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https://ria.ru/20200910/vaktsina-1577026699.html
Разработчики вакцины "Спутник V" ответили на вопросы зарубежных коллег
Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи направил в международный научный журнал Lancet ответы на вопросы... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T12:07
2020-09-10T14:02
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.</strong> Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи направил в международный научный журнал Lancet ответы на вопросы зарубежных коллег, касающиеся вакцины "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">Спутник V</a>", сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.В самом Центре имени Гамалеи категорически отвергли обвинения со стороны зарубежных ученых в недостоверности статистических данных по "Спутник V".Он подчеркнул, что эти данные прошли тщательную экспертизу рецензентов журнала, которые перед публикацией задали все необходимые вопросы и получили исчерпывающие ответы.В начале сентября Lancet опубликовал результаты двух этапов клинических испытаний вакцины "Спутник V". Вскоре после этого несколько ученых из разных стран мира выступили на итальянском сайте Cattivi Scienziati, специализирующемся на разоблачении псевдонаучных исследований, с открытым письмом, в котором выразили сомнения относительно данных по вакцине. Журнал, со своей стороны, предложил авторам российского исследования ответить коллегам.В середине августа российский <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_R" target="_blank">Минздрав </a>зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19. Ее разработали специалисты Центра имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. По словам главы <a href="https://ria.ru/organization_RFPI" target="_blank">РФПИ</a> Кирилла Дмитриева, фонд получил заявки на миллиард доз из более чем 20 стран, а Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
А тем временем разработка Оксфордской вакцины приостановлена. Побочка-с. Британские ученые - это уже бренд, но писать письма они еще умеют.
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"Центр Гамалеи направил". А я бы послал.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

Разработчики вакцины "Спутник V" ответили на вопросы зарубежных коллег

12:07 10.09.2020 (обновлено: 14:02 10.09.2020)
35541
© Фото : Российский Фонд Прямых ИнвестицийПервая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© Фото : Российский Фонд Прямых Инвестиций
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи направил в международный научный журнал Lancet ответы на вопросы зарубежных коллег, касающиеся вакцины "Спутник V", сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.
В самом Центре имени Гамалеи категорически отвергли обвинения со стороны зарубежных ученых в недостоверности статистических данных по "Спутник V".

"Центр представил Lancet полноразмерный клинический протокол и все данные, которые были получены в ходе научных исследований", — сказал заместитель директора центра по научной работе Денис Логунов.

Он подчеркнул, что эти данные прошли тщательную экспертизу рецензентов журнала, которые перед публикацией задали все необходимые вопросы и получили исчерпывающие ответы.
В начале сентября Lancet опубликовал результаты двух этапов клинических испытаний вакцины "Спутник V". Вскоре после этого несколько ученых из разных стран мира выступили на итальянском сайте Cattivi Scienziati, специализирующемся на разоблачении псевдонаучных исследований, с открытым письмом, в котором выразили сомнения относительно данных по вакцине. Журнал, со своей стороны, предложил авторам российского исследования ответить коллегам.
В середине августа российский Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19. Ее разработали специалисты Центра имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, фонд получил заявки на миллиард доз из более чем 20 стран, а Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
5371842324
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Российский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Популярные комментарии
А тем временем разработка Оксфордской вакцины приостановлена. Побочка-с. Британские ученые - это уже бренд, но писать письма они еще умеют.
10 сентября, 12:33
rross
86100007
"Центр Гамалеи направил". А я бы послал.
10 сентября, 12:22
ЛКЛысый Кучерявый
701911011
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