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Туризм
https://ria.ru/20200903/aviasoobschenie-1576659578.html
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, Мальдивами и ОАЭ
Россия возобновляет перелеты в Египет, Объединенные Арабские Эмираты и на Мальдивы, заявили в кабинете министров. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T09:02
2020-09-03T10:49
туризм
туризм
новости - туризм
россия
оаэ
мальдивы
египет
в мире
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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.</strong> Россия возобновляет перелеты в Египет, Объединенные Арабские Эмираты и на Мальдивы, заявили в кабинете министров.Отмечается, что решение принял оперативный штаб, исходя из озвученных ранее критериев (40 новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на 100 тысяч населения, не более одного процента за 14 дней суточного прироста новых случаев и коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции за семь дней не более единицы), а также на основе принципов взаимности.Кроме того, увеличится частота воздушного сообщения со Швейцарией до четырех перелетов в неделю: два рейса "Аэрофлота" по маршруту Москва — Женева — Москва и два рейса Swiss Air по маршруту Цюрих — Москва — Цюрих. До этого они выполнялись раз в неделю.Куда можно улететь из РоссииРанее свои границы для россиян открыли Турция, Абхазия, Танзания, Черногория, Хорватия, Белоруссия, Великобритания, Сербия, Болгария, Куба, Доминикана и Мексика.При этом у всех свои правила для въезда: где-то достаточно справки о том, что у пассажира нет COVID-19, где-то обязателен двухнедельный карантин. Кроме того, не во все страны можно добраться на самолете.Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими государствами. Исключение составляли только рейсы, которыми россиян вывозят из-за границы (а иностранцев — из России), а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие перелеты.Представители российских властей неоднократно подчеркивали, что дата открытия границ будет зависеть от эпидемиологической ситуации.
https://ria.ru/20200903/gretsiya-1576646849.html
Да правильно, давайте открывать курорты, они же так необходимы чиновникам, отдохнуть то надо успеть в 20 году, пусть студенты с ближнего зарубежья дальше сидят в надежде на открытие границ, чтобы продолжать очное обучение
57
когда будут чартеры в Хургаду? всегда отдыхаю в декабре-январе и альтернативы Красного моря в это период, по моему нет
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россия
оаэ
мальдивы
египет
РИА Новости
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Новости
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туризм, новости - туризм, россия, оаэ, мальдивы, египет, в мире

Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, Мальдивами и ОАЭ

09:02 03.09.2020 (обновлено: 10:49 03.09.2020)
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© РИА Новости / Илья НаймушинПассажирский самолет
Пассажирский самолет - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Илья Наймушин
Пассажирский самолет. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Россия возобновляет перелеты в Египет, Объединенные Арабские Эмираты и на Мальдивы, заявили в кабинете министров.
"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения со следующими странами: Египет (Каир), три рейса в неделю; Объединенные Арабские Эмираты (Дубай), два рейса в неделю; республика Мальдивы (аэропорт Велана), два рейса в неделю", — говорится в сообщении.
Отмечается, что решение принял оперативный штаб, исходя из озвученных ранее критериев (40 новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на 100 тысяч населения, не более одного процента за 14 дней суточного прироста новых случаев и коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции за семь дней не более единицы), а также на основе принципов взаимности.
Кроме того, увеличится частота воздушного сообщения со Швейцарией до четырех перелетов в неделю: два рейса "Аэрофлота" по маршруту Москва — Женева — Москва и два рейса Swiss Air по маршруту Цюрих — Москва — Цюрих. До этого они выполнялись раз в неделю.
Крит - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
08:00Туризм
Греция открывает границу. Могут ли туда отправиться российские туристы?

Куда можно улететь из России

Ранее свои границы для россиян открыли Турция, Абхазия, Танзания, Черногория, Хорватия, Белоруссия, Великобритания, Сербия, Болгария, Куба, Доминикана и Мексика.
При этом у всех свои правила для въезда: где-то достаточно справки о том, что у пассажира нет COVID-19, где-то обязателен двухнедельный карантин. Кроме того, не во все страны можно добраться на самолете.
Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими государствами. Исключение составляли только рейсы, которыми россиян вывозят из-за границы (а иностранцев — из России), а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие перелеты.
Представители российских властей неоднократно подчеркивали, что дата открытия границ будет зависеть от эпидемиологической ситуации.
Долгожданное открытие границ: в какие страны можно полететь - РИА Новости, 1920, 27.07.2020
27 июля, 20:33
Долгожданное открытие границ: в какие страны можно полететь
2843012101987
Обсудить 19
ТуризмТуризмНовости - ТуризмРоссияОАЭМальдивыЕгипетВ мире
Популярные комментарии
Да правильно, давайте открывать курорты, они же так необходимы чиновникам, отдохнуть то надо успеть в 20 году, пусть студенты с ближнего зарубежья дальше сидят в надежде на открытие границ, чтобы продолжать очное обучение
3 сентября, 09:12
Р Руслан Валькевич
28001127
когда будут чартеры в Хургаду? всегда отдыхаю в декабре-январе и альтернативы Красного моря в это период, по моему нет
3 сентября, 09:31
mmilentich
2021013
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