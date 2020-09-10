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https://ria.ru/20200910/vaktsina-1577030307.html
Почему Запад проигрывает в вакцинной гонке: Россию уже разоблачили
Мировая вакцинная гонка стремительно мчится к финишу, по пути наматывая на себя политические события, катастрофы и скандалы. Только что с трассы вылетел (или... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T13:26
2020-09-10T15:47
коронавирус covid-19
россия
вакцины
дональд трамп
сша
авторы
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Мировая вакцинная гонка стремительно мчится к финишу, по пути наматывая на себя политические события, катастрофы и скандалы. Только что с трассы вылетел (или временно заехал на пит-стоп, пока не вполне понятно) из-за воспаления спинного мозга у участницы тестирования один из лидеров гонки — шведско-британская вакцина <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200910/astrazeneca-1577016301.html" target="_blank">AstraZeneca</a>. Власти <a href="https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-britain-regulator/uk-moves-to-fast-track-coronavirus-vaccine-if-safety-tests-passed-idUSKBN25O2FX" target="_blank">Великобритании</a> и <a href="https://www.cnbc.com/2020/08/30/fda-willing-to-fast-track-coronavirus-vaccine-before-phase-three-trials.html" target="_blank">США</a>, чьи СМИ весь остаток лета строили свои разоблачения российской вакцины на том, что "ее зарегистрировали по ускоренной форме, до завершения III фазы испытаний, это дутое лидерство", — сами готовятся одобрить вакцину по ускоренной форме же. Впрочем, следование за Россией (другие <a href="https://ria.ru/20200907/vaktsina-1576851901.html" target="_blank">примеры</a> которого приводит гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев) не мешает западным СМИ продолжать ее разоблачать и даже повышать накал разоблачений.Например, встречаем CNN <a href="https://edition.cnn.com/2020/09/06/europe/russia-vaccine-putin-opposition-intl/index.html" target="_blank">с текстом</a> о том, что "путинская вакцина встречает оппозицию среди работников образования": опасаясь за свое здоровье, некий маленький учительский профсоюз запустил онлайн-петицию с призывом к педагогам не прививаться. Уровень компетентности понятен из слов главы профсоюза, передовой женщины, учительницы английского: "Во-первых, всем прекрасно известно, что качество российских вакцин хуже, чем у заграничных", — авторитетно говорит филолог. А во-вторых, слишком уж быстро она разработана. Правда, еще пока никто из учителей не жаловался на насильственную прививку, но от русских властей всего можно ожидать.Или, например, встречаем Bloomberg <a href="https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-09-08/scientists-cast-doubt-on-results-from-russian-covid-vaccine" target="_blank">с текстом</a> о том, что ученые какого-то американского университета "сомневаются в результатах испытаний русской вакцины, поскольку в отчете о тестировании, опубликованном в Lancet, встречаются подозрительно похожие уровни антител в организмах участников исследований". О фальсификации впрямую не говорится, но активное подмигивание с как бы напоминанием "это те самые русские, которые подделали Олимпиаду", налицо.Это одновременное повторение всех российских решений, которые Запад может повторить, и тревожно-глумливое обличение тех, которые он повторить не в состоянии, выглядит довольно нелепым обезьянничаньем (что случайно рифмуется по смыслу с тем фактом, что западные компании разрабатывают свои вакцины не на "человеческой", а на новаторской и пока не проверенной толком "обезьяньей" платформе. Тот факт, что разработчики стараются заранее уйти от возможной ответственности, уже вдохновляет карикатуристов Но это, собственно, совершенно для нас привычно. Не стоит думать, что факт возмутительно успешного противостояния России <a href="https://ria.ru/category_koronavirus-v-rossii" target="_blank">коронавирусу</a> на фоне западных стран шокировал только хранителей почтенной отечественной традиции, согласно "у нас здравоохранение только убивает, лечиться только в Европе/Израиле/США". Запад тоже был шокирован, причем настолько, что те же условные CNN и блумберги месяцами крутили аналогичное "специалисты сомневаются", "врачи не верят", "в России полагают, что путинская власть подделывает статистику". Кстати, по поводу вакцины "китайской" в западных СМИ сейчас идет точно такой же вал точно таких же "сомневаются-полагают-скрывают"....Во всей этой свистопляске имеется один аспект, который у нас не вполне осознается.Дело в том, что проблема поиска вакцины в США глубоко политизирована, как и вообще все связанное с коронавирусом. Та же, ныне "приостановленная", <a href="https://www.cnbc.com/2020/08/23/trump-considering-fast-tracking-astrazeneca-vaccine-before-election.html" target="_blank">вакцина</a> от AstraZeneca — одна из "вакцинных" надежд Дональда Трампа, для которого максимально быстрое предоставление избирателям средства от коронавируса, убившего 200 000 американцев и обрушившего жизнь и надежды миллионов, будет голом в предвыборные ворота Джо Байдена. При этом демократические СМИ уже <a href="https://edition.cnn.com/2020/09/03/health/us-coronavirus-thursday/index.html" target="_blank">развернули</a> против якобы торопящего исследования и ставящего под угрозу здоровье американцев Трампа кампанию, построенную по той же схеме, по которой "мочат" вакцину российскую: чтобы набрать политические очки, президент готов выбросить на рынок непроверенное средство с неизвестно какими побочными эффектами. Кстати, у этой антитрамповской кампании (вернее, у всех наложенных друг на друга кампаний — антитрамповской, антироссийской и антикитайской) уже имеется один по-настоящему дикий эффект: как <a href="https://www.usatoday.com/story/news/politics/2020/09/04/covid-19-two-thirds-us-wont-take-vaccine-right-away-poll-shows/5696982002/" target="_blank">констатируют</a> социологические службы, две трети американцев сейчас заявляют, что не станут прививаться сразу после появления одобренной вакцины. Фактически ради победы над <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Трампом</a> его противники готовы, как мы видим, превратить своих соотечественников в антипрививочников, то есть поселить в них недоверие к вакцинам вообще (которое потом придется долго, как любое иррациональное суеверие, искоренять)....А теперь один забавный вывод.Причины, по которым в западных странах на принципиальном, рефлекторном уровне имеется отторжение любых российских успехов, очевидны. Многовековое самопозиционирование в качестве пионеров и первопроходцев любых областей, а окружающих стран как благодарных или неблагодарных дикарей накладывает свой отпечаток. От него невозможно просто так взять и отступиться. Собственно, именно поэтому каждый русский "спутник", будь то первый искусственный спутник Земли или "Спутник V", оказывается для этих людей шоком и повергает их в смятение.Кстати, после спутников приходит время космонавтов. И одни запускают Гагарина, когда другие еще запускают обезьян-камикадзе.
https://ria.ru/20200909/vaktsina-1576991975.html
https://ria.ru/20200907/vaktsina-1576851901.html
https://ria.ru/20200909/vaktsina-1577000287.html
https://ria.ru/20200904/vaktsina-1576800107.html
Потому что на западе делают всё медленно и основательно, а у нас тяп-ляп и готово
677
Ага, ждем наглядные примеры смертоносности российской вакцины: "Привитая бабушка при выходе из поликлиники была сбита автомобилем. Была бы не привитая, увернулась"
507
70
россия
сша
РИА Новости
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Виктор Мараховский
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Виктор Мараховский
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Новости
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коронавирус covid-19, россия, вакцины, дональд трамп, сша, авторы

Почему Запад проигрывает в вакцинной гонке: Россию уже разоблачили

13:26 10.09.2020 (обновлено: 15:47 10.09.2020)
276614
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВакцинация добровольца против COVID-19 в поликлинике №62 в Москве
Вакцинация добровольца против COVID-19 в поликлинике №62 в Москве - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Виктор Мараховский
Виктор Мараховский
Все материалы
Мировая вакцинная гонка стремительно мчится к финишу, по пути наматывая на себя политические события, катастрофы и скандалы. Только что с трассы вылетел (или временно заехал на пит-стоп, пока не вполне понятно) из-за воспаления спинного мозга у участницы тестирования один из лидеров гонки — шведско-британская вакцина AstraZeneca.
Власти Великобритании и США, чьи СМИ весь остаток лета строили свои разоблачения российской вакцины на том, что "ее зарегистрировали по ускоренной форме, до завершения III фазы испытаний, это дутое лидерство", — сами готовятся одобрить вакцину по ускоренной форме же.
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
9 сентября, 15:47Распространение нового коронавируса
AstraZeneca приостановила испытания вакцины от коронавируса
Впрочем, следование за Россией (другие примеры которого приводит гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев) не мешает западным СМИ продолжать ее разоблачать и даже повышать накал разоблачений.
Например, встречаем CNN с текстом о том, что "путинская вакцина встречает оппозицию среди работников образования": опасаясь за свое здоровье, некий маленький учительский профсоюз запустил онлайн-петицию с призывом к педагогам не прививаться. Уровень компетентности понятен из слов главы профсоюза, передовой женщины, учительницы английского: "Во-первых, всем прекрасно известно, что качество российских вакцин хуже, чем у заграничных", — авторитетно говорит филолог. А во-вторых, слишком уж быстро она разработана. Правда, еще пока никто из учителей не жаловался на насильственную прививку, но от русских властей всего можно ожидать.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
7 сентября, 08:00
Критикам российской вакцины от коронавируса пора поискать бревно в глазу
Или, например, встречаем Bloomberg с текстом о том, что ученые какого-то американского университета "сомневаются в результатах испытаний русской вакцины, поскольку в отчете о тестировании, опубликованном в Lancet, встречаются подозрительно похожие уровни антител в организмах участников исследований". О фальсификации впрямую не говорится, но активное подмигивание с как бы напоминанием "это те самые русские, которые подделали Олимпиаду", налицо.
Это одновременное повторение всех российских решений, которые Запад может повторить, и тревожно-глумливое обличение тех, которые он повторить не в состоянии, выглядит довольно нелепым обезьянничаньем (что случайно рифмуется по смыслу с тем фактом, что западные компании разрабатывают свои вакцины не на "человеческой", а на новаторской и пока не проверенной толком "обезьяньей" платформе. Тот факт, что разработчики стараются заранее уйти от возможной ответственности, уже вдохновляет карикатуристов

Карикатуры на "обезьянью" вакцину

Иллюстрация против вакцинации от коронавируса
1 из 4

Карикатуры на "обезьянью" вакцину

Карикатуры на "обезьянью" вакцину

Иллюстрация против вакцинации от коронавируса
2 из 4

Карикатуры на "обезьянью" вакцину

Карикатуры на "обезьянью" вакцину

Иллюстрация против вакцинации от коронавируса
3 из 4

Карикатуры на "обезьянью" вакцину

Карикатуры на "обезьянью" вакцину

Иллюстрация против вакцинации от коронавируса
4 из 4

Карикатуры на "обезьянью" вакцину

1 из 4

Карикатуры на "обезьянью" вакцину

2 из 4

Карикатуры на "обезьянью" вакцину

3 из 4

Карикатуры на "обезьянью" вакцину

4 из 4

Карикатуры на "обезьянью" вакцину

Но это, собственно, совершенно для нас привычно. Не стоит думать, что факт возмутительно успешного противостояния России коронавирусу на фоне западных стран шокировал только хранителей почтенной отечественной традиции, согласно "у нас здравоохранение только убивает, лечиться только в Европе/Израиле/США". Запад тоже был шокирован, причем настолько, что те же условные CNN и блумберги месяцами крутили аналогичное "специалисты сомневаются", "врачи не верят", "в России полагают, что путинская власть подделывает статистику". Кстати, по поводу вакцины "китайской" в западных СМИ сейчас идет точно такой же вал точно таких же "сомневаются-полагают-скрывают".
...Во всей этой свистопляске имеется один аспект, который у нас не вполне осознается.
Дело в том, что проблема поиска вакцины в США глубоко политизирована, как и вообще все связанное с коронавирусом. Та же, ныне "приостановленная", вакцина от AstraZeneca — одна из "вакцинных" надежд Дональда Трампа, для которого максимально быстрое предоставление избирателям средства от коронавируса, убившего 200 000 американцев и обрушившего жизнь и надежды миллионов, будет голом в предвыборные ворота Джо Байдена.
Разработка вакцины от коронавируса - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
9 сентября, 17:46Распространение нового коронавируса
Назван побочный эффект от британской вакцины от коронавируса
При этом демократические СМИ уже развернули против якобы торопящего исследования и ставящего под угрозу здоровье американцев Трампа кампанию, построенную по той же схеме, по которой "мочат" вакцину российскую: чтобы набрать политические очки, президент готов выбросить на рынок непроверенное средство с неизвестно какими побочными эффектами.
Кстати, у этой антитрамповской кампании (вернее, у всех наложенных друг на друга кампаний — антитрамповской, антироссийской и антикитайской) уже имеется один по-настоящему дикий эффект: как констатируют социологические службы, две трети американцев сейчас заявляют, что не станут прививаться сразу после появления одобренной вакцины.
Фактически ради победы над Трампом его противники готовы, как мы видим, превратить своих соотечественников в антипрививочников, то есть поселить в них недоверие к вакцинам вообще (которое потом придется долго, как любое иррациональное суеверие, искоренять).
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
4 сентября, 19:57Распространение нового коронавируса
США отказались доверять ВОЗ в оценке российской вакцины от COVID-19
...А теперь один забавный вывод.
Причины, по которым в западных странах на принципиальном, рефлекторном уровне имеется отторжение любых российских успехов, очевидны. Многовековое самопозиционирование в качестве пионеров и первопроходцев любых областей, а окружающих стран как благодарных или неблагодарных дикарей накладывает свой отпечаток. От него невозможно просто так взять и отступиться.
Собственно, именно поэтому каждый русский "спутник", будь то первый искусственный спутник Земли или "Спутник V", оказывается для этих людей шоком и повергает их в смятение.
Кстати, после спутников приходит время космонавтов. И одни запускают Гагарина, когда другие еще запускают обезьян-камикадзе.
164554741597
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Коронавирус COVID-19РоссияВакциныДональд ТрампСШААвторы
Популярные комментарии
Потому что на западе делают всё медленно и основательно, а у нас тяп-ляп и готово
10 сентября, 13:38
Кот на деревеКот на дереве
949218563
Ага, ждем наглядные примеры смертоносности российской вакцины: "Привитая бабушка при выходе из поликлиники была сбита автомобилем. Была бы не привитая, увернулась"
10 сентября, 13:50
Сергей НордСергей Норд
29818331021
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