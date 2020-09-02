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https://ria.ru/20200902/gazoprovod-1576633904.html
Германия призвала отделять инцидент с Навальным от "Северного потока — 2"
Дело Алексея Навального не связано со строительством "Северного потока 2", в Берлине рассматривают эти случаи сепаратно, заявила на пресс-конференции в Берлине... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T15:16
2020-09-02T15:16
госпитализация алексея навального
ульрике деммер
северный поток — 2
алексей навальный
германия
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 2 сен - РИА Новости.</strong> Дело <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> не связано со строительством "Северного потока 2", в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a> рассматривают эти случаи сепаратно, заявила на пресс-конференции в Берлине заместитель официального представителя правительства ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Ulrike_Demmer/" target="_blank" data-auto="true">Ульрике Деммер</a>."Возможно, вы следили за летней пресс-конференцией канцлера (Ангелы Меркель) в пятницу. Она также высказалась на этот счет, подчеркнув, что мы должны рассматривать одно и другое сепаратно. Она пояснила, как и мы неоднократно поясняли здесь, что, по нашему мнению, "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток 2</a>" должен быть достроен, это по сути экономический проект, в котором участвуют экономические представители из России и Европы", - заявила Деммер, отвечая на соответствующий вопрос представителей СМИ.В понедельник <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Меркель</a> вновь заявила о том, что строительство "Северного потока 2" должно быть завершено.Навальный, которому стало плохо в самолете по пути из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, в настоящее время проходит лечение в берлинской клинике Charite, врачи которой предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное отравляющее вещество, согласно заявлению, пока не известно. Как заявлял РИА Новости завотделением анестезиологии-реанимации №1 НХМЦ имени <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Pirogov/" target="_blank" data-auto="true">Пирогова</a> Борис Теплых, версия немецких врачей сразу же прорабатывалась российскими специалистами и подтверждения не нашла. По его словам, они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент не обнаружено.В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, РФ выступает за тщательное расследование случившегося.Проект "Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через <a href="http://ria.ru/location_Baltijjskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Балтийское море</a> до <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Штаты в декабре ввели санкции против "Северного потока 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода.
https://ria.ru/20200901/sanktsii-1576603319.html
https://ria.ru/20200901/navalnyy-1576567002.html
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госпитализация алексея навального, ульрике деммер, северный поток — 2, алексей навальный, германия, в мире

Германия призвала отделять инцидент с Навальным от "Северного потока — 2"

15:16 02.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТрубы в немецком порту Мукран на острове Рюген
Трубы в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 2 сен - РИА Новости. Дело Алексея Навального не связано со строительством "Северного потока 2", в Берлине рассматривают эти случаи сепаратно, заявила на пресс-конференции в Берлине заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.
"Возможно, вы следили за летней пресс-конференцией канцлера (Ангелы Меркель) в пятницу. Она также высказалась на этот счет, подчеркнув, что мы должны рассматривать одно и другое сепаратно. Она пояснила, как и мы неоднократно поясняли здесь, что, по нашему мнению, "Северный поток 2" должен быть достроен, это по сути экономический проект, в котором участвуют экономические представители из России и Европы", - заявила Деммер, отвечая на соответствующий вопрос представителей СМИ.
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 21:37
Меркель считает незаконными санкции США против "Северного потока — 2"
В понедельник Меркель вновь заявила о том, что строительство "Северного потока 2" должно быть завершено.
Навальный, которому стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву, в настоящее время проходит лечение в берлинской клинике Charite, врачи которой предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное отравляющее вещество, согласно заявлению, пока не известно. Как заявлял РИА Новости завотделением анестезиологии-реанимации №1 НХМЦ имени Пирогова Борис Теплых, версия немецких врачей сразу же прорабатывалась российскими специалистами и подтверждения не нашла. По его словам, они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент не обнаружено.
В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой США и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, РФ выступает за тщательное расследование случившегося.
Проект "Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Штаты в декабре ввели санкции против "Северного потока 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 11:55
Лавров ответил на заявления западных стран по делу Навального
19121110
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Госпитализация Алексея НавальногоУльрике ДеммерСеверный поток — 2Алексей НавальныйГерманияВ мире
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