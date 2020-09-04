https://ria.ru/20200904/vaktsina-1576777124.html

Lancet опубликовал результаты испытаний российской вакцины от COVID-19

Авторитетный международный научный журнал The Lancet опубликовал результаты двух этапов клинических испытаний вакцины от COVID-19 "Спутник-V", сообщил... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T14:05

2020-09-04T14:05

2020-09-04T16:24

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

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<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости.</strong> Авторитетный международный научный журнал The Lancet <a href="https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31866-3/fulltext" target="_blank">опубликовал</a> результаты двух этапов клинических испытаний вакцины от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a> "Спутник-V", сообщил Российский фонд прямых инвестиций (<a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a>).Как уточнили в организации, эта научная статья — начало цикла публикаций, посвященных этому препарату. В РФПИ подчеркнули, что "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">Спутник V</a>" сформировал устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у 100% участников клинических исследований и не вызвал у них "серьезных нежелательных явлений (СНЯ, Grade 3) ни по одному из критериев, в то время как уровень серьезных нежелательных явлений у других вакцин-кандидатов варьирует от 1% до 25%"."При этом уровень вируснейтрализующих антител у добровольцев, вакцинированных "Спутником V", в 1,4-1,5 раза превысил уровень антител у людей, переболевших COVID-19. Для сравнения: у британской фармацевтической компании <a href="http://ria.ru/organization_AstraZeneca_Plc/" target="_blank">AstraZeneca</a> уровень антител у вакцинированных добровольцев оказался примерно равным уровню антител у перенесших заболевание коронавирусной инфекцией", — рассказали в фонде.В начале августа Россия зарегистрировала первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную специалистами Центра имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. Ее назвали "Спутник V".Глава РФПИ <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, что фонд получил заявки из более чем 20 стран на приобретение миллиарда доз "Спутника V". Россия договорилась о производстве препарата в пяти странах, а имеющиеся мощности позволяют выпускать ежегодно до 500 миллионов доз.Препарат получил все разрешения и в июне-августе успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировался иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Пострегистрационная фаза клинических испытаний стартовала на этой неделе: в итоге вакцину проверят на 40 тысячах человек.Как отмечал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, за участниками этого этапа будут пристально наблюдать врачи: их не госпитализируют, но возьмут все необходимые анализы до, после и во время исследований. Помимо этого, планируют проводить электронный мониторинг: добровольцы смогут напрямую сообщать о своих неприятных ощущениях, если они возникнут, медикам.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200903/vaktsina-1576706169.html

Abcd 123 Вы хотя бы полностью рассказали, что там написали в статье. И про недостатки тоже. Там сказано, что в тестах не было найдена серьезно проблем, но испытания были слишком маленькие, чтобы сказать об эффективности и безопасности, тесты не были рандомизированные и тд, так что ученые считают, что слишком быстрый переход на эту вакцину может быть опасным. Если бы вас хоть немного интересовала безопасность граждан, то вы бы указали информацию, но как я понял это никого особо не беспокоит... 595

Константин Е обычная работа "журналистов". Выдрали из статьи то, что нужно им и написали статью о том, как хвалят российскую вакцину. А безопасность людей, кому это вообще интересно. Еще нарожают, если что) 514

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций