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https://ria.ru/20200910/vaktsina-1577015465.html
Lancet обратился к создателям российской вакцины от коронавируса
Ведущий международный научный журнал Lancet предложил авторам исследования, посвященного российской вакцине от коронавируса "Спутник V", ответить на вопросы... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T06:54
2020-09-10T13:11
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
the lancet
лондон
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<strong>ЛОНДОН, 10 сен — РИА Новости, Мария Табак.</strong> Ведущий международный научный журнал <a href="https://ria.ru/organization_The_Lancet" target="_blank">Lancet </a>предложил авторам исследования, посвященного российской вакцине от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">коронавируса </a>"<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v">Спутник V</a>", ответить на вопросы коллег, усомнившихся в выводах российских ученых, заявил РИА Новости представитель издания.В начале сентября Lancet напечатал результаты двух этапов клинических испытаний российской вакцины от COVID-19. Вскоре после этого несколько ученых из разных стран мира опубликовали на итальянском сайте Cattivi Scienziati, специализирующемся на разоблачении псевдонаучных исследований, открытое письмо, в котором выразили сомнения насчет российской вакцины."Lancet предложил авторам исследования по российской вакцине ответить на вопросы, которые содержатся в открытом письме Энрико Буччи (ученый из американского Temple University, один из подписантов письма. — Прим. ред.). Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией", — заявил представитель Lancet.Позднее центр Гамалеи <a href="https://ria.ru/20200910/vaktsina-1577026699.html" target="_blank">направил</a> в международный научный журнал Lancet ответы на вопросы зарубежных коллег. Так, российские ученые категорически отвергли обвинения в недостоверности статистических данных и сообщили, что представили Lancet полноразмерный протокол исследования вакцины.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Она получила название "Спутник V". Глава РФПИ <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank">Кирилл Дмитриев</a> сообщил, что фонд уже получил заявки на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса более чем из 20 стран. При этом, по словам Дмитриева, Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, а имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.РФПИ сообщал, что вакцина "Спутник V" сформировала устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у ста процентов участников клинических исследований. По информации фонда, уровень вируснейтрализующих антител у добровольцев, вакцинированных "Спутник V", в 1,4-1,5 раза превысил уровень антител у людей, переболевших COVID-19. <em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200817/1575882957.html
https://ria.ru/20200812/1575689573.html
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, the lancet, лондон

Lancet обратился к создателям российской вакцины от коронавируса

06:54 10.09.2020 (обновлено: 13:11 10.09.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедик готовит шприц с вакциной против гриппа
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ЛОНДОН, 10 сен — РИА Новости, Мария Табак. Ведущий международный научный журнал Lancet предложил авторам исследования, посвященного российской вакцине от коронавируса "Спутник V", ответить на вопросы коллег, усомнившихся в выводах российских ученых, заявил РИА Новости представитель издания.
В начале сентября Lancet напечатал результаты двух этапов клинических испытаний российской вакцины от COVID-19. Вскоре после этого несколько ученых из разных стран мира опубликовали на итальянском сайте Cattivi Scienziati, специализирующемся на разоблачении псевдонаучных исследований, открытое письмо, в котором выразили сомнения насчет российской вакцины.
Вакцина против новой коронавирусной инфекции - РИА Новости, 1920, 17.08.2020
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"Lancet предложил авторам исследования по российской вакцине ответить на вопросы, которые содержатся в открытом письме Энрико Буччи (ученый из американского Temple University, один из подписантов письма. — Прим. ред.). Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией", — заявил представитель Lancet.
Позднее центр Гамалеи направил в международный научный журнал Lancet ответы на вопросы зарубежных коллег.
Так, российские ученые категорически отвергли обвинения в недостоверности статистических данных и сообщили, что представили Lancet полноразмерный протокол исследования вакцины.
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что фонд уже получил заявки на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса более чем из 20 стран. При этом, по словам Дмитриева, Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, а имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.
РФПИ сообщал, что вакцина "Спутник V" сформировала устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у ста процентов участников клинических исследований. По информации фонда, уровень вируснейтрализующих антител у добровольцев, вакцинированных "Спутник V", в 1,4-1,5 раза превысил уровень антител у людей, переболевших COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19The LancetЛондон
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