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Туризм
https://ria.ru/20200903/vozobnovlenie-1576671097.html
Россия возобновит авиасообщение с Египтом, Мальдивами и ОАЭ
Россия возобновит авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивскими островами, заявили в правительстве. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T12:10
2020-09-03T14:06
туризм
новости - туризм
михаил мишустин
аэрофлот
сербия
греция
мексика
в мире
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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.</strong> Россия возобновит авиасообщение с <a href="http://ria.ru/location_Egypt/" target="_blank" data-auto="true">Египтом</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_Arab_Emirates/" target="_blank" data-auto="true">ОАЭ</a> и <a href="http://ria.ru/location_Maldives/" target="_blank" data-auto="true">Мальдивскими островами</a>, заявили в правительстве.Соответствующее распоряжение подписал премьер <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a>.На взаимной основе возобновится международное авиасообщение с <a href="http://ria.ru/location_Cairo/" target="_blank" data-auto="true">Каиром</a> (три рейса в неделю), <a href="http://ria.ru/location_Dubai/" target="_blank" data-auto="true">Дубаем</a> (два рейса в неделю) и мальдивским аэропортом Велана (два рейса в неделю).Такое решение принял оперативный штаб, исходя из ранее опубликованных критериев эпидемиологической безопасности. То есть в стране должно быть не больше 40 новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на 100 тысяч населения, а также зарегистрировано не более одного процента за 14 дней прироста новых случаев заболевания за сутки. Коэффициент распространения COVID-19 за семь дней должен не превышать единицу.При открытии границ применяется принцип взаимности.Также увеличится частота воздушного сообщения со <a href="http://ria.ru/location_Switzerland/" target="_blank" data-auto="true">Швейцарией</a> до четырех перелетов в неделю. "<a href="http://ria.ru/organization_Aehroflot/" target="_blank" data-auto="true">Аэрофлот</a>" будет выполнять два рейса из <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> в <a href="http://ria.ru/location_Geneva/" target="_blank" data-auto="true">Женеву</a> и обратно, Swiss Air два рейса между <a href="http://ria.ru/location_Zurich/" target="_blank" data-auto="true">Цюрихом</a> и Москвой. До этого они выполнялись раз в неделю.Постепенное открытие границНа фоне пандемии новой коронавирусной инфекции Россия с 27 марта остановила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.Исключение составляли рейсы, которыми российских граждан вывозят из-за границы, а иностранцев — из России, а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие перелеты.Власти России неоднократно подчеркивали, что дата открытия границ будет зависеть от эпидемиологической ситуации.В настоящее время россияне имеют возможность свободно отправиться в такие страны, как <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритания</a>, <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a>, <a href="http://ria.ru/location_Tanzania/" target="_blank" data-auto="true">Танзания</a>, <a href="http://ria.ru/location_Abkhazija/" target="_blank" data-auto="true">Абхазия</a>, Швейцария. Приняли решение открыть свои границы для россиян <a href="http://ria.ru/location_Montenegro/" target="_blank" data-auto="true">Черногория</a>, <a href="http://ria.ru/location_Croatia/" target="_blank" data-auto="true">Хорватия</a>, <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссия</a>, <a href="http://ria.ru/location_Serbia/" target="_blank" data-auto="true">Сербия</a>, <a href="http://ria.ru/location_Bulgaria/" target="_blank" data-auto="true">Болгария</a>, <a href="http://ria.ru/location_Cuba/" target="_blank" data-auto="true">Куба</a>, <a href="http://ria.ru/location_Dominican_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Доминикана</a> и <a href="http://ria.ru/location_Mexico/" target="_blank" data-auto="true">Мексика</a>.Постепенно сообщение с Россией открывают другие страны. Так, 31 августа <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польша</a> убрала Россию из списка стран, с которыми запрещено авиасообщение. С 1 сентября россиянам можно въезжать в <a href="http://ria.ru/location_Moldova/" target="_blank" data-auto="true">Молдавию</a>. С 7 сентября разрешила въезд до 500 россиян в неделю <a href="http://ria.ru/location_Greece/" target="_blank" data-auto="true">Греция</a>.У всех свои правила для въезда: где-то достаточно справки о том, что у пассажира нет COVID-19, где-то обязателен двухнедельный карантин. Также не во все страны можно добраться на самолете. Кроме того, Россия и Белоруссия пока не договорились окончательно о возобновлении транспортного сообщения.
https://ria.ru/20200902/gretsiya-1576619236.html
https://ria.ru/20200824/1576222082.html
Богатые и успешные россияне должны иметь возможность отдохнуть осенью на Мальдивах. Ну не в деревню же им ехать картошку копать.
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сербия
греция
мексика
РИА Новости
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новости - туризм, михаил мишустин, аэрофлот, сербия, греция, мексика, в мире

Россия возобновит авиасообщение с Египтом, Мальдивами и ОАЭ

12:10 03.09.2020 (обновлено: 14:06 03.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПассажиры в зоне отлета аэропорта Шереметьево
Пассажиры в зоне отлета аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Россия возобновит авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивскими островами, заявили в правительстве.
Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
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2 сентября, 13:47Туризм
Эксперт считает, что открытие границ Греции с РФ не коснется туристов
На взаимной основе возобновится международное авиасообщение с Каиром (три рейса в неделю), Дубаем (два рейса в неделю) и мальдивским аэропортом Велана (два рейса в неделю).
Такое решение принял оперативный штаб, исходя из ранее опубликованных критериев эпидемиологической безопасности. То есть в стране должно быть не больше 40 новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на 100 тысяч населения, а также зарегистрировано не более одного процента за 14 дней прироста новых случаев заболевания за сутки. Коэффициент распространения COVID-19 за семь дней должен не превышать единицу.
При открытии границ применяется принцип взаимности.
Также увеличится частота воздушного сообщения со Швейцарией до четырех перелетов в неделю. "Аэрофлот" будет выполнять два рейса из Москвы в Женеву и обратно, Swiss Air два рейса между Цюрихом и Москвой. До этого они выполнялись раз в неделю.
Вид из окна российского самолета во время полета - РИА Новости, 1920, 24.08.2020
24 августа, 10:05Туризм
В Росавиации не стали комментировать возобновление полетов в ряд стран

Постепенное открытие границ

На фоне пандемии новой коронавирусной инфекции Россия с 27 марта остановила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.
Исключение составляли рейсы, которыми российских граждан вывозят из-за границы, а иностранцев — из России, а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие перелеты.
Власти России неоднократно подчеркивали, что дата открытия границ будет зависеть от эпидемиологической ситуации.
В настоящее время россияне имеют возможность свободно отправиться в такие страны, как Великобритания, Турция, Танзания, Абхазия, Швейцария. Приняли решение открыть свои границы для россиян Черногория, Хорватия, Белоруссия, Сербия, Болгария, Куба, Доминикана и Мексика.
Постепенно сообщение с Россией открывают другие страны. Так, 31 августа Польша убрала Россию из списка стран, с которыми запрещено авиасообщение. С 1 сентября россиянам можно въезжать в Молдавию. С 7 сентября разрешила въезд до 500 россиян в неделю Греция.
У всех свои правила для въезда: где-то достаточно справки о том, что у пассажира нет COVID-19, где-то обязателен двухнедельный карантин. Также не во все страны можно добраться на самолете. Кроме того, Россия и Белоруссия пока не договорились окончательно о возобновлении транспортного сообщения.
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ТуризмНовости - ТуризмМихаил МишустинАэрофлотСербияГрецияМексикаВ мире
Популярные комментарии
Богатые и успешные россияне должны иметь возможность отдохнуть осенью на Мальдивах. Ну не в деревню же им ехать картошку копать.
3 сентября, 14:13
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