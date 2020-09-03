https://ria.ru/20200903/otdykh-1576668976.html

Названы страны, где российские туристы смогут отдохнуть зимой

Восстановление авиасообщения из России в Египет, ОАЭ и на Мальдивы дает российским туристам возможность провести зимние месяцы в теплых странах, заявил РИА... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T15:47

2020-09-03T15:47

2020-09-03T15:47

туризм

туризм

дмитрий горин

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

михаил мишустин

каир (город)

оаэ

мальдивы

египет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/151943/34/1519433409_0:169:3041:1880_1400x0_80_0_0_6e2ccfcfac4ee955648ae2294f67ad41.jpg

<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.</strong> Восстановление авиасообщения из России в Египет, ОАЭ и на Мальдивы дает российским туристам возможность провести зимние месяцы в теплых странах, заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с тремя странами. Предполагается, что три рейса в неделю будут летать из России в столицу Египта - Каир, два - в ОАЭ, в Дубай. Также два самолета еженедельно отправятся на Мальдивы.Он отметил, что квоты на вылет в эти страны пока совсем небольшие, но это вопрос этапов. "Ориентируясь на примеры других направлений, мы видим, что эти квоты постепенно меняются. Сейчас в Швейцарию вместо одного рейса будут летать четыре в неделю", — уточнил представитель АТОР.По его словам, туроператоры отмечают большой спрос на Египет, ОАЭ и Мальдивы."Конечно, ограниченное количество рейсов пока не позволяет представить все многообразие предложений по этим направлениям, но уже сделан первый шаг, после которого можно рассчитывать на расширение зимнего списка", — прокомментировал ситуацию собеседник агентства.

https://ria.ru/20200902/kareliya-1576333886.html

https://ria.ru/20200903/gretsiya-1576646849.html

каир (город)

оаэ

мальдивы

египет

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, дмитрий горин, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, михаил мишустин, каир (город), оаэ, мальдивы, египет