34 21.09.2020)
2820
© AP Photo / Andrew HarnikДжо Байден на съезде Демократической партии
Джо Байден на съезде Демократической партии - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© AP Photo / Andrew Harnik
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ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Кандидат демократов в президенты США Джо Байден оговорился, посулив слушателям 200 миллионов смертей от COVID до конца своего выступления.
"Согласно оценкам (от коронавируса) умрет 200 миллионов людей — вероятно, до того, как я закончу этот разговор", - заявил Байден, выступая в воскресенье перед избирателями.
Вероятно, Байден имел в виду примерно 200 тысяч пациентов с коронавирусом, умерших на данный момент в США.
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Вашингтон (город)Коронавирус COVID-19Джо БайденСШАВ мире
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