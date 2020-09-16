https://ria.ru/20200916/vaktsina-1577308241.html

Индия закупит сто миллионов доз российской вакцины от COVID-19

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился поставить 100 миллионов доз вакцины от коронавируса "Спутник V" фармацевтической компании из Индии, сообщил РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T11:51

2020-09-16T11:51

2020-09-16T12:30

вакцина "спутник v"

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

российский фонд прямых инвестиций

индия

экономика

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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости.</strong> Российский фонд прямых инвестиций (<a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank">РФПИ</a>) договорился поставить 100 миллионов доз вакцины от коронавируса "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">Спутник V</a>" фармацевтической компании из <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a>, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Позже в Фонде подтвердили эту информацию, добавив, что речь идет об одной из ведущих индийских фармацевтических фирм Dr. Reddy's Laboratories Ltd (Dr. Reddy's). "Поставки могут начаться в конце 2020 года после получения результатов клинических исследований и регистрации вакцины в Индии", — отметили в РФПИ.В августе Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19, разработанную в Центре имени Гамалеи совместно с РФПИ. В ходе испытаний препарат сформировал устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у ста процентов участников исследований и не вызвал у них серьезных нежелательных явлений ни по одному из критериев. При этом уровень вируснейтрализующих антител у привитых добровольцев в 1,4-1,5 раза превысил уровень антител у переболевших людей.На прошлой неделе первую партию выпустили в гражданский оборот, тогда же стартовала третья фаза клинических исследований, для которых набрали более 30 тысяч добровольцев. Также в испытаниях <a href="https://ria.ru/20200915/vaktsina-1577287938.html" target="_blank">участвует</a> Белоруссия.Массовая вакцинация россиян начнется по мере увеличения производства и накопления информации от пострегистрационных исследований, отметили в Минздраве.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://radiosputnik.ria.ru/20200916/indiya-1577308127.html

Vlad Ivanov Плохую вакцину они не стали бы закупать. Чубатые утритесь. Ждите кость из штатов. 109

Егор Панкратов Хорошо. 76

23

индия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, индия, экономика