Lancet опубликовал результаты испытаний российской вакцины от COVID-19
14:05 04.09.2020 (обновлено: 16:24 04.09.2020)
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© РФПИ и Центр имени Гамалеи / Перейти в фотобанкПервая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
© РФПИ и Центр имени Гамалеи
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Авторитетный международный научный журнал The Lancet опубликовал результаты двух этапов клинических испытаний вакцины от COVID-19 "Спутник-V", сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
Как уточнили в организации, эта научная статья — начало цикла публикаций, посвященных этому препарату.
"В сентябре для публикации будет представлено полное исследование вакцины на животных — на приматах, сирийских хомяках, трансгенных мышах, — в котором вакцина показала 100%-ную защитную эффективность (результаты на приматах и сирийских хомяках получены до проведения клинических исследований)", — уточняется в пресс-релизе.
В РФПИ подчеркнули, что "Спутник V" сформировал устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у 100% участников клинических исследований и не вызвал у них "серьезных нежелательных явлений (СНЯ, Grade 3) ни по одному из критериев, в то время как уровень серьезных нежелательных явлений у других вакцин-кандидатов варьирует от 1% до 25%".
"При этом уровень вируснейтрализующих антител у добровольцев, вакцинированных "Спутником V", в 1,4-1,5 раза превысил уровень антител у людей, переболевших COVID-19. Для сравнения: у британской фармацевтической компании AstraZeneca уровень антител у вакцинированных добровольцев оказался примерно равным уровню антител у перенесших заболевание коронавирусной инфекцией", — рассказали в фонде.
В начале августа Россия зарегистрировала первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную специалистами Центра имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. Ее назвали "Спутник V".
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки из более чем 20 стран на приобретение миллиарда доз "Спутника V". Россия договорилась о производстве препарата в пяти странах, а имеющиеся мощности позволяют выпускать ежегодно до 500 миллионов доз.
Препарат получил все разрешения и в июне-августе успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировался иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Пострегистрационная фаза клинических испытаний стартовала на этой неделе: в итоге вакцину проверят на 40 тысячах человек.
Как отмечал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, за участниками этого этапа будут пристально наблюдать врачи: их не госпитализируют, но возьмут все необходимые анализы до, после и во время исследований. Помимо этого, планируют проводить электронный мониторинг: добровольцы смогут напрямую сообщать о своих неприятных ощущениях, если они возникнут, медикам.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
12 августа, 13:36Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19