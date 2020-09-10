https://ria.ru/20200910/vaktsina-1577015465.html

Lancet обратился к создателям российской вакцины от коронавируса

Ведущий международный научный журнал Lancet предложил авторам исследования, посвященного российской вакцине от коронавируса "Спутник V", ответить на вопросы... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T06:54

2020-09-10T06:54

2020-09-10T13:11

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

the lancet

лондон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576574987_0:249:3072:1977_1400x0_80_0_0_ca92f80644da28adca37b7b515667228.jpg

<strong>ЛОНДОН, 10 сен — РИА Новости, Мария Табак.</strong> Ведущий международный научный журнал <a href="https://ria.ru/organization_The_Lancet" target="_blank">Lancet </a>предложил авторам исследования, посвященного российской вакцине от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">коронавируса </a>"<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v">Спутник V</a>", ответить на вопросы коллег, усомнившихся в выводах российских ученых, заявил РИА Новости представитель издания.В начале сентября Lancet напечатал результаты двух этапов клинических испытаний российской вакцины от COVID-19. Вскоре после этого несколько ученых из разных стран мира опубликовали на итальянском сайте Cattivi Scienziati, специализирующемся на разоблачении псевдонаучных исследований, открытое письмо, в котором выразили сомнения насчет российской вакцины."Lancet предложил авторам исследования по российской вакцине ответить на вопросы, которые содержатся в открытом письме Энрико Буччи (ученый из американского Temple University, один из подписантов письма. — Прим. ред.). Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией", — заявил представитель Lancet.Позднее центр Гамалеи <a href="https://ria.ru/20200910/vaktsina-1577026699.html" target="_blank">направил</a> в международный научный журнал Lancet ответы на вопросы зарубежных коллег. Так, российские ученые категорически отвергли обвинения в недостоверности статистических данных и сообщили, что представили Lancet полноразмерный протокол исследования вакцины.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Она получила название "Спутник V". Глава РФПИ <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank">Кирилл Дмитриев</a> сообщил, что фонд уже получил заявки на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса более чем из 20 стран. При этом, по словам Дмитриева, Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, а имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.РФПИ сообщал, что вакцина "Спутник V" сформировала устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у ста процентов участников клинических исследований. По информации фонда, уровень вируснейтрализующих антител у добровольцев, вакцинированных "Спутник V", в 1,4-1,5 раза превысил уровень антител у людей, переболевших COVID-19. <em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200817/1575882957.html

https://ria.ru/20200812/1575689573.html

лондон

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, the lancet, лондон