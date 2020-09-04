Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200904/vaktsina-1576777124.html
Lancet опубликовал результаты испытаний российской вакцины от COVID-19
Авторитетный международный научный журнал The Lancet опубликовал результаты двух этапов клинических испытаний вакцины от COVID-19 "Спутник-V", сообщил... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T14:05
2020-09-04T16:24
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576030703_0:339:2925:1984_1400x0_80_0_0_2243e00cb115395041d2b16fbff7cff8.jpg
<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости.</strong> Авторитетный международный научный журнал The Lancet <a href="https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31866-3/fulltext" target="_blank">опубликовал</a> результаты двух этапов клинических испытаний вакцины от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a> "Спутник-V", сообщил Российский фонд прямых инвестиций (<a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a>).Как уточнили в организации, эта научная статья — начало цикла публикаций, посвященных этому препарату. В РФПИ подчеркнули, что "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">Спутник V</a>" сформировал устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у 100% участников клинических исследований и не вызвал у них "серьезных нежелательных явлений (СНЯ, Grade 3) ни по одному из критериев, в то время как уровень серьезных нежелательных явлений у других вакцин-кандидатов варьирует от 1% до 25%"."При этом уровень вируснейтрализующих антител у добровольцев, вакцинированных "Спутником V", в 1,4-1,5 раза превысил уровень антител у людей, переболевших COVID-19. Для сравнения: у британской фармацевтической компании <a href="http://ria.ru/organization_AstraZeneca_Plc/" target="_blank">AstraZeneca</a> уровень антител у вакцинированных добровольцев оказался примерно равным уровню антител у перенесших заболевание коронавирусной инфекцией", — рассказали в фонде.В начале августа Россия зарегистрировала первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную специалистами Центра имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. Ее назвали "Спутник V".Глава РФПИ <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, что фонд получил заявки из более чем 20 стран на приобретение миллиарда доз "Спутника V". Россия договорилась о производстве препарата в пяти странах, а имеющиеся мощности позволяют выпускать ежегодно до 500 миллионов доз.Препарат получил все разрешения и в июне-августе успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировался иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Пострегистрационная фаза клинических испытаний стартовала на этой неделе: в итоге вакцину проверят на 40 тысячах человек.Как отмечал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, за участниками этого этапа будут пристально наблюдать врачи: их не госпитализируют, но возьмут все необходимые анализы до, после и во время исследований. Помимо этого, планируют проводить электронный мониторинг: добровольцы смогут напрямую сообщать о своих неприятных ощущениях, если они возникнут, медикам.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200903/vaktsina-1576706169.html
Вы хотя бы полностью рассказали, что там написали в статье. И про недостатки тоже. Там сказано, что в тестах не было найдена серьезно проблем, но испытания были слишком маленькие, чтобы сказать об эффективности и безопасности, тесты не были рандомизированные и тд, так что ученые считают, что слишком быстрый переход на эту вакцину может быть опасным. Если бы вас хоть немного интересовала безопасность граждан, то вы бы указали информацию, но как я понял это никого особо не беспокоит...
595
обычная работа "журналистов". Выдрали из статьи то, что нужно им и написали статью о том, как хвалят российскую вакцину. А безопасность людей, кому это вообще интересно. Еще нарожают, если что)
514
56
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576030703_157:0:2888:2048_1400x0_80_0_0_7db8a6e3cb6e7b617bffc25a54a04797.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций

Lancet опубликовал результаты испытаний российской вакцины от COVID-19

14:05 04.09.2020 (обновлено: 16:24 04.09.2020)
472943
© РФПИ и Центр имени Гамалеи / Перейти в фотобанкПервая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РФПИ и Центр имени Гамалеи
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Авторитетный международный научный журнал The Lancet опубликовал результаты двух этапов клинических испытаний вакцины от COVID-19 "Спутник-V", сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
Как уточнили в организации, эта научная статья — начало цикла публикаций, посвященных этому препарату.

"В сентябре для публикации будет представлено полное исследование вакцины на животных — на приматах, сирийских хомяках, трансгенных мышах, — в котором вакцина показала 100%-ную защитную эффективность (результаты на приматах и сирийских хомяках получены до проведения клинических исследований)", — уточняется в пресс-релизе.

В РФПИ подчеркнули, что "Спутник V" сформировал устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у 100% участников клинических исследований и не вызвал у них "серьезных нежелательных явлений (СНЯ, Grade 3) ни по одному из критериев, в то время как уровень серьезных нежелательных явлений у других вакцин-кандидатов варьирует от 1% до 25%".
"При этом уровень вируснейтрализующих антител у добровольцев, вакцинированных "Спутником V", в 1,4-1,5 раза превысил уровень антител у людей, переболевших COVID-19. Для сравнения: у британской фармацевтической компании AstraZeneca уровень антител у вакцинированных добровольцев оказался примерно равным уровню антител у перенесших заболевание коронавирусной инфекцией", — рассказали в фонде.
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
3 сентября, 20:07Распространение нового коронавируса
В G20 заинтересовались российской вакциной от коронавируса
В начале августа Россия зарегистрировала первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную специалистами Центра имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. Ее назвали "Спутник V".
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки из более чем 20 стран на приобретение миллиарда доз "Спутника V". Россия договорилась о производстве препарата в пяти странах, а имеющиеся мощности позволяют выпускать ежегодно до 500 миллионов доз.
Препарат получил все разрешения и в июне-августе успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировался иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Пострегистрационная фаза клинических испытаний стартовала на этой неделе: в итоге вакцину проверят на 40 тысячах человек.
Как отмечал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, за участниками этого этапа будут пристально наблюдать врачи: их не госпитализируют, но возьмут все необходимые анализы до, после и во время исследований. Помимо этого, планируют проводить электронный мониторинг: добровольцы смогут напрямую сообщать о своих неприятных ощущениях, если они возникнут, медикам.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
1161679443141
Обсудить 56
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестиций
Популярные комментарии
Вы хотя бы полностью рассказали, что там написали в статье. И про недостатки тоже. Там сказано, что в тестах не было найдена серьезно проблем, но испытания были слишком маленькие, чтобы сказать об эффективности и безопасности, тесты не были рандомизированные и тд, так что ученые считают, что слишком быстрый переход на эту вакцину может быть опасным. Если бы вас хоть немного интересовала безопасность граждан, то вы бы указали информацию, но как я понял это никого особо не беспокоит...
4 сентября, 14:30
Abcd 123Abcd 123
2780367301
обычная работа "журналистов". Выдрали из статьи то, что нужно им и написали статью о том, как хвалят российскую вакцину. А безопасность людей, кому это вообще интересно. Еще нарожают, если что)
4 сентября, 14:32
Константин ЕКонстантин Е
2242019278
Рекомендуем
Запись перехваченного разговора между Варшавой и Берлином про отравление Навального
Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального
Алексей Навальный
Spiegel рассказал о новых следах отравляющего вещества в деле Навального
Памятник мальчику с бескозыркой и собакой, который провожает корабли в морском грузовом порту Клайпеды
"Зажрались и забылись". Что теряет Прибалтика после ссоры с Лукашенко
Остров Пасхи
Раскрыта тайна гибели цивилизации острова Пасхи
Кадры с места взрыва в Тбилиси
При взрыве в Тбилиси погиб один человек
Стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress
Ядерные бомбардировщики ВВС США пролетели рядом с Крымом
Автомобили полиции на территории больницы Charite в Берлине
Германия заявила, что Россия сама может добыть данные по делу Навального
Алексей Навальный
Российского посла вызвали в МИД Австрии из-за ситуации с Навальным
Алексей Навальный
Эксперт оценил публикацию записи разговора Берлина и Варшавы о Навальном
Тайфун Майсак вынес на берег рыболовецкое судно
В Приморье тайфун вынес на берег "корабль-призрак"
Задержание подозреваемых в подготовке массовых убийств. Съемка ФСБ
ФСБ задержала 13 человек, готовивших атаки на учебные заведения
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве. 9 июня 2019
Россия ввела санкции против экс-президента Украины Петра Порошенко
Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Жириновский предложил Литве вернуть часть территории Белоруссии
Кадры задержания подростка, подозреваемого в подготовке взрыва в школе Красноярского края
В Красноярском крае подросток пытался взорвать школу
Трейдер на площадке Нью-Йоркской фондовой биржи
Американский фондовый рынок и акции Apple обрушились
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16Эксперт рассказал, как найти скрытую камеру с помощью смартфона
03:08Названы вредные для здоровья традиции россиян
03:08"Протекший" разгонный блок "Фрегат" могут возвратить на ремонт в Россию
03:03Российские и турецкие военные провели совместную тренировку в Сирии
02:34На торги выставили самую дорогую монету в мире
02:18Эксперт рассказал, почему нельзя оставить себе найденный смартфон
02:06Ученый объяснил, почему человек забывает плохое
02:01Немецкий эксперт назвал причины неуязвимости России
01:45Трамп пообещал рекордные показатели в экономике США ближе к выборам
01:37Отсидевший за ДТП рассказал, что ждет Ефремова в колонии
01:30США предъявили россиянину Крючкову обвинения в сговоре с целью кибератаки
01:24Трамп не стал отрицать выводы Германии о ситуации с Навальным
01:20Трамп заявил, что вина России в "отравлении" Навального пока не доказана
00:58В Пентагоне пообещали показать России "всю мощь ядерной модернизации"
00:54Трамп оценил выводы Германии по ситуации с Навальным
00:43В США в ходе протестов пострадали двое полицейских, есть задержанные
23:48Цепкало объявил о создании фондов помощи белорусам
23:29Байден обвинил Трампа в намеренном разобщении США
23:10Греческий ученый назвал российскую вакцину от COVID-19 "очень хорошей"
23:04В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния