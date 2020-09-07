https://ria.ru/20200907/vaktsina-1576851901.html

Критикам российской вакцины от коронавируса пора поискать бревно в глазу

Это перевод колонки генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, подготовленной для агентства Sputnik на английском... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T08:00

2020-09-07T08:00

2020-09-07T10:33

коронавирус covid-19

российский фонд прямых инвестиций

astrazeneca

китай

бразилия

сша

мнение - авторы

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<em>Это перевод колонки генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (<a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a>) Кирилла Дмитриева, подготовленной для агентства Sputnik на английском языке.</em>С самого начала запуска российской вакцины "Спутник V", разработанной НИЦЭМ имени Гамалеи и зарегистрированной Минздравом России 11 августа, Россия видела интерес и надежду со стороны многих стран и уже получила заявки на покупку более одного миллиарда доз вакцины. Тем не менее мы также столкнулись с критикой и вопросами от ряда западных стран и компаний, особенно тех, кто разрабатывает собственные вакцины, зачастую основанные на технологиях, которым пока лишь предстоит доказать свою безопасность и эффективность. К таким технологиям, в частности, относятся платформы мРНК и аденовирусных векторов обезьян. После публикации результатов первой и второй фазы клинических исследований вакцины "Спутник V" в медицинском журнале The Lancet мы хотели бы суммировать ответы на эти вопросы, а также задать свои.Вопрос 1. Вы украли свою вакцину?Нет, мы не крали ее. В вакцине используется уникальная технология двух аденовирусных векторов человека, которую для профилактики <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусной инфекции</a> больше не использует никто в мире. Векторы — это генно-модифицированные вирусы, неспособные к воспроизводству и несущие в себе генетический материал внешней оболочки коронавируса. В технологии применяется два различных аденовирусных вектора человека — 5-го и 26-го серотипа для первой и второй инъекции соответственно. Эта технология позволяет преодолеть предсуществующий иммунитет к аденовирусам. Для вакцинации против коронавируса Россия удачно модифицировала уже существовавшую двухвекторную платформу, разработанную в 2015 году против лихорадки Эбола. Эта платформа прошла через все стадии клинических исследований и помогла победить эпидемию лихорадки Эбола в <a href="http://ria.ru/location_Africa/" target="_blank" data-auto="true">Африке</a> в 2017 году. Очевидно, что после первоначальной шумихи вокруг этого вопроса даже самые жесткие критики России о нем быстро забыли из-за его безосновательности, тем не менее мы считаем важным напомнить об этом моменте как о попытке очернить российскую вакцину еще до ее регистрации.Вопрос 2. Когда будут опубликованы результаты фазы I-II клинических исследований?Эти данные были опубликованы 4 сентября в издании The Lancet, одном из старейших и наиболее уважаемых медицинских журналов в мире, пройдя процесс экспертной оценки. Это лишь начало целой серии публикаций о вакцине. Ниже — ключевые факты, которые приводятся в статье.1. В результате фазы I-II клинических исследований вакцины "Спутник V" не обнаружено серьезных нежелательных явлений (СНЯ, Grade 3) ни по одному из критериев, в то время как уровень серьезных нежелательных явлений у других вакцин кандидатов варьируется от одного до 25 процентов.2. У 100 процентов участников клинических исследований вакцина "Спутник V" сформировала устойчивый и гуморальный, и клеточный иммунный ответ. При этом уровень вируснейтрализующих антител у добровольцев, вакцинированных "Спутником V", в 1,5 раза превысил уровень антител у людей, переболевших коронавирусной инфекцией. Для сравнения: у британской фармацевтической компании <a href="http://ria.ru/organization_AstraZeneca_Plc/" target="_blank" data-auto="true">AstraZeneca</a> уровень антител у вакцинированных добровольцев оказался примерно равным уровню антител у перенесших заболевание коронавирусной инфекцией. Стоит также отметить, что в рамках клинических исследований вакцины "Спутник V" у всех добровольцев сформировался Т-клеточный иммунитет, представленный как CD4+, так и CD8+ клетками. Эти клетки обеспечивают распознавание и уничтожение зараженных SARS-CoV-2 клеток, формируя основу для долгосрочного иммунитета. 3. Специалисты НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи сумели доказать эффективность использования платформы аденовирусных векторов человека, несмотря на опасения о наличии у вакцинируемых предсуществующего иммунитета к аденовирусам человека. Подобрана такая оптимальная безопасная дозировка, которая позволяет добиться эффективного иммунного ответа у 100 процентов вакцинированных, даже у тех, кто недавно перенес аденовирусную инфекцию. Опасения по поводу предсуществующего иммунитета к аденовирусным инфекциям были одной из главных причин для появления альтернативных методов, таких как платформы на основе вектора аденовируса обезьяны или мРНК, которые не были изучены и проверены на протяжении многих лет. Доказанная эффективность "Спутника V" снижает необходимость ускоренной разработки вакцин на основе этих платформ в ущерб безопасности.4. Благодаря использованию двух разных векторов — на основе аденовируса человека 5-го и 26-го серотипов — в двух отдельных прививках удается добиться более эффективного иммунного ответа. В случае использования одного и того же вектора для двух прививок иммунная система запускает механизмы защиты и начинает отвергать препарат во втором уколе. Таким образом, использование двух разных векторов в вакцине "Спутник V" помогает избежать возможного нейтрализующего эффекта и создает более сильный и длительный иммунитет.Вопрос 3. Не было ли слишком мало добровольцев в первой и второй фазе клинических испытаний?При поверхностном подходе может показаться, что испытания вакцины "Спутник V" с участием 76 добровольцев были скромнее по охвату, чем, например, испытания вакцины компании AstraZeneca на 1077 человек. Тем не менее дизайн испытаний "Спутника V" был более эффективным и основывался на правильных научных предположениях. Поначалу AstraZeneca проводила свои испытания только с одним уколом, но это оказалось ложным предположением, поскольку только модель с двумя уколами позволяет сформировать долгосрочный иммунитет. Компания сама призналась в этом после испытаний. В результате этих ложных предположений AstraZeneca протестировала модель с двумя уколами только на десяти людях из 1077. Таким образом, общее число людей, которые получили два укола вакциной "Спутник V" в рамках первой и второй фазы клинических исследований превысило количество людей, которые получили два укола вакциной AstraZeneca, в четыре раза. Большинство СМИ проигнорировало этот момент. Вопрос 4. Будут ли проведены клинические исследования на большем количестве добровольцев?Пострегистрационные клинические исследования, включающие более 40 тысяч добровольцев, начались в России 26 августа, до того, как AstraZeneca начала фазу III своих клинических исследований в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> с привлечением 30 тысяч добровольцев. Клинические исследования "Спутника V" в <a href="http://ria.ru/location_United_Arab_Emirates/" target="_blank" data-auto="true">ОАЭ</a>, <a href="http://ria.ru/location_Saudi_Arabia/" target="_blank" data-auto="true">Саудовской Аравии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Philippines/" target="_blank" data-auto="true">Филиппинах</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилии</a> начнутся в этом месяце. Предварительные результаты фазы III клинических исследований "Спутника V" будут опубликованы в октябре-ноябре 2020 года.Вопрос 5. Почему вакцина "Спутник V" получила регистрацию по ускоренной процедуре?Регистрация была осуществлена по ускоренной процедуре благодаря положительным результатам первой и второй фазы клинических исследований и тому, что платформа на основе аденовирусных векторов человека подтверждена в качестве самой безопасной платформы в мире в ходе десятилетий исследований, включающих 75 публикаций в международных научных журналах и более 250 клинических исследований.Ученые представили убедительные данные о безопасности использования вакцин и лекарств на базе аденовируса человека по всему миру, основанные на исследованиях, которые проводятся с 1953 года. Согласно этим данным, с 1971 года более десяти миллионов военнослужащих армии США были привиты вакцинами на основе аденовируса человека. Препарат для лечения рака Gendicine, основанный на аденовирусных векторах человека, использовался для лечения более чем 30 тысяч пациентов в <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китае</a> уже на протяжении 15 лет. В клинических исследованиях вакцин на основе технологии аденовирусных векторов человека с использованием тех же векторов, что и в "Спутнике V", уже приняли участие более 25 тысяч человек во всем мире. С 2015 года более трех тысяч человек были привиты вакцинами от лихорадки Эбола и Ближневосточного респираторного синдрома (MERS), созданными в НИЦЭМ имени Гамалеи на основе аденовирусного вектора человека.Вакцина была зарегистрирована в России, так как в ее основе лежит ранее доказавшая свою безопасность и эффективность платформа аденовирусных векторов человека. После регистрации вакцины "Спутник V" в Российской Федерации другие страны также объявили о планах последовать примеру России и применить ускоренную регистрацию для своих вакцин. Вакцина компании Sinovac Biotech получила одобрение по подходу, похожему на российский. Правительство <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> и глава Управления по контролю за качеством продуктов питания и лекарственных средств США Стивен Хан изменили свою позицию и сообщили о возможности рассмотреть ускоренную регистрацию вакцин британских и американских производителей. Вопрос 6. Кто-то еще использует похожую технологию для производства вакцин?Некоторые другие компании используют платформы на основе аденовирусных векторов человека для создания вакцин против коронавируса. Например, компания Johnson & Johnson использует только вектор 26-го серотипа, а китайская компания CanSino использует вектор 5-го серотипа. "Спутник V" использует оба этих вектора. Работа Johnson & Johnson и CanSino не только подтверждает достоинства российского подхода, но и показывает преимущества вакцины "Спутник V", поскольку исследования продемонстрировали, что использование двух векторов дает лучшие результаты, чем использование одного вектора.Наши вопросыС учетом всего вышесказанного, Россия как очевидный и признанный лидер в создании вакцин и как страна, которая создала самую безопасную и эффективную вакцину против коронавируса, также хотела бы задать вопросы разработчикам западных вакцин, которые используют платформы на основе вектора аденовируса обезьяны или мРНК. Теперь мы хотим спросить у критиков: "Что ты смотришь на соринку в глазу своего брата, когда в своем собственном не замечаешь бревна?"<strong>Вопрос 1.</strong> Были ли проведены долгосрочные исследования рисков возникновения онкологических заболеваний и влияния на фертильность технологий на основе мРНК и аденовирусных векторов обезьян? (Подсказка: не были)<strong>Вопрос 2.</strong> Не стало ли именно их отсутствие причиной того, что некоторые ведущие фармацевтические компании, разрабатывающие вакцины на основе этих технологий, обсуждают с государствами — покупателями этих вакцин пункты соглашений, которые защитят их от юридических последствий в случае возникновения серьезных непредвиденных эффектов? <strong>Вопрос 3.</strong> Почему западные средства массовой информации не сообщают об отсутствии исследований вакцин на основе технологии мРНК и аденовирусного вектора обезьяны на протяжении длительного периода времени? Вакцина человека или вакцина обезьяныВакцины на основе технологий мРНК и аденовирусных векторов обезьян ранее не использовались и никогда не получали одобрения регуляторов. Исследования их эффективности отстают от аналогичных исследований платформ аденовирусных векторов человека как минимум на 20 лет. Тем не менее производители уже обеспечили себе контракты на миллиарды долларов от правительств Запада и могут обратиться за ускоренной регистрацией, заранее защитившись от возможных юридических последствий. У вакцины на основе технологии мРНК много достоинств, которые могут играть важную роль в будущем, но наличие доказательств долговременной безопасности к ним пока не относится. Некоторые руководители фармацевтических компаний говорят об этом открыто. Топ-менеджер компании AstraZeneca Руд Доббер заявил об "уникальной ситуации, в которой мы как компания просто не можем взять на себя риски, если через четыре года наступят негативные последствия от применения вакцины. В наших контрактах мы просим об освобождении от ответственности". Мы считаем, что необходимо рассказать людям о рисках, сопряженных с одобрением новых непроверенных решений, таких как платформы на основе мРНК и аденовирусного вектора обезьяны. Мы очень ценим намерение западных фармацевтических компаний в ближайшее время опубликовать так называемый манифест безопасности. При этом мы надеемся, что такой манифест коснется не только кратковременных результатов клинических исследований, но и позволит убедиться в отсутствии существенных долгосрочных рисков возникновения онкологических заболеваний и влияния на фертильность из-за этих вакцин. Эта информация позволит защитить здоровье людей и даст миру возможность долгосрочного планирования. Не все вакцины созданы равнымиПодводя итог, стоит отметить, что платформы для вакцин отличаются между собой. "Спутник V" построен на самой безопасной и доказанной платформе и получил регистрацию для использования в экстренных случаях в полном соответствии со всеми российскими законами и процедурами. Некоторые регуляторы на Западе также рассматривают возможность ускоренной регистрации препаратов для использования в экстренных случаях, но уже в отношении вакцин, созданных на основе новых непроверенных технологий. Мы надеемся, что наши вопросы о долгосрочных рисках получат ответы — так же, как и любые другие вопросы о непроверенных вакцинных платформах, которые могут появиться в будущем. Самая сильная пандемия за столетия заставила нас всех искать решения. Но мы надеемся, что наши критики будут соответствовать тем же строгим стандартам безопасности и прозрачности, которых они придерживались, критикуя российскую вакцину. Все-таки мы должны бороться с пандемией вместе, лишенные всяческих предрассудков, и в условиях полной прозрачности и доверия.

https://ria.ru/20200905/sobyanin-1576812290.html

https://ria.ru/20200904/vaktsina-1576800107.html

https://ria.ru/20200903/vaktsina-1576706169.html

https://ria.ru/20200827/vaktsina-1576361248.html

3

китай

бразилия

сша

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Кирилл Дмитриев https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/06/1576852055_0:0:854:853_100x100_80_0_0_1a22d13d9c41318f47a313353dedbefe.jpg

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Кирилл Дмитриев https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/06/1576852055_0:0:854:853_100x100_80_0_0_1a22d13d9c41318f47a313353dedbefe.jpg

коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, astrazeneca , китай, бразилия, сша, мнение - авторы