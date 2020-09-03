https://ria.ru/20200903/tury-1576686940.html

Интерес к турам в Египет, ОАЭ и на Мальдивы за день вырос в несколько раз

В течение нескольких часов после сообщения о скором возобновлении регулярного авиасообщения с этими странами объем поисковых запросов по турам в Египет вырос в... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T18:03

2020-09-03T18:03

2020-09-03T18:03

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туризм

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новости - туризм

каир (город)

оаэ

мальдивы

египет

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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости</strong>. В течение нескольких часов после сообщения о скором возобновлении регулярного авиасообщения с этими странами объем поисковых запросов по турам в Египет вырос в пять раз, а поездки в ОАЭ и на Мальдивы стали искать в четыре раза больше, сообщает Level.Travel.По словам директора по маркетингу компании Евгения Гинзбурга, открытие Египта станет приятной новостью для преданных фанатов этой страны, но без появления прямых рейсов на курорты это мало чем поможет массовому туризму. По словам эксперта, перелет в Каир подразумевает длительный трансфер на побережье (в Хургаду или Шарм-эль-Шейх) и значительно увеличивает среднюю стоимость путешествия. В сентябре прошлого года такие туры выбирали менее одного процента клиентов компании. При этом средний чек составлял 105 тысяч рублей. Курорты Арабских Эмиратов, по его словам, входят в топ самых востребованных направлений массового организованного туризма в бархатный сезон. Так, например, в сентябре 2019 года туда отправились четыре процента всех туристов компании со средним чеком 108 тысяч рублей.

https://ria.ru/20200903/granitsy-1576686166.html

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оаэ

мальдивы

египет

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, туристы, новости - туризм, каир (город), оаэ, мальдивы, египет