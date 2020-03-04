Джо Байден перепутал жену с сестрой

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Бывший вице-президент США и возможный кандидат на выборах главы государства от Демократической партии Джо Байден случайно перепутал сестру со своей супругой. На эпизод обратил внимание американский журналист Кертис Хук, выступление политика транслировалось в эфире американских телеканалов.
Обращаясь к избирателям в Лос-Анджелесе, Байден представил собравшимся сестру Валери, при этом указав рукой на стоящую рядом жену.
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Заметив оплошность, бывший вице-президент исправился.
"Они поменялись местами, они подставили меня", — пошутил он.
Накануне в США прошел "супервторник": в этот день праймериз среди кандидатов в президенты от Демократической партии прошли сразу в 14 штатах.
В июле на съезде демократы выберут единого кандидата, который в ноябре бросит вызов президенту-республиканцу Дональду Трампу.
По предварительным данным, Байден выиграл не менее чем в восьми штатах: в Техасе, Виргинии, Северной Каролине, Теннесси, Алабаме, Миннесоте, Массачусетсе, Арканзасе и Оклахоме, в то время как его соперник Берни Сандерс — в четырех (Калифорния, Вермонт, Колорадо и Юта).