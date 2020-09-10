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https://ria.ru/20200910/vaktsina-1577030818.html
Центр Гамалеи представил журналу Lancet протокол исследования вакцины
Центр Гамалеи представил в журнал The Lancet полноразмерный клинический протокол исследования вакцины "Спутник V", заявил РИА Новости заместитель директора по... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T13:01
2020-09-10T14:52
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
the lancet
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Центр Гамалеи представил в журнал <a href="https://ria.ru/organization_The_Lancet" target="_blank">The Lancet</a> полноразмерный клинический протокол исследования вакцины "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">Спутник V</a>", заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе центра Гамалеи Денис Логунов.Ранее сообщалось, что научный журнал Lancet предложил авторам исследования по российской вакцине "Спутник V" от коронавируса ответить на вопросы коллег, усомнившихся в выводах российских ученых.В начале сентября Lancet опубликовал результаты двух этапов клинических испытаний "Спутника V". Вскоре после этого несколько ученых из разных стран мира опубликовали на итальянском сайте <a href="https://cattiviscienziati.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Cattivi Scienziati</a>, специализирующемся на разоблачении псевдонаучных исследований, открытое письмо, в котором выразили сомнения относительно данных по российской вакцине."Центр представил The Lancet полноразмерный клинический протокол и все данные, которые были получены в ходе научных исследований", - сказал Логунов.Ранее помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил РИА Новости, что разработчик вакцины уже направил развёрнутые ответы редактору журнала The Lancet.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20200910/vaktsina-1577026699.html
Хотя бы затем, чтобы не безосновательно кричать "ку-ка-ре-ку, мы первые" на каждом углу, а для того, чтобы европейские и американские учёные подтвердили: да, это прорыв в науке! Это новые Менделеевым и Ломоносовы рождены землёй русской, а не очередные понты, как было и с вакциной от эбола, с сухим суперджетом, ГЛОНАСС и спортом! Возрождение державы!
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Опять перед каждой *** отчитываемся. Вот зачем?
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, the lancet, здоровье - общество

Центр Гамалеи представил журналу Lancet протокол исследования вакцины

13:01 10.09.2020 (обновлено: 14:52 10.09.2020)
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© РФПИ и Центр имени Гамалеи / Перейти в фотобанкПервая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РФПИ и Центр имени Гамалеи
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Центр Гамалеи представил в журнал The Lancet полноразмерный клинический протокол исследования вакцины "Спутник V", заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе центра Гамалеи Денис Логунов.
Ранее сообщалось, что научный журнал Lancet предложил авторам исследования по российской вакцине "Спутник V" от коронавируса ответить на вопросы коллег, усомнившихся в выводах российских ученых.
В начале сентября Lancet опубликовал результаты двух этапов клинических испытаний "Спутника V". Вскоре после этого несколько ученых из разных стран мира опубликовали на итальянском сайте Cattivi Scienziati, специализирующемся на разоблачении псевдонаучных исследований, открытое письмо, в котором выразили сомнения относительно данных по российской вакцине.
"Центр представил The Lancet полноразмерный клинический протокол и все данные, которые были получены в ходе научных исследований", - сказал Логунов.
Ранее помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил РИА Новости, что разработчик вакцины уже направил развёрнутые ответы редактору журнала The Lancet.
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
1611432519
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19The LancetЗдоровье - Общество
Популярные комментарии
Хотя бы затем, чтобы не безосновательно кричать "ку-ка-ре-ку, мы первые" на каждом углу, а для того, чтобы европейские и американские учёные подтвердили: да, это прорыв в науке! Это новые Менделеевым и Ломоносовы рождены землёй русской, а не очередные понты, как было и с вакциной от эбола, с сухим суперджетом, ГЛОНАСС и спортом! Возрождение державы!
10 сентября, 13:32
МНМихаил Николанко
45221357
Опять перед каждой *** отчитываемся. Вот зачем?
10 сентября, 13:24
Серёга- РУСерёга- РУ
48402024
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