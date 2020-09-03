https://ria.ru/20200903/novichok-1576673703.html

Решит ли "Новичок" судьбу "Северного потока — 2"?

Берлину все-таки удалось удивить Россию — и не только ее. РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T12:58

2020-09-03T12:58

2020-09-03T12:58

северный поток — 2

алексей навальный

германия

авторы

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Берлину все-таки удалось удивить Россию — и не только ее.Заявление правительства ФРГ, что лаборатория бундесвера, проводившая по заданию клиники "Шарите" токсикологические исследования анализов <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Алексея Навального</a>, обнаружила следы применения "субстанции группы отравляющих веществ "Новичок", повергло в немой восторг очень многих.Как ни крути, а это первый раз в современной истории, когда великая держава настолько не заморачивается операцией прикрытия для своей лжи.Мировая политика пары последних десятилетий разрушила прекраснодушные представления, что прямая ложь — дурной тон для государств, которые могут хитрить, уклоняться, использовать замысловатые риторические конструкции, но должны избегать однозначного вранья. Не избегают — если им это выгодно и нужно.Тем не менее правила игры до сих пор требовали, чтобы ложь выглядела хоть сколько-нибудь убедительно — если не для специалистов, то хотя бы для общественности. Именно поэтому хрестоматийной стала история с пробиркой <a href="https://ria.ru/person_Kolin_Pauehll" target="_blank">Колина Пауэлла</a>: госсекретарь США заявил о наличии у Саддама Хусейна заводов "на колесах и на рельсах по производству биологического оружия", в подтверждение своих слов помахав пузырьком с неким порошком, — и мир ему поверил.Теперь же на сцену вышла Германия и выдала такую версию отравления Навального, чтобы даже самый наивный и доверчивый человек, не имеющий малейшего отношения к химии, медицине и криминалистике, мог с полной убежденностью сказать: "Не верю!"Трудно сказать, что больше поражает в предложенной немцами легенде: то, что суперсмертельное боевое отравляющее вещество (БОВ) раз за разом дает осечку при попытках ликвидировать якобы неугодных российским властям людей, но его упорно продолжают использовать; или то, что "Новичок", из-за которого чуть половину Солсбери не пустили под снос, был использован против Навального в самолете — и это не повлекло никаких последствий для других пассажиров, врачей и остальных людей, контактировавших с ним; или то, что Россия отпустила блогера лечиться за границу — видимо, чтобы с гарантией подставиться под очередной международный скандал, когда БОВ будет обнаружен.Профессионалы тоже не молчат. Они прямо <a href="https://ria.ru/20200902/otravlenie-1576653926.html" target="_blank">говорят</a>, что клиническая картина отравления совершенно не та, "семейства "Новичок" в принципе <a href="https://ria.ru/20200902/novichok-1576649993.html" target="_blank">не существует</a>, а Берлин упорно уклоняется от сотрудничества и предоставления информации, которая позволила бы хоть как-то верифицировать сделанные им заявления.В общем, ФРГ озвучила очевидную абсолютно для всех ложь, не потрудившись придать ей даже видимость правдоподобия.Это порождает самый важный вопрос: а почему было сделано именно так? Ведь можно же было как-то поизящнее действовать.На поверхности лежит самый простой ответ: грядут новые санкции.Однако, возможно, нынешняя история станет исключением, поскольку у Германии есть по-настоящему болезненное "наказание" России — закрытие проекта "<a href="https://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2" target="_blank">Северный поток — 2</a>". Эту тему мгновенно, как только стал известен "диагноз" Навального, <a href="https://ria.ru/20200902/gazoprovod-1576654499.html" target="_blank">озвучили</a> и американские, и некоторые немецкие политики.Более того, происходящее может намекать на то, что Штаты таки добились своего и принудили германские власти к отказу от строительства газопровода. И именно поэтому операция "Новичок — 2" реализуется подчеркнуто топорно, чтобы всем было понятно, что дело не в отравлении блогера, а в большой геополитической победе Вашингтона.Вот только Берлин по-прежнему <a href="https://ria.ru/20200902/gazoprovod-1576633904.html" target="_blank">заявляет</a>, что разделяет дело Навального и строительство "Северного потока — 2". А сегодня эту точку зрения <a href="https://ria.ru/20200903/navalnyy-1576663065.html" target="_blank">поддержали</a> глава Мюнхенской конференции по безопасности и премьер-министр Баварии.Получается, что фантастический результат, заявленный химиками бундесвера, отражает не столько решенную судьбу "Северного потока — 2", сколько продолжающуюся борьбу внутри германской элиты — между национально ориентированной и проамериканской ее частью. Кстати, немецкие военные, тесно связанные с США через структуры НАТО, относятся скорее ко второй.А максимальный абсурд последних событий работает на руку силам, отстаивающим суверенитет Германии и ее право самостоятельно определять свою судьбе без указаний из-за океана. Раз уж ничего нельзя противопоставить внутренним противникам, имеет смысл перехватить инициативу — и подвести процесс к желаемому результату.Удастся ли им это, покажет уже ближайшее будущее.

https://ria.ru/20200903/navalnyy-1576664810.html

https://ria.ru/20200903/otvet-1576663988.html

https://ria.ru/20200902/severnyy-potok-2-1576653237.html

https://ria.ru/20200903/gazoprovod-1576669669.html

Valeriy Pshev Я за то чтоб закрыли уже северный поток-2 пусть свой лес пилят и газ возят от Трампа! А у нас наконец нашему правительство ничего не останится как заняться газификацией РФ! 42

jegor-semionov Фрау Меркель, в очередной раз, польстилась на обещания американцев спасти её от бесславного политического заката и забвения? Ей снова пообещали должность Генерального секретаря ООН? 30 сребре0ников за дешёвые фантазии... 41

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германия

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Ирина Алкснис https://cdn24.img.ria.ru/images/149758/17/1497581749_0:23:741:764_100x100_80_0_0_a32a62625725cbf4bf6aa4608a8e8faf.jpg

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Ирина Алкснис https://cdn24.img.ria.ru/images/149758/17/1497581749_0:23:741:764_100x100_80_0_0_a32a62625725cbf4bf6aa4608a8e8faf.jpg

северный поток — 2, алексей навальный, германия, авторы