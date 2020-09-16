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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200916/vaktsina-1577308241.html
Индия закупит сто миллионов доз российской вакцины от COVID-19
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился поставить 100 миллионов доз вакцины от коронавируса "Спутник V" фармацевтической компании из Индии, сообщил РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T11:51
2020-09-16T12:30
вакцина "спутник v"
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
индия
экономика
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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости.</strong> Российский фонд прямых инвестиций (<a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank">РФПИ</a>) договорился поставить 100 миллионов доз вакцины от коронавируса "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">Спутник V</a>" фармацевтической компании из <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a>, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Позже в Фонде подтвердили эту информацию, добавив, что речь идет об одной из ведущих индийских фармацевтических фирм Dr. Reddy's Laboratories Ltd (Dr. Reddy's). "Поставки могут начаться в конце 2020 года после получения результатов клинических исследований и регистрации вакцины в Индии", — отметили в РФПИ.В августе Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19, разработанную в Центре имени Гамалеи совместно с РФПИ. В ходе испытаний препарат сформировал устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у ста процентов участников исследований и не вызвал у них серьезных нежелательных явлений ни по одному из критериев. При этом уровень вируснейтрализующих антител у привитых добровольцев в 1,4-1,5 раза превысил уровень антител у переболевших людей.На прошлой неделе первую партию выпустили в гражданский оборот, тогда же стартовала третья фаза клинических исследований, для которых набрали более 30 тысяч добровольцев. Также в испытаниях <a href="https://ria.ru/20200915/vaktsina-1577287938.html" target="_blank">участвует</a> Белоруссия.Массовая вакцинация россиян начнется по мере увеличения производства и накопления информации от пострегистрационных исследований, отметили в Минздраве.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://radiosputnik.ria.ru/20200916/indiya-1577308127.html
Плохую вакцину они не стали бы закупать. Чубатые утритесь. Ждите кость из штатов.
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индия
РИА Новости
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, индия, экономика

Индия закупит сто миллионов доз российской вакцины от COVID-19

11:51 16.09.2020 (обновлено: 12:30 16.09.2020)
5406
© АГН "Москва"Регистрация в Минздраве России первой в мире вакцины от COVID-19
Регистрация в Минздраве России первой в мире вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© АГН "Москва"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился поставить 100 миллионов доз вакцины от коронавируса "Спутник V" фармацевтической компании из Индии, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Позже в Фонде подтвердили эту информацию, добавив, что речь идет об одной из ведущих индийских фармацевтических фирм Dr. Reddy's Laboratories Ltd (Dr. Reddy's). "Поставки могут начаться в конце 2020 года после получения результатов клинических исследований и регистрации вакцины в Индии", — отметили в РФПИ.
Медицинские работники берут мазки у рабочих мукомольного завода во время вспышки коронавирусной инфекции на окраине Ахмадабада, Индия - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
Вчера, 11:46
Лидер по приросту. Число заразившихся COVID-19 в Индии превысило 5 млн
В августе Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19, разработанную в Центре имени Гамалеи совместно с РФПИ.
В ходе испытаний препарат сформировал устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у ста процентов участников исследований и не вызвал у них серьезных нежелательных явлений ни по одному из критериев. При этом уровень вируснейтрализующих антител у привитых добровольцев в 1,4-1,5 раза превысил уровень антител у переболевших людей.
На прошлой неделе первую партию выпустили в гражданский оборот, тогда же стартовала третья фаза клинических исследований, для которых набрали более 30 тысяч добровольцев. Также в испытаниях участвует Белоруссия.
Массовая вакцинация россиян начнется по мере увеличения производства и накопления информации от пострегистрационных исследований, отметили в Минздраве.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
2671130311
Обсудить 23
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Российский фонд прямых инвестицийИндияЭкономика
Популярные комментарии
Плохую вакцину они не стали бы закупать. Чубатые утритесь. Ждите кость из штатов.
16 сентября, 12:02
Vlad IvanovVlad Ivanov
5872003
Хорошо.
16 сентября, 11:59
Егор ПанкратовЕгор Панкратов
3510002
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