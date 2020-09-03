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Туризм
https://ria.ru/20200903/tury-1576686940.html
Интерес к турам в Египет, ОАЭ и на Мальдивы за день вырос в несколько раз
В течение нескольких часов после сообщения о скором возобновлении регулярного авиасообщения с этими странами объем поисковых запросов по турам в Египет вырос в... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T18:03
2020-09-03T18:03
туризм
туризм
туристы
новости - туризм
каир (город)
оаэ
мальдивы
египет
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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости</strong>. В течение нескольких часов после сообщения о скором возобновлении регулярного авиасообщения с этими странами объем поисковых запросов по турам в Египет вырос в пять раз, а поездки в ОАЭ и на Мальдивы стали искать в четыре раза больше, сообщает Level.Travel.По словам директора по маркетингу компании Евгения Гинзбурга, открытие Египта станет приятной новостью для преданных фанатов этой страны, но без появления прямых рейсов на курорты это мало чем поможет массовому туризму. По словам эксперта, перелет в Каир подразумевает длительный трансфер на побережье (в Хургаду или Шарм-эль-Шейх) и значительно увеличивает среднюю стоимость путешествия. В сентябре прошлого года такие туры выбирали менее одного процента клиентов компании. При этом средний чек составлял 105 тысяч рублей. Курорты Арабских Эмиратов, по его словам, входят в топ самых востребованных направлений массового организованного туризма в бархатный сезон. Так, например, в сентябре 2019 года туда отправились четыре процента всех туристов компании со средним чеком 108 тысяч рублей.
https://ria.ru/20200903/granitsy-1576686166.html
каир (город)
оаэ
мальдивы
египет
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туризм, туристы, новости - туризм, каир (город), оаэ, мальдивы, египет

Интерес к турам в Египет, ОАЭ и на Мальдивы за день вырос в несколько раз

18:03 03.09.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПара гуляет по пляжу на одном из Мальдивских островов
Пара гуляет по пляжу на одном из Мальдивских островов - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. В течение нескольких часов после сообщения о скором возобновлении регулярного авиасообщения с этими странами объем поисковых запросов по турам в Египет вырос в пять раз, а поездки в ОАЭ и на Мальдивы стали искать в четыре раза больше, сообщает Level.Travel.
По словам директора по маркетингу компании Евгения Гинзбурга, открытие Египта станет приятной новостью для преданных фанатов этой страны, но без появления прямых рейсов на курорты это мало чем поможет массовому туризму.
По словам эксперта, перелет в Каир подразумевает длительный трансфер на побережье (в Хургаду или Шарм-эль-Шейх) и значительно увеличивает среднюю стоимость путешествия. В сентябре прошлого года такие туры выбирали менее одного процента клиентов компании. При этом средний чек составлял 105 тысяч рублей.
"Если же говорить о Мальдивских островах, туры по этому направлению были и остаются дорогим премиальным продуктом: средний чек в сентябре прошлого года составил 269 тысяч рублей", — уточнил эксперт.
Курорты Арабских Эмиратов, по его словам, входят в топ самых востребованных направлений массового организованного туризма в бархатный сезон. Так, например, в сентябре 2019 года туда отправились четыре процента всех туристов компании со средним чеком 108 тысяч рублей.
Аэропорт Дубая - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
Вчера, 15:26Туризм
Названы причины открытия границ с Египтом, Мальдивами и ОАЭ
410014
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмКаир (город)ОАЭМальдивыЕгипет
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