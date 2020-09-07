В кафе — в маске, в гости — с тестом. Новые правила отдыха в Эмиратах

Иностранцы должны предоставить справку об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус. Сделать анализ нужно не ранее чем за 96 часов до вылета (время отсчитывается не от даты получения справки, а от момента сдачи биоматериала в лаборатории).

По прилете туристам придется пройти еще один тест, он бесплатный. Как сообщает генконсульство России в Дубае, результаты будут готовы в течение 48 часов.

"Их отправляют сообщением на телефон гостя. Но это время он должен провести в отеле на самоизоляции", — поясняет Щебланова.

Также в аэропорту пассажиры обязаны скачать на смартфон приложение с функцией геолокации — для отслеживания их перемещений и оперативной связи с медучреждением в случае заболевания.