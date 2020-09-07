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Туризм
https://ria.ru/20200907/emiraty-1576672010.html
В кафе — в маске, в гости — с тестом. Новые правила отдыха в Эмиратах
Убежать от осенних холодов в тропический зной, купаться в теплых водах Персидского залива, устроить грандиозный шопинг или провести время в знаменитом парке... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T08:00
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куда можно лететь
куда поехать
куда поехать в выходные
абу-даби
дубай
туризм
туризм
фото - туризм
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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости, Мария Селиванова.</strong> Убежать от осенних холодов в тропический зной, купаться в теплых водах Персидского залива, устроить грандиозный шопинг или провести время в знаменитом парке развлечений — всем этим можно заняться в Эмиратах. Между Россией и ОАЭ <a href="https://ria.ru/20200903/aviasoobschenie-1576659578.html" target="_blank">восстановят</a> авиасообщение, прерванное из-за пандемии коронавируса. Первый рейс может отправиться в Дубай уже 11 сентября. Как подготовиться к поездке — в фотоленте РИА Новости.
абу-даби
дубай
оаэ
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куда можно лететь, куда поехать, куда поехать в выходные, абу-даби, дубай, фото, туризм, фото - туризм, оаэ

В кафе — в маске, в гости — с тестом. Новые правила отдыха в Эмиратах

08:00 07.09.2020
1428
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости, Мария Селиванова. Убежать от осенних холодов в тропический зной, купаться в теплых водах Персидского залива, устроить грандиозный шопинг или провести время в знаменитом парке развлечений — всем этим можно заняться в Эмиратах. Между Россией и ОАЭ восстановят авиасообщение, прерванное из-за пандемии коронавируса. Первый рейс может отправиться в Дубай уже 11 сентября. Как подготовиться к поездке — в фотоленте РИА Новости.
© Depositphotos / jag_cz

ОАЭ — одно из самых востребованных направлений у российских туристов. После распоряжения правительства России о возобновлении авиасообщения с Эмиратами интерес к турам по этому направлению за несколько часов удвоился, а к концу дня вырос в четыре раза.

Отель Бурдж-эль-Араб в Дубае
1 из 12

ОАЭ — одно из самых востребованных направлений у российских туристов. После распоряжения правительства России о возобновлении авиасообщения с Эмиратами интерес к турам по этому направлению за несколько часов удвоился, а к концу дня вырос в четыре раза.

© Depositphotos / jag_cz
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Перелеты пока будут осуществляться только в Дубай. "Аэрофлот" планирует возобновить рейсы 11 сентября.

Визу путешественники получат бесплатно по прибытии.

"Сейчас в Дубае туристов немного — еще слишком жарко, — рассказывает гид Наталья Щебланова. — Хотя отели предоставляют скидки, а море утром и вечером прекрасное".

Гости прилетают в основном из Казахстана, Украины, есть отдыхающие из Германии, Таджикистана и — впервые за несколько десятков лет — из Израиля.

Отдыхающие на пляже в Дубае, ОАЭ
2 из 12

Перелеты пока будут осуществляться только в Дубай. "Аэрофлот" планирует возобновить рейсы 11 сентября.

Визу путешественники получат бесплатно по прибытии.

"Сейчас в Дубае туристов немного — еще слишком жарко, — рассказывает гид Наталья Щебланова. — Хотя отели предоставляют скидки, а море утром и вечером прекрасное".

Гости прилетают в основном из Казахстана, Украины, есть отдыхающие из Германии, Таджикистана и — впервые за несколько десятков лет — из Израиля.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
© AFP 2020 / Karim Sahib

Все, собирающиеся в Эмираты, должны иметь страховку, которая покрывает лечение от коронавируса, предупреждает Наталья Щебланова.

Еще в самолете придется заполнить "Декларацию о состоянии здоровья" — указать, что у вас нет симптомов COVID-19.

Прохожие на одной из улиц в Дубае, ОАЭ
3 из 12

Все, собирающиеся в Эмираты, должны иметь страховку, которая покрывает лечение от коронавируса, предупреждает Наталья Щебланова.

Еще в самолете придется заполнить "Декларацию о состоянии здоровья" — указать, что у вас нет симптомов COVID-19.

© AFP 2020 / Karim Sahib
© AFP 2020 / Giuseppe Cacace

Иностранцы должны предоставить справку об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус. Сделать анализ нужно не ранее чем за 96 часов до вылета (время отсчитывается не от даты получения справки, а от момента сдачи биоматериала в лаборатории).

По прилете туристам придется пройти еще один тест, он бесплатный. Как сообщает генконсульство России в Дубае, результаты будут готовы в течение 48 часов.

"Их отправляют сообщением на телефон гостя. Но это время он должен провести в отеле на самоизоляции", — поясняет Щебланова.

Также в аэропорту пассажиры обязаны скачать на смартфон приложение с функцией геолокации — для отслеживания их перемещений и оперативной связи с медучреждением в случае заболевания.

Туристы в аэропорту Дубая, ОАЭ
4 из 12

Иностранцы должны предоставить справку об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус. Сделать анализ нужно не ранее чем за 96 часов до вылета (время отсчитывается не от даты получения справки, а от момента сдачи биоматериала в лаборатории).

По прилете туристам придется пройти еще один тест, он бесплатный. Как сообщает генконсульство России в Дубае, результаты будут готовы в течение 48 часов.

"Их отправляют сообщением на телефон гостя. Но это время он должен провести в отеле на самоизоляции", — поясняет Щебланова.

Также в аэропорту пассажиры обязаны скачать на смартфон приложение с функцией геолокации — для отслеживания их перемещений и оперативной связи с медучреждением в случае заболевания.

© AFP 2020 / Giuseppe Cacace
© AFP 2020 / Karim Sahib

В Дубае открыты музеи, рестораны, бары, пляжи, моллы.

"Везде — в отелях, метро, магазинах — стоят датчики температуры посетителей, — говорит гид Алекс Камалов. — Некоторые "проходные" — как в аэропортах Абу-Даби, Шарджи — оборудованы дезинфекционными туннелями".

Посетители кафе в Дубае, ОАЭ
5 из 12

В Дубае открыты музеи, рестораны, бары, пляжи, моллы.

"Везде — в отелях, метро, магазинах — стоят датчики температуры посетителей, — говорит гид Алекс Камалов. — Некоторые "проходные" — как в аэропортах Абу-Даби, Шарджи — оборудованы дезинфекционными туннелями".

© AFP 2020 / Karim Sahib
© Фото : предоставлено туристической компанией ТЕZ Tour

В Дубае в общественных местах нужно обязательно носить маску, объясняет Наталья Щебланова.

"Можно снять ее внутри ресторана, кафе, но и там важно соблюдать дистанцию, — продолжает она. — Столики в заведениях установлены на расстоянии два метра друг от друга".

Отдых в ОАЭ, город Дубай
6 из 12

В Дубае в общественных местах нужно обязательно носить маску, объясняет Наталья Щебланова.

"Можно снять ее внутри ресторана, кафе, но и там важно соблюдать дистанцию, — продолжает она. — Столики в заведениях установлены на расстоянии два метра друг от друга".

© Фото : предоставлено туристической компанией ТЕZ Tour
© AFP 2020 / Karim Sahib

На пляжах возле воды и у бассейна маски и перчатки не носят, говорит Алекс Камалов. "Но если турист отправится в торговый центр, без этого средства защиты могут не пустить, — предостерегает он. — А вот перчатки необязательны, хотя во многих местах их выдают бесплатно".

Туристы на пляже в Дубае, ОАЭ
7 из 12

На пляжах возле воды и у бассейна маски и перчатки не носят, говорит Алекс Камалов. "Но если турист отправится в торговый центр, без этого средства защиты могут не пустить, — предостерегает он. — А вот перчатки необязательны, хотя во многих местах их выдают бесплатно".

© AFP 2020 / Karim Sahib
© Фото : Makalu/Pixabay

Гиды отмечают, что и местные жители, и туристы соблюдают масочный режим. Еще бы! Штраф за его нарушение — три тысячи дирхамов (более 800 долларов).

"Полицейские патрулируют город на машинах и следят за этим. В торговых центрах курсируют роботы-полицейские, на пляжах — дроны-полицейские", — добавляет Наталья Щебланова.

Мечеть в Фуджейре, ОАЭ
8 из 12

Гиды отмечают, что и местные жители, и туристы соблюдают масочный режим. Еще бы! Штраф за его нарушение — три тысячи дирхамов (более 800 долларов).

"Полицейские патрулируют город на машинах и следят за этим. В торговых центрах курсируют роботы-полицейские, на пляжах — дроны-полицейские", — добавляет Наталья Щебланова.

© Фото : Makalu/Pixabay
© РИА Новости / Людмила Титова

Гости могут посетить еще и Абу-Даби.

"Прилетев в Дубай, нужно сдать отрицательный тест на коронавирус — и с этими результатами можно ехать", — рассказывает гид Марина Томблин. Такой анализ стоит чуть больше тысячи рублей.

В Абу-Даби открыты все достопримечательности — Феррари- парк, парк развлечений "Уорнер Бразерс", аквапарк на искусственном острове Яс, отмечает экскурсовод.

Пляж в Абу-Даби, ОАЭ
9 из 12

Гости могут посетить еще и Абу-Даби.

"Прилетев в Дубай, нужно сдать отрицательный тест на коронавирус — и с этими результатами можно ехать", — рассказывает гид Марина Томблин. Такой анализ стоит чуть больше тысячи рублей.

В Абу-Даби открыты все достопримечательности — Феррари- парк, парк развлечений "Уорнер Бразерс", аквапарк на искусственном острове Яс, отмечает экскурсовод.

© РИА Новости / Людмила Титова
© AP Photo / Kamran Jebreili

Музей Лувр в Абу-Даби открыт для посещений все дни, кроме понедельника. Билеты, по словам Натальи Щеблановой, нужно бронировать заранее.

Центральный вход в Лувр, Абу-Даби
10 из 12

Музей Лувр в Абу-Даби открыт для посещений все дни, кроме понедельника. Билеты, по словам Натальи Щеблановой, нужно бронировать заранее.

© AP Photo / Kamran Jebreili
© AFP 2020 / Giuseppe Cacace

В знаменитую мечеть шейха Зайда путешественники попасть пока не смогут — она закрыта для туристов, добавляет гид.

Интерьер мечети шейха Зайда в Абу-Даби
11 из 12

В знаменитую мечеть шейха Зайда путешественники попасть пока не смогут — она закрыта для туристов, добавляет гид.

© AFP 2020 / Giuseppe Cacace
© AP Photo / Kamran Jebreili

Туроператоры отмечают рост спроса на ОАЭ — традиционное направление для зимнего пляжного отдыха. Они надеются, что количество рейсов и квоты со временем увеличатся.

Фестиваль верблюдов Аль-Дафра в Абу-Даби
12 из 12

Туроператоры отмечают рост спроса на ОАЭ — традиционное направление для зимнего пляжного отдыха. Они надеются, что количество рейсов и квоты со временем увеличатся.

© AP Photo / Kamran Jebreili
610126
Туризмкуда можно лететькуда поехатькуда поехать в выходныеАбу-ДабиДубайТуризмФото - ТуризмОАЭ
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