https://ria.ru/20200903/vozobnovlenie-1576671097.html

Россия возобновит авиасообщение с Египтом, Мальдивами и ОАЭ

Россия возобновит авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивскими островами, заявили в правительстве. РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T12:10

2020-09-03T12:10

2020-09-03T14:06

туризм

новости - туризм

михаил мишустин

аэрофлот

сербия

греция

мексика

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/154935/94/1549359449_21:463:2838:2048_1400x0_80_0_0_1d730241707a7f3741a372ef606df9b0.jpg

<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.</strong> Россия возобновит авиасообщение с <a href="http://ria.ru/location_Egypt/" target="_blank" data-auto="true">Египтом</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_Arab_Emirates/" target="_blank" data-auto="true">ОАЭ</a> и <a href="http://ria.ru/location_Maldives/" target="_blank" data-auto="true">Мальдивскими островами</a>, заявили в правительстве.Соответствующее распоряжение подписал премьер <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a>.На взаимной основе возобновится международное авиасообщение с <a href="http://ria.ru/location_Cairo/" target="_blank" data-auto="true">Каиром</a> (три рейса в неделю), <a href="http://ria.ru/location_Dubai/" target="_blank" data-auto="true">Дубаем</a> (два рейса в неделю) и мальдивским аэропортом Велана (два рейса в неделю).Такое решение принял оперативный штаб, исходя из ранее опубликованных критериев эпидемиологической безопасности. То есть в стране должно быть не больше 40 новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на 100 тысяч населения, а также зарегистрировано не более одного процента за 14 дней прироста новых случаев заболевания за сутки. Коэффициент распространения COVID-19 за семь дней должен не превышать единицу.При открытии границ применяется принцип взаимности.Также увеличится частота воздушного сообщения со <a href="http://ria.ru/location_Switzerland/" target="_blank" data-auto="true">Швейцарией</a> до четырех перелетов в неделю. "<a href="http://ria.ru/organization_Aehroflot/" target="_blank" data-auto="true">Аэрофлот</a>" будет выполнять два рейса из <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> в <a href="http://ria.ru/location_Geneva/" target="_blank" data-auto="true">Женеву</a> и обратно, Swiss Air два рейса между <a href="http://ria.ru/location_Zurich/" target="_blank" data-auto="true">Цюрихом</a> и Москвой. До этого они выполнялись раз в неделю.Постепенное открытие границНа фоне пандемии новой коронавирусной инфекции Россия с 27 марта остановила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.Исключение составляли рейсы, которыми российских граждан вывозят из-за границы, а иностранцев — из России, а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие перелеты.Власти России неоднократно подчеркивали, что дата открытия границ будет зависеть от эпидемиологической ситуации.В настоящее время россияне имеют возможность свободно отправиться в такие страны, как <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритания</a>, <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a>, <a href="http://ria.ru/location_Tanzania/" target="_blank" data-auto="true">Танзания</a>, <a href="http://ria.ru/location_Abkhazija/" target="_blank" data-auto="true">Абхазия</a>, Швейцария. Приняли решение открыть свои границы для россиян <a href="http://ria.ru/location_Montenegro/" target="_blank" data-auto="true">Черногория</a>, <a href="http://ria.ru/location_Croatia/" target="_blank" data-auto="true">Хорватия</a>, <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссия</a>, <a href="http://ria.ru/location_Serbia/" target="_blank" data-auto="true">Сербия</a>, <a href="http://ria.ru/location_Bulgaria/" target="_blank" data-auto="true">Болгария</a>, <a href="http://ria.ru/location_Cuba/" target="_blank" data-auto="true">Куба</a>, <a href="http://ria.ru/location_Dominican_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Доминикана</a> и <a href="http://ria.ru/location_Mexico/" target="_blank" data-auto="true">Мексика</a>.Постепенно сообщение с Россией открывают другие страны. Так, 31 августа <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польша</a> убрала Россию из списка стран, с которыми запрещено авиасообщение. С 1 сентября россиянам можно въезжать в <a href="http://ria.ru/location_Moldova/" target="_blank" data-auto="true">Молдавию</a>. С 7 сентября разрешила въезд до 500 россиян в неделю <a href="http://ria.ru/location_Greece/" target="_blank" data-auto="true">Греция</a>.У всех свои правила для въезда: где-то достаточно справки о том, что у пассажира нет COVID-19, где-то обязателен двухнедельный карантин. Также не во все страны можно добраться на самолете. Кроме того, Россия и Белоруссия пока не договорились окончательно о возобновлении транспортного сообщения.

https://ria.ru/20200902/gretsiya-1576619236.html

https://ria.ru/20200824/1576222082.html

Будущее Страны Богатые и успешные россияне должны иметь возможность отдохнуть осенью на Мальдивах. Ну не в деревню же им ехать картошку копать. 12

7

сербия

греция

мексика

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - туризм, михаил мишустин, аэрофлот, сербия, греция, мексика, в мире