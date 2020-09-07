В кафе — в маске, в гости — с тестом. Новые правила отдыха в Эмиратах
ОАЭ — одно из самых востребованных направлений у российских туристов. После распоряжения правительства России о возобновлении авиасообщения с Эмиратами интерес к турам по этому направлению за несколько часов удвоился, а к концу дня вырос в четыре раза.
ОАЭ — одно из самых востребованных направлений у российских туристов. После распоряжения правительства России о возобновлении авиасообщения с Эмиратами интерес к турам по этому направлению за несколько часов удвоился, а к концу дня вырос в четыре раза.
Перелеты пока будут осуществляться только в Дубай. "Аэрофлот" планирует возобновить рейсы 11 сентября.
Визу путешественники получат бесплатно по прибытии.
"Сейчас в Дубае туристов немного — еще слишком жарко, — рассказывает гид Наталья Щебланова. — Хотя отели предоставляют скидки, а море утром и вечером прекрасное".
Гости прилетают в основном из Казахстана, Украины, есть отдыхающие из Германии, Таджикистана и — впервые за несколько десятков лет — из Израиля.
Перелеты пока будут осуществляться только в Дубай. "Аэрофлот" планирует возобновить рейсы 11 сентября.
Визу путешественники получат бесплатно по прибытии.
"Сейчас в Дубае туристов немного — еще слишком жарко, — рассказывает гид Наталья Щебланова. — Хотя отели предоставляют скидки, а море утром и вечером прекрасное".
Гости прилетают в основном из Казахстана, Украины, есть отдыхающие из Германии, Таджикистана и — впервые за несколько десятков лет — из Израиля.
Все, собирающиеся в Эмираты, должны иметь страховку, которая покрывает лечение от коронавируса, предупреждает Наталья Щебланова.
Еще в самолете придется заполнить "Декларацию о состоянии здоровья" — указать, что у вас нет симптомов COVID-19.
Все, собирающиеся в Эмираты, должны иметь страховку, которая покрывает лечение от коронавируса, предупреждает Наталья Щебланова.
Еще в самолете придется заполнить "Декларацию о состоянии здоровья" — указать, что у вас нет симптомов COVID-19.
Иностранцы должны предоставить справку об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус. Сделать анализ нужно не ранее чем за 96 часов до вылета (время отсчитывается не от даты получения справки, а от момента сдачи биоматериала в лаборатории).
По прилете туристам придется пройти еще один тест, он бесплатный. Как сообщает генконсульство России в Дубае, результаты будут готовы в течение 48 часов.
"Их отправляют сообщением на телефон гостя. Но это время он должен провести в отеле на самоизоляции", — поясняет Щебланова.
Также в аэропорту пассажиры обязаны скачать на смартфон приложение с функцией геолокации — для отслеживания их перемещений и оперативной связи с медучреждением в случае заболевания.
Иностранцы должны предоставить справку об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус. Сделать анализ нужно не ранее чем за 96 часов до вылета (время отсчитывается не от даты получения справки, а от момента сдачи биоматериала в лаборатории).
По прилете туристам придется пройти еще один тест, он бесплатный. Как сообщает генконсульство России в Дубае, результаты будут готовы в течение 48 часов.
"Их отправляют сообщением на телефон гостя. Но это время он должен провести в отеле на самоизоляции", — поясняет Щебланова.
Также в аэропорту пассажиры обязаны скачать на смартфон приложение с функцией геолокации — для отслеживания их перемещений и оперативной связи с медучреждением в случае заболевания.
В Дубае открыты музеи, рестораны, бары, пляжи, моллы.
"Везде — в отелях, метро, магазинах — стоят датчики температуры посетителей, — говорит гид Алекс Камалов. — Некоторые "проходные" — как в аэропортах Абу-Даби, Шарджи — оборудованы дезинфекционными туннелями".
В Дубае открыты музеи, рестораны, бары, пляжи, моллы.
"Везде — в отелях, метро, магазинах — стоят датчики температуры посетителей, — говорит гид Алекс Камалов. — Некоторые "проходные" — как в аэропортах Абу-Даби, Шарджи — оборудованы дезинфекционными туннелями".
В Дубае в общественных местах нужно обязательно носить маску, объясняет Наталья Щебланова.
"Можно снять ее внутри ресторана, кафе, но и там важно соблюдать дистанцию, — продолжает она. — Столики в заведениях установлены на расстоянии два метра друг от друга".
В Дубае в общественных местах нужно обязательно носить маску, объясняет Наталья Щебланова.
"Можно снять ее внутри ресторана, кафе, но и там важно соблюдать дистанцию, — продолжает она. — Столики в заведениях установлены на расстоянии два метра друг от друга".
На пляжах возле воды и у бассейна маски и перчатки не носят, говорит Алекс Камалов. "Но если турист отправится в торговый центр, без этого средства защиты могут не пустить, — предостерегает он. — А вот перчатки необязательны, хотя во многих местах их выдают бесплатно".
На пляжах возле воды и у бассейна маски и перчатки не носят, говорит Алекс Камалов. "Но если турист отправится в торговый центр, без этого средства защиты могут не пустить, — предостерегает он. — А вот перчатки необязательны, хотя во многих местах их выдают бесплатно".
Гиды отмечают, что и местные жители, и туристы соблюдают масочный режим. Еще бы! Штраф за его нарушение — три тысячи дирхамов (более 800 долларов).
"Полицейские патрулируют город на машинах и следят за этим. В торговых центрах курсируют роботы-полицейские, на пляжах — дроны-полицейские", — добавляет Наталья Щебланова.
Гиды отмечают, что и местные жители, и туристы соблюдают масочный режим. Еще бы! Штраф за его нарушение — три тысячи дирхамов (более 800 долларов).
"Полицейские патрулируют город на машинах и следят за этим. В торговых центрах курсируют роботы-полицейские, на пляжах — дроны-полицейские", — добавляет Наталья Щебланова.
Гости могут посетить еще и Абу-Даби.
"Прилетев в Дубай, нужно сдать отрицательный тест на коронавирус — и с этими результатами можно ехать", — рассказывает гид Марина Томблин. Такой анализ стоит чуть больше тысячи рублей.
В Абу-Даби открыты все достопримечательности — Феррари- парк, парк развлечений "Уорнер Бразерс", аквапарк на искусственном острове Яс, отмечает экскурсовод.
Гости могут посетить еще и Абу-Даби.
"Прилетев в Дубай, нужно сдать отрицательный тест на коронавирус — и с этими результатами можно ехать", — рассказывает гид Марина Томблин. Такой анализ стоит чуть больше тысячи рублей.
В Абу-Даби открыты все достопримечательности — Феррари- парк, парк развлечений "Уорнер Бразерс", аквапарк на искусственном острове Яс, отмечает экскурсовод.
Музей Лувр в Абу-Даби открыт для посещений все дни, кроме понедельника. Билеты, по словам Натальи Щеблановой, нужно бронировать заранее.
Музей Лувр в Абу-Даби открыт для посещений все дни, кроме понедельника. Билеты, по словам Натальи Щеблановой, нужно бронировать заранее.
В знаменитую мечеть шейха Зайда путешественники попасть пока не смогут — она закрыта для туристов, добавляет гид.
В знаменитую мечеть шейха Зайда путешественники попасть пока не смогут — она закрыта для туристов, добавляет гид.
Туроператоры отмечают рост спроса на ОАЭ — традиционное направление для зимнего пляжного отдыха. Они надеются, что количество рейсов и квоты со временем увеличатся.
Туроператоры отмечают рост спроса на ОАЭ — традиционное направление для зимнего пляжного отдыха. Они надеются, что количество рейсов и квоты со временем увеличатся.