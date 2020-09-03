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Туризм
https://ria.ru/20200903/polety-1576689394.html
"Аэрофлот" возобновит полеты в Дубай с 11 сентября
Российская авиакомпания "Аэрофлот" с 11 сентября возобновляет полеты в Дубай, продажа билетов уже открыта на официальном сайте перевозчика, сообщила журналистам РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T16:09
2020-09-03T16:28
туризм
новости - туризм
туризм
аэрофлот
оаэ
дубай (город)
общество
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости</strong>. Российская авиакомпания "<a href="http://ria.ru/organization_Aehroflot/" target="_blank" data-auto="true">Аэрофлот</a>" с 11 сентября возобновляет полеты в <a href="http://ria.ru/location_Dubai/" target="_blank" data-auto="true">Дубай</a>, продажа билетов уже открыта на официальном сайте перевозчика, сообщила журналистам пресс-секретарь компании Юлия Спивакова.Пресс-служба кабинета министров ранее в четверг сообщила, что премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> подписал распоряжение о возобновлении международного авиасообщения с <a href="http://ria.ru/location_Egypt/" target="_blank" data-auto="true">Египтом</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_Arab_Emirates/" target="_blank" data-auto="true">ОАЭ</a> и <a href="http://ria.ru/location_Maldives/" target="_blank" data-auto="true">Мальдивами</a>."Аэрофлот" с 11 сентября возобновляет полеты в Дубай. Рейсы будут выполняться два раза в неделю по пятницам и субботам. Продажа билетов уже открыта на официальном сайте авиакомпании", - сказала <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Spivakov/" target="_blank" data-auto="true">Спивакова</a>.
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новости - туризм, туризм, аэрофлот, оаэ, дубай (город), общество

"Аэрофлот" возобновит полеты в Дубай с 11 сентября

16:09 03.09.2020 (обновлено: 16:28 03.09.2020)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 777-3MO в небе над Москвой
Самолет Boeing 777-3MO в небе над Москвой - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" с 11 сентября возобновляет полеты в Дубай, продажа билетов уже открыта на официальном сайте перевозчика, сообщила журналистам пресс-секретарь компании Юлия Спивакова.
Пресс-служба кабинета министров ранее в четверг сообщила, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении международного авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами.
"Аэрофлот" с 11 сентября возобновляет полеты в Дубай. Рейсы будут выполняться два раза в неделю по пятницам и субботам. Продажа билетов уже открыта на официальном сайте авиакомпании", - сказала Спивакова.
Отель The Westin Dubai Mina Seyahl Beach Resort & Marina - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
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