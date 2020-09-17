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https://ria.ru/20200917/vaktsina-1577377911.html
Уничтожить русскую вакцину: маленький гешефт большой политики
Отечественное лидерство в разработке вакцины от коронавируса стало для Запада не просто неприятным сюрпризом, а прямо-таки возмутительным вызовом — как по... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T12:45
2020-09-17T12:45
вакцина "спутник v"
авторы
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Отечественное лидерство в разработке вакцины от коронавируса стало для Запада не просто неприятным сюрпризом, а прямо-таки возмутительным вызовом — как по политическим, так и финансовым соображениям. С одной стороны, отсталая глубоко недемократическая Россия просто не имеет права на подобные прорывы в сложных научных и технологически продвинутых областях. А с другой — на кону стоит куш столь астрономических размеров, что одна мысль, что он может проплыть мимо западных фармацевтических концернов, способна вызвать там изжогу. Например, только новость <a href="https://ria.ru/20200916/vaktsina-1577308241.html" target="_blank">о договоренностях</a> по поставке ста миллионов доз в <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индию</a> чего стоит.Ничего удивительного в том, что Россия столкнулась с многочисленными попытками <a href="https://ria.ru/20200910/vaktsina-1577030307.html" target="_blank">дискредитировать</a> результаты работы российских ученых: большая политика, большие деньги.Однако рядом с акулами всегда найдется место рыбам-прилипалам, которым регулярно что-нибудь да перепадает со стола хозяина.Именно подобная история развернулась <a href="https://ria.ru/20200904/vaktsina-1576777124.html" target="_blank">вокруг публикации</a> результатов испытаний "Спутник-V" в одном из старейших и влиятельнейших медицинских журналов мира <a href="http://ria.ru/organization_The_Lancet/" target="_blank" data-auto="true">The Lancet</a>.Статья молниеносно подверглась критике. Громкой новостью, разнесенной мировыми СМИ, стало <a href="https://cattiviscienziati.com/2020/09/07/note-of-concern/" target="_blank">открытое письмо</a>, в котором профессор биологии американского университета Темпл, Энрико Бусси, высказал опасения по поводу "возможно, допущенных российскими исследователями" ошибок. Его поддержали два с половиной десятка других западных ученых.The Lancet <a href="https://ria.ru/20200910/vaktsina-1577015465.html" target="_blank">предложил</a> российским разработчикам ответить на заданные вопросы, что и было сделано. Центр Гамалеи <a href="https://ria.ru/20200910/vaktsina-1577030818.html" target="_blank">представил</a> изданию полноразмерный клинический протокол исследования вакцины "Спутник-V". Глава <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российского фонда прямых инвестиций</a> Кирилл Дмитриев опубликовал колонку, в которой развернуто <a href="https://ria.ru/20200907/vaktsina-1576851901.html" target="_blank">прокомментировал</a> основные претензии критиков, заодно посоветовав тем поискать бревно в собственном глазу и развеять уже российские сомнения по поводу ведущихся ими разработок.Между тем проблема в данном случае заключается далеко не только в чисто научных материях, на которых сосредоточились отечественные исследователи.Дело в том, что сам автор скандального письма представляет собой довольно примечательную личность. В материале <a href="http://ria.ru/organization_Bi-bi-si/" target="_blank" data-auto="true">Би-би-си</a> Энрико М. Буччи назван <a href="https://www.bbc.com/russian/features-54086795" target="_blank">"известным борцом с лженаукой"</a>. Однако правильнее было бы использовать характеристику "бизнесмен от науки".В 2016 году Буччи основал компанию Resis Srl, специализирующуюся на верификации, проверке корректности и добросовестности научных работ.Это довольно модная тема в современной науке. Слишком часто в последние годы исследователей стали ловить на ошибках, в том числе грубых, в обнародованных статьях. Речь необязательно идет о злоупотреблениях или мошенничестве, часто имеют место честные погрешности, которые, будучи вскрыты, тем не менее бьют по репутации ученых, а то и целых научных институтов.Именно чтобы избежать подобных проблем, авторы и исследовательские структуры теперь нередко обращаются за независимым аудитом собственных текстов – перед их публикацией — к специализирующимся на подобной работе фирмам. В частности, компания Буччи была нанята для данной деятельности германским Институтом Фрица Липмана, вокруг которого некоторое время назад разгорелся громкий скандал как раз из-за безобразных ошибок в опубликованных работах. Об этой истории подробно <a href="https://www.nature.com/articles/d41586-019-03529-w" target="_blank">рассказал</a> год назад журнал Nature.Тонкость в том, что подобный бизнес накладывает определенные этические ограничения, что, кстати, профессор Буччи прекрасно осознает. В том же Nature в декабре 2019-го был <a href="https://www.nature.com/articles/s41419-019-2179-8" target="_blank">опубликован</a> материал, посвященный чистоте и добросовестности научной работы, где он выступил соавтором. И там было честно указано, что у Энрико Н. Буччи имеет место конфликт интересов.Попросту говоря, когда владелец коммерческой компании публично выступает с рассказами о деятельности, на которой она специализируется, то это, по существу, становится рекламой его фирмы.Но разумеется, когда речь идет о "разоблачении" российской вакцины, подобные мелочи уже совершенно не важны. Запад использовал открытое (и по определению являющееся саморекламой) письмо Буччи, чтобы нанести лишний удар по российским разработкам в надежде подорвать или хотя бы ослабить их лидерство. Ну, а сам профессор получил пиар такого размаха и уровня, о котором он просто не мог бы и мечтать в любой другой ситуации. Это, собственно, и называется "оседлать хайп", по этому принципу действуют сотни и тысячи медийных персоналий. Без сомнения, это принесет ему отдачу в виде новых очень привлекательных коммерческих контрактов. Ловля хайпа в мутной воде большой политики бывает весьма выгодна.Но к науке вообще, медицине в частности и спасению сотен тысяч жизней по всему миру это отношения не имеет.
https://radiosputnik.ria.ru/20200916/vaktsina-1577310058.html
https://ria.ru/20200916/vaktsina-1577299385.html
https://ria.ru/20200916/vaktsina-1577294733.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200828/vaktsina-1576448337.html
Ну да ))) Российская вакцина - это как "неправильный" российский газ )))
173
Вобщем, мир должен готовиться к вакцине с молекулами свободы. Это ясно. Дорого, правда, но с молекулами.
170
22
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
Ирина Алкснис
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Ирина Алкснис
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
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60
вакцина "спутник v", авторы

Уничтожить русскую вакцину: маленький гешефт большой политики

12:45 17.09.2020
65234
© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система" / Перейти в фотобанкПроизводство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе "Биннофарм"
Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе Биннофарм - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система"
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Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
Все материалы
Отечественное лидерство в разработке вакцины от коронавируса стало для Запада не просто неприятным сюрпризом, а прямо-таки возмутительным вызовом — как по политическим, так и финансовым соображениям. С одной стороны, отсталая глубоко недемократическая Россия просто не имеет права на подобные прорывы в сложных научных и технологически продвинутых областях. А с другой — на кону стоит куш столь астрономических размеров, что одна мысль, что он может проплыть мимо западных фармацевтических концернов, способна вызвать там изжогу. Например, только новость о договоренностях по поставке ста миллионов доз в Индию чего стоит.
Ничего удивительного в том, что Россия столкнулась с многочисленными попытками дискредитировать результаты работы российских ученых: большая политика, большие деньги.
Однако рядом с акулами всегда найдется место рыбам-прилипалам, которым регулярно что-нибудь да перепадает со стола хозяина.
Именно подобная история развернулась вокруг публикации результатов испытаний "Спутник-V" в одном из старейших и влиятельнейших медицинских журналов мира The Lancet.
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 12:18
Поможет побороть. В Индию направят крупную партию вакцины "Спутник V"
Статья молниеносно подверглась критике. Громкой новостью, разнесенной мировыми СМИ, стало открытое письмо, в котором профессор биологии американского университета Темпл, Энрико Бусси, высказал опасения по поводу "возможно, допущенных российскими исследователями" ошибок. Его поддержали два с половиной десятка других западных ученых.
The Lancet предложил российским разработчикам ответить на заданные вопросы, что и было сделано. Центр Гамалеи представил изданию полноразмерный клинический протокол исследования вакцины "Спутник-V". Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев опубликовал колонку, в которой развернуто прокомментировал основные претензии критиков, заодно посоветовав тем поискать бревно в собственном глазу и развеять уже российские сомнения по поводу ведущихся ими разработок.
Между тем проблема в данном случае заключается далеко не только в чисто научных материях, на которых сосредоточились отечественные исследователи.
Вакцинация добровольца против COVID-19 в поликлинике №62 в Москве - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 09:21Распространение нового коронавируса
Участников исследования вакцины "Спутник V" обследуют перед испытаниями
Дело в том, что сам автор скандального письма представляет собой довольно примечательную личность. В материале Би-би-си Энрико М. Буччи назван "известным борцом с лженаукой". Однако правильнее было бы использовать характеристику "бизнесмен от науки".
В 2016 году Буччи основал компанию Resis Srl, специализирующуюся на верификации, проверке корректности и добросовестности научных работ.
Это довольно модная тема в современной науке. Слишком часто в последние годы исследователей стали ловить на ошибках, в том числе грубых, в обнародованных статьях. Речь необязательно идет о злоупотреблениях или мошенничестве, часто имеют место честные погрешности, которые, будучи вскрыты, тем не менее бьют по репутации ученых, а то и целых научных институтов.
Именно чтобы избежать подобных проблем, авторы и исследовательские структуры теперь нередко обращаются за независимым аудитом собственных текстов – перед их публикацией — к специализирующимся на подобной работе фирмам. В частности, компания Буччи была нанята для данной деятельности германским Институтом Фрица Липмана, вокруг которого некоторое время назад разгорелся громкий скандал как раз из-за безобразных ошибок в опубликованных работах. Об этой истории подробно рассказал год назад журнал Nature.
Вакцинация добровольца против COVID-19 в поликлинике №62 в Москве - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 06:09Распространение нового коронавируса
Участникам испытаний российской вакцины от коронавируса дали рекомендации
Тонкость в том, что подобный бизнес накладывает определенные этические ограничения, что, кстати, профессор Буччи прекрасно осознает. В том же Nature в декабре 2019-го был опубликован материал, посвященный чистоте и добросовестности научной работы, где он выступил соавтором. И там было честно указано, что у Энрико Н. Буччи имеет место конфликт интересов.
Попросту говоря, когда владелец коммерческой компании публично выступает с рассказами о деятельности, на которой она специализируется, то это, по существу, становится рекламой его фирмы.
Но разумеется, когда речь идет о "разоблачении" российской вакцины, подобные мелочи уже совершенно не важны.
Запад использовал открытое (и по определению являющееся саморекламой) письмо Буччи, чтобы нанести лишний удар по российским разработкам в надежде подорвать или хотя бы ослабить их лидерство. Ну, а сам профессор получил пиар такого размаха и уровня, о котором он просто не мог бы и мечтать в любой другой ситуации. Это, собственно, и называется "оседлать хайп", по этому принципу действуют сотни и тысячи медийных персоналий.
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России - РИА Новости, 1920, 28.08.2020
28 августа, 18:14
Эпидемиолог назвал причину критики российской вакцины на Западе
Без сомнения, это принесет ему отдачу в виде новых очень привлекательных коммерческих контрактов. Ловля хайпа в мутной воде большой политики бывает весьма выгодна.
Но к науке вообще, медицине в частности и спасению сотен тысяч жизней по всему миру это отношения не имеет.
9363998638
Обсудить 22
Вакцина "Спутник V"Авторы
Популярные комментарии
Ну да ))) Российская вакцина - это как "неправильный" российский газ )))
17 сентября, 14:27
МИМаша Имедведева
158130002
Вобщем, мир должен готовиться к вакцине с молекулами свободы. Это ясно. Дорого, правда, но с молекулами.
17 сентября, 12:54
АНАндрей Назаренко
127381004
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