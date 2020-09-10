Разработчики вакцины "Спутник V" ответили на вопросы зарубежных коллег
12:07 10.09.2020 (обновлено: 14:02 10.09.2020)
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© Фото : Российский Фонд Прямых ИнвестицийПервая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
© Фото : Российский Фонд Прямых Инвестиций
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи направил в международный научный журнал Lancet ответы на вопросы зарубежных коллег, касающиеся вакцины "Спутник V", сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.
В самом Центре имени Гамалеи категорически отвергли обвинения со стороны зарубежных ученых в недостоверности статистических данных по "Спутник V".
"Центр представил Lancet полноразмерный клинический протокол и все данные, которые были получены в ходе научных исследований", — сказал заместитель директора центра по научной работе Денис Логунов.
Он подчеркнул, что эти данные прошли тщательную экспертизу рецензентов журнала, которые перед публикацией задали все необходимые вопросы и получили исчерпывающие ответы.
В начале сентября Lancet опубликовал результаты двух этапов клинических испытаний вакцины "Спутник V". Вскоре после этого несколько ученых из разных стран мира выступили на итальянском сайте Cattivi Scienziati, специализирующемся на разоблачении псевдонаучных исследований, с открытым письмом, в котором выразили сомнения относительно данных по вакцине. Журнал, со своей стороны, предложил авторам российского исследования ответить коллегам.
В середине августа российский Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19. Ее разработали специалисты Центра имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, фонд получил заявки на миллиард доз из более чем 20 стран, а Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах.
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