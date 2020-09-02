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В США призвали остановить "Северный поток — 2" из-за ситуации с Навальным
Сенатор-республиканец Том Коттон призвал остановить российский проект "Северный поток – 2" в ответ на сообщения о якобы отравлении российского оппозиционера... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T23:00
2020-09-02T23:00
госпитализация алексея навального
северный поток — 2
алексей навальный
германия
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 2 сен – РИА Новости.</strong> Сенатор-республиканец Том Коттон призвал остановить российский проект "Северный поток – 2" в ответ на сообщения о якобы отравлении российского оппозиционера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> веществом типа "Новичок"."Остановите трубопровод "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток 2</a>", чтобы привлечь русских к ответственности", - <a href="https://twitter.com/SenTomCotton/status/1301228127398637568?cxt=HHwWgMC9lc6F8o4kAAAA" target="_blank" rel="nofollow noopener">написал </a>он во вторник в своем Twitter, ретвитнув сообщение одного из СМИ об объявленных в Берлине выводах немецких врачей.Коттон является одним из трех сенаторов, которые напрямую направили письмо с угрозами немецкой компании Sassnitz GmbH, которая принимает участие в достраивании газопровода. Американские законодатели пригрозили ей "финансовым разрушением".Коттон в прошлом выступал и с другими инициативами, направленными против российского проекта.Ранее сенатор, полковник ГРУ <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Kondratev/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Кондратьев</a> высказал РИА Новости предположение, что провокация ФРГ с заявлениями об "отравлении" Алексея Навального может быть подготовлена США для остановки проекта "Северный поток 2".Между тем канцлер ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> заявила, что газопровод "Северный поток 2" должен быть завершен, этот вопрос нецелесообразно связывать с делом Навального.Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального.
https://ria.ru/20200902/navalnyy-1576645306.html
https://ria.ru/20200902/severnyy-potok-2-1576653237.html
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Кукловод и отравитель заявил о своих целях и интересах.
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сша
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госпитализация алексея навального, северный поток — 2, алексей навальный, германия, сша, в мире

В США призвали остановить "Северный поток — 2" из-за ситуации с Навальным

23:00 02.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТрубы в немецком порту Мукран на острове Рюген
Трубы в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 2 сен – РИА Новости. Сенатор-республиканец Том Коттон призвал остановить российский проект "Северный поток – 2" в ответ на сообщения о якобы отравлении российского оппозиционера Алексея Навального веществом типа "Новичок".
"Остановите трубопровод "Северный поток 2", чтобы привлечь русских к ответственности", - написал он во вторник в своем Twitter, ретвитнув сообщение одного из СМИ об объявленных в Берлине выводах немецких врачей.
Ангела Меркель во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
Вчера, 18:34
Меркель призвала Россию дать объяснения по ситуации с Навальным
Коттон является одним из трех сенаторов, которые напрямую направили письмо с угрозами немецкой компании Sassnitz GmbH, которая принимает участие в достраивании газопровода. Американские законодатели пригрозили ей "финансовым разрушением".
Коттон в прошлом выступал и с другими инициативами, направленными против российского проекта.
Ранее сенатор, полковник ГРУ Алексей Кондратьев высказал РИА Новости предположение, что провокация ФРГ с заявлениями об "отравлении" Алексея Навального может быть подготовлена США для остановки проекта "Северный поток 2".
Между тем канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что газопровод "Северный поток 2" должен быть завершен, этот вопрос нецелесообразно связывать с делом Навального.
Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального.
Наземный стыковочный пункт газопровода Северный поток — 2 в Любмине - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
Вчера, 21:55
Оппозиционная немецкая партия потребовала остановить "Северный поток — 2"
1580001628
Обсудить 17
Госпитализация Алексея НавальногоСеверный поток — 2Алексей НавальныйГерманияСШАВ мире
Популярные комментарии
А вот и выгодоприобретатели нарисовались...
2 сентября, 23:01
Von Stirliz
4510104
Кукловод и отравитель заявил о своих целях и интересах.
2 сентября, 23:07
Sergej Klassen
3400102
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