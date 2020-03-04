Джо Байден перепутал жену с сестрой

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Бывший вице-президент Бывший вице-президент США и возможный кандидат на выборах главы государства от Демократической партии Джо Байден случайно перепутал сестру со своей супругой. На эпизод обратил внимание американский журналист Кертис Хук, выступление политика транслировалось в эфире американских телеканалов.

Обращаясь к избирателям в Лос-Анджелесе, Байден представил собравшимся сестру Валери, при этом указав рукой на стоящую рядом жену.

Заметив оплошность, бывший вице-президент исправился.

"Они поменялись местами, они подставили меня", — пошутил он.

Накануне в США прошел "супервторник": в этот день праймериз среди кандидатов в президенты от Демократической партии прошли сразу в 14 штатах.

В июле на съезде демократы выберут единого кандидата, который в ноябре бросит вызов президенту-республиканцу Дональду Трампу