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Туризм
https://ria.ru/20200903/otdykh-1576668976.html
Названы страны, где российские туристы смогут отдохнуть зимой
Восстановление авиасообщения из России в Египет, ОАЭ и на Мальдивы дает российским туристам возможность провести зимние месяцы в теплых странах, заявил РИА... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T15:47
2020-09-03T15:47
туризм
туризм
дмитрий горин
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
михаил мишустин
каир (город)
оаэ
мальдивы
египет
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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.</strong> Восстановление авиасообщения из России в Египет, ОАЭ и на Мальдивы дает российским туристам возможность провести зимние месяцы в теплых странах, заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с тремя странами. Предполагается, что три рейса в неделю будут летать из России в столицу Египта - Каир, два - в ОАЭ, в Дубай. Также два самолета еженедельно отправятся на Мальдивы.Он отметил, что квоты на вылет в эти страны пока совсем небольшие, но это вопрос этапов. "Ориентируясь на примеры других направлений, мы видим, что эти квоты постепенно меняются. Сейчас в Швейцарию вместо одного рейса будут летать четыре в неделю", — уточнил представитель АТОР.По его словам, туроператоры отмечают большой спрос на Египет, ОАЭ и Мальдивы."Конечно, ограниченное количество рейсов пока не позволяет представить все многообразие предложений по этим направлениям, но уже сделан первый шаг, после которого можно рассчитывать на расширение зимнего списка", — прокомментировал ситуацию собеседник агентства.
https://ria.ru/20200902/kareliya-1576333886.html
https://ria.ru/20200903/gretsiya-1576646849.html
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туризм, дмитрий горин, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, михаил мишустин, каир (город), оаэ, мальдивы, египет

Названы страны, где российские туристы смогут отдохнуть зимой

15:47 03.09.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТурист на пляже острова Велассару (Мальдивы).
Турист на пляже острова Велассару (Мальдивы). - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Восстановление авиасообщения из России в Египет, ОАЭ и на Мальдивы дает российским туристам возможность провести зимние месяцы в теплых странах, заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.
Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с тремя странами. Предполагается, что три рейса в неделю будут летать из России в столицу Египта - Каир, два - в ОАЭ, в Дубай. Также два самолета еженедельно отправятся на Мальдивы.
"То, что открылись три направления, которые пользуются популярностью у российских туристов в зимний период, особенно хорошо в преддверии этого сезона. И Мальдивы, и Эмираты, и Египет, пусть даже через Каир, остаются больше зимними направлениями. Сейчас, после постановки первых рейсов, можно будет предлагать путешествия в эти страны", — сказал Горин.
Он отметил, что квоты на вылет в эти страны пока совсем небольшие, но это вопрос этапов. "Ориентируясь на примеры других направлений, мы видим, что эти квоты постепенно меняются. Сейчас в Швейцарию вместо одного рейса будут летать четыре в неделю", — уточнил представитель АТОР.
По его словам, туроператоры отмечают большой спрос на Египет, ОАЭ и Мальдивы.
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"Конечно, ограниченное количество рейсов пока не позволяет представить все многообразие предложений по этим направлениям, но уже сделан первый шаг, после которого можно рассчитывать на расширение зимнего списка", — прокомментировал ситуацию собеседник агентства.
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ТуризмТуризмДмитрий ГоринАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмМихаил МишустинКаир (город)ОАЭМальдивыЕгипет
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