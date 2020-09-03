https://ria.ru/20200903/dubay-1576681234.html

Дипломаты рассказали, что нужно сделать туристам, чтобы попасть в Дубай

Поездки россиян в Дубай после возобновления авиасообщения с ОАЭ станут возможны только при наличии отрицательного результата теста на коронавирус и... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T14:43

2020-09-03T14:43

2020-09-03T14:43

коронавирус covid-19

туризм

дубай

туризм

новости - туризм

михаил мишустин

каир (город)

оаэ

мальдивы

египет

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<strong>ДОХА, 3 сен — РИА Новости.</strong> Поездки россиян в Дубай после возобновления авиасообщения с ОАЭ станут возможны только при наличии отрицательного результата теста на коронавирус и международной страховки, покрывающей лечение COVID-19, сообщили РИА Новости в четверг в генконсульстве РФ в Дубае.Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения: три рейса в неделю полетят в Египет, по два - в ОАЭ и на Мальдивы."Самолеты будут летать только в Дубай, и туристы будут находиться в этом эмирате. Для его посещения нужно обладать международной страховкой, включающей лечение коронавируса. Не более чем за 96 часов до вылета нужно сделать ПЦР-тест в специально аккредитованных для этого медицинских центрах с предоставлением результатов на английском языке. По прилету в аэропорту туристы будут сдавать еще один аналогичный тест, результат которого придет в течение 48 часов", — отметили в консульстве. Уже в аэропорту гостям из России придется установить на смартфоны приложение для отслеживания их местонахождения и состояния здоровья. Путешественники будут находиться в отелях на самоизоляции до получения результатов анализа.Крупнейшая авиакомпания ОАЭ включила предоставление международной страховки с покрытием лечения от коронавируса в стоимость билета, но в случае ее отсутствия и необходимости лечиться в эмиратах стоимость такой врачебной помощи может составить порядка 1,5 миллиона рублей.В генконсульстве уточнили, что для путешествия в ОАЭ россиян, имеющих там вид на жительство, правила въезда немного другие. Резидентам Дубая необходимо получать предварительное разрешение от Дубайской иммиграционной службы через соответствующий сайт, это может занять от двух до 48 часов. Требование сдать ПЦР-тесты на коронавирус перед полетом и сразу по прилету распространяется и на имеющих вид на жительство ОАЭ. Для резидентов других эмиратов получать предварительное разрешение на возвращение в эмираты нужно на сайте федеральной службы иммиграции.По данным минздрава ОАЭ, число ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусом не снижается на протяжении нескольких месяцев. Так, по данным на четверг, за сутки выявлено 614 заболевших. Общее число случаев с начала пандемии составило более 72 тысяч. Выздоровели 62 668 человек, 387 умерли.

https://ria.ru/20200903/vozobnovlenie-1576671097.html

https://ria.ru/20200902/kareliya-1576333886.html

https://ria.ru/20200903/gretsiya-1576646849.html

дубай

каир (город)

оаэ

мальдивы

египет

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, дубай, туризм, новости - туризм, михаил мишустин, каир (город), оаэ, мальдивы, египет