https://ria.ru/20200902/gazoprovod-1576654499.html

В США призвали остановить "Северный поток — 2" из-за ситуации с Навальным

Сенатор-республиканец Том Коттон призвал остановить российский проект "Северный поток – 2" в ответ на сообщения о якобы отравлении российского оппозиционера... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T23:00

2020-09-02T23:00

2020-09-02T23:00

госпитализация алексея навального

северный поток — 2

алексей навальный

германия

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 2 сен – РИА Новости.</strong> Сенатор-республиканец Том Коттон призвал остановить российский проект "Северный поток – 2" в ответ на сообщения о якобы отравлении российского оппозиционера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> веществом типа "Новичок"."Остановите трубопровод "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток 2</a>", чтобы привлечь русских к ответственности", - <a href="https://twitter.com/SenTomCotton/status/1301228127398637568?cxt=HHwWgMC9lc6F8o4kAAAA" target="_blank" rel="nofollow noopener">написал </a>он во вторник в своем Twitter, ретвитнув сообщение одного из СМИ об объявленных в Берлине выводах немецких врачей.Коттон является одним из трех сенаторов, которые напрямую направили письмо с угрозами немецкой компании Sassnitz GmbH, которая принимает участие в достраивании газопровода. Американские законодатели пригрозили ей "финансовым разрушением".Коттон в прошлом выступал и с другими инициативами, направленными против российского проекта.Ранее сенатор, полковник ГРУ <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Kondratev/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Кондратьев</a> высказал РИА Новости предположение, что провокация ФРГ с заявлениями об "отравлении" Алексея Навального может быть подготовлена США для остановки проекта "Северный поток 2".Между тем канцлер ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> заявила, что газопровод "Северный поток 2" должен быть завершен, этот вопрос нецелесообразно связывать с делом Навального.Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального.

https://ria.ru/20200902/navalnyy-1576645306.html

https://ria.ru/20200902/severnyy-potok-2-1576653237.html

Von Stirliz А вот и выгодоприобретатели нарисовались... 51

Sergej Klassen Кукловод и отравитель заявил о своих целях и интересах. 37

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германия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, северный поток — 2, алексей навальный, германия, сша, в мире