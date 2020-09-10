https://ria.ru/20200910/vaktsina-1577030818.html

Центр Гамалеи представил журналу Lancet протокол исследования вакцины

Центр Гамалеи представил в журнал The Lancet полноразмерный клинический протокол исследования вакцины "Спутник V", заявил РИА Новости заместитель директора по... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T13:01

2020-09-10T13:01

2020-09-10T14:52

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

the lancet

здоровье - общество

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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Центр Гамалеи представил в журнал <a href="https://ria.ru/organization_The_Lancet" target="_blank">The Lancet</a> полноразмерный клинический протокол исследования вакцины "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">Спутник V</a>", заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе центра Гамалеи Денис Логунов.Ранее сообщалось, что научный журнал Lancet предложил авторам исследования по российской вакцине "Спутник V" от коронавируса ответить на вопросы коллег, усомнившихся в выводах российских ученых.В начале сентября Lancet опубликовал результаты двух этапов клинических испытаний "Спутника V". Вскоре после этого несколько ученых из разных стран мира опубликовали на итальянском сайте <a href="https://cattiviscienziati.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Cattivi Scienziati</a>, специализирующемся на разоблачении псевдонаучных исследований, открытое письмо, в котором выразили сомнения относительно данных по российской вакцине."Центр представил The Lancet полноразмерный клинический протокол и все данные, которые были получены в ходе научных исследований", - сказал Логунов.Ранее помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил РИА Новости, что разработчик вакцины уже направил развёрнутые ответы редактору журнала The Lancet.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20200910/vaktsina-1577026699.html

Михаил Николанко Хотя бы затем, чтобы не безосновательно кричать "ку-ка-ре-ку, мы первые" на каждом углу, а для того, чтобы европейские и американские учёные подтвердили: да, это прорыв в науке! Это новые Менделеевым и Ломоносовы рождены землёй русской, а не очередные понты, как было и с вакциной от эбола, с сухим суперджетом, ГЛОНАСС и спортом! Возрождение державы! 123

Серёга- РУ Опять перед каждой *** отчитываемся. Вот зачем? 78

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, the lancet, здоровье - общество