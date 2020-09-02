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https://ria.ru/20200902/novichok-1576649993.html
"Семейства "Новичок" не существует": химик оценил заявления по Навальному
Для профессионального обсуждения инцидента с якобы отправлением Алексея Навального необходимо знать конкретное название вещества, а сказать, что это "вещество... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T19:47
2020-09-02T19:47
госпитализация алексея навального
россия
алексей навальный
дмитрий песков
москва
германия
омск
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Для профессионального обсуждения инцидента с якобы отправлением <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> необходимо знать конкретное название вещества, а сказать, что это "вещество семейства "Новичок", - это не сказать ничего, сказал РИА Новости кандидат химических наук, судебный эксперт-химик Дмитрий Гладышев.Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального.Российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке "Новичка", заявил РИА Новости, что симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление этим веществом. По его мнению, попытки увязать "отравление" Навального с "Новичком" являются абсолютной политической ерундой, а пробы, которые могли бы подтвердить отравление, России не предоставят.Навального госпитализировали 20 августа в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>, после того как ему стало плохо в самолете по пути из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз - отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы.В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, Москва выступает за тщательное расследование случившегося.Последний килограмм боевых отравляющих веществ из имевшихся в РФ запасов был уничтожен 27 сентября 2017 года. Таким образом, реализуемая с 1996 года федеральная целевая программа была завершена раньше установленного срока, и Россия на 100% исполнила свои обязательства по Конвенции о запрещении химоружия, ликвидировав порядка 40 тысяч тонн отравляющих веществ.
https://ria.ru/20200902/navalnyy-1576649649.html
https://ria.ru/20200902/navalnyy-1576647750.html
Ну откуда кандидат химических наук, судебный эксперт-химик что-то понимает? То ли дело диванные эксперты! Они-то точно все знают и всему могут научить.
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зарина не существует
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россия
москва
германия
омск
сша
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госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, дмитрий песков, москва, германия, омск, сша, в мире

"Семейства "Новичок" не существует": химик оценил заявления по Навальному

19:47 02.09.2020
5504
© РИА Новости / Ангелина ТимофееваКлиника Charite в Берлине, где находится Алексей Навальный
Клиника Charite в Берлине, где находится Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Ангелина Тимофеева
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Для профессионального обсуждения инцидента с якобы отправлением Алексея Навального необходимо знать конкретное название вещества, а сказать, что это "вещество семейства "Новичок", - это не сказать ничего, сказал РИА Новости кандидат химических наук, судебный эксперт-химик Дмитрий Гладышев.
"Во-первых, семейства "Новичка" нет, такого вещества "Новичок" нет, это такое название придуманное, обывательское, поэтому о семействе говорить нельзя. Если химики, я просто не слышал комментариев, не назвали конкретное вещество, а назвали "семейство "Новичок", то это все равно, что они назвали ничего... Назовите конкретно вещество, которое вы нашли, тогда нам можно будет высказываться", - заявил он РИА Новости.
Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального.
Российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке "Новичка", заявил РИА Новости, что симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление этим веществом. По его мнению, попытки увязать "отравление" Навального с "Новичком" являются абсолютной политической ерундой, а пробы, которые могли бы подтвердить отравление, России не предоставят.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
Вчера, 19:39
МИД объяснил цель "мегафонной дипломатии" Германии в ситуации с Навальным
Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз - отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы.
В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой США и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, Москва выступает за тщательное расследование случившегося.
Последний килограмм боевых отравляющих веществ из имевшихся в РФ запасов был уничтожен 27 сентября 2017 года. Таким образом, реализуемая с 1996 года федеральная целевая программа была завершена раньше установленного срока, и Россия на 100% исполнила свои обязательства по Конвенции о запрещении химоружия, ликвидировав порядка 40 тысяч тонн отравляющих веществ.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
Вчера, 19:05
В Кремле напомнили о результатах анализов Навального до отправки в Берлин
167111318
Обсудить 17
Госпитализация Алексея НавальногоРоссияАлексей НавальныйДмитрий ПесковМоскваГерманияОмскСШАВ мире
Популярные комментарии
Ну откуда кандидат химических наук, судебный эксперт-химик что-то понимает? То ли дело диванные эксперты! Они-то точно все знают и всему могут научить.
2 сентября, 20:10
mgla
1981102
зарина не существует
2 сентября, 19:54
orion p3c
2210222
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