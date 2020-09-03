https://ria.ru/20200903/aviasoobschenie-1576659578.html

Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, Мальдивами и ОАЭ

Россия возобновляет перелеты в Египет, Объединенные Арабские Эмираты и на Мальдивы, заявили в кабинете министров. РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T09:02

2020-09-03T09:02

2020-09-03T10:49

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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.</strong> Россия возобновляет перелеты в Египет, Объединенные Арабские Эмираты и на Мальдивы, заявили в кабинете министров.Отмечается, что решение принял оперативный штаб, исходя из озвученных ранее критериев (40 новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на 100 тысяч населения, не более одного процента за 14 дней суточного прироста новых случаев и коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции за семь дней не более единицы), а также на основе принципов взаимности.Кроме того, увеличится частота воздушного сообщения со Швейцарией до четырех перелетов в неделю: два рейса "Аэрофлота" по маршруту Москва — Женева — Москва и два рейса Swiss Air по маршруту Цюрих — Москва — Цюрих. До этого они выполнялись раз в неделю.Куда можно улететь из РоссииРанее свои границы для россиян открыли Турция, Абхазия, Танзания, Черногория, Хорватия, Белоруссия, Великобритания, Сербия, Болгария, Куба, Доминикана и Мексика.При этом у всех свои правила для въезда: где-то достаточно справки о том, что у пассажира нет COVID-19, где-то обязателен двухнедельный карантин. Кроме того, не во все страны можно добраться на самолете.Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими государствами. Исключение составляли только рейсы, которыми россиян вывозят из-за границы (а иностранцев — из России), а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие перелеты.Представители российских властей неоднократно подчеркивали, что дата открытия границ будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

https://ria.ru/20200903/gretsiya-1576646849.html

Руслан Валькевич Да правильно, давайте открывать курорты, они же так необходимы чиновникам, отдохнуть то надо успеть в 20 году, пусть студенты с ближнего зарубежья дальше сидят в надежде на открытие границ, чтобы продолжать очное обучение 57

milentich когда будут чартеры в Хургаду? всегда отдыхаю в декабре-январе и альтернативы Красного моря в это период, по моему нет 27

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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