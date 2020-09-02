https://ria.ru/20200902/otravlenie-1576653926.html

Ученый объяснил, почему Навального не могли отравить "Новичком"

Доктор химических наук Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в создании "Новичка", в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" объяснил невозможность отравления РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T22:36

2020-09-02T22:36

2020-09-02T23:28

госпитализация алексея навального

россия

владимир соловьев (телеведущий)

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

германия

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/17/1576203405_834:726:3184:2048_1400x0_80_0_0_0bc7f44be2fd43e0e6b05a7881b26d1e.jpg

<strong>МОСКВА, 2 сен — РИА Новости.</strong> Доктор химических наук Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в создании "Новичка", в эфире YouTube-канала "<a href="https://www.youtube.com/watch?v=3KOTjoNwrcg&feature=youtu.be" target="_blank">Соловьев Live</a>" объяснил невозможность отравления <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> этим веществом.Он рассказал, что система "Новичок" представляет собой "коктейль" из множества компонентов, который не готов к использованию до тех пор, пока не взорвется.Поэтому, подчеркнул Ринк, говорить об отравлении блогера таким способом нельзя. Ученый назвал смешным предположение, что "Новичок" можно применять для убийства отдельного человека, поскольку эта система способна уничтожить воинскую часть.Также специалист обратил внимание, что симптомы Навального совершенно не похожи на отравление таким веществом. Так, у пораженного "Новичком" человека обычно резко сужаются зрачки, начинаются судороги, после чего смерть наступает за несколько минут. Ринк назвал невозможным сценарий, при котором пострадавшего могли бы спасать на протяжении нескольких недель и транспортировать самолетом. В то же время наблюдавшиеся у Навального симптомы, по словам химика, характерны для панкреатита.Он подчеркнул, что использовать "Новичок" в подобных условиях не просто нецелесообразно, но и невозможно, поэтому можно говорить о применении веществ схожего типа.Ринк добавил, что следы "Новичка", о которых говорит немецкая сторона, могут быть следами препаратов, которые использовались при лечении Навального.Ранее специалисты лаборатории бундесвера заявили, что блогера якобы отравили боевым веществом нервно-паралитического действия из группы "Новичок". В Москве, в свою очередь, обратили внимание, что письмо российских медиков с просьбой объяснить выводы об интоксикации Навального по-прежнему остается без ответа. В МИД допустили, что заявление об отравлении призвано обосновать некие заранее подготовленные "ответные меры". Представитель дипломатического ведомства Мария Захарова назвала утверждение Берлина бездоказательным, а пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/">Дмитрий Песков</a> напомнил, что ранее российские специалисты также проверяли различные версии, но при этом отравляющих веществ в организме Навального не выявили.Госпитализация НавальногоНавального госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a> 20 августа. Он летел из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank">Томска</a> в Москву и внезапно почувствовал себя плохо во время полета. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Ядов в крови и моче Навального, по данным медиков, найдено не было. Завотделением анестезиологии-реанимации № 1 Центра имени Пирогова Борис Теплых рассказал РИА Новости, что версия немецких врачей прорабатывалась отечественными экспертами, однако не подтвердилась.Спустя два дня блогера в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику "Шарите". Там ему предварительно поставили диагноз "отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы". В российском МИД поспешность, с которой <a href="http://ria.ru/location_United_States/">США</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/">Евросоюз</a> подхватили это предположение, назвали подозрительной. <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/">Генпрокуратура</a> направила германской стороне запрос об оказании правовой помощи в расследовании по этому делу и попросила предоставить информацию о результатах анализов.Навальный по-прежнему находится в коме.

https://ria.ru/20200902/navalny-1576649683.html

https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576291963.html

https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576105112.html

piligrimwl Кому нужны эти объяснения? Кто их примет во внимание? В России и так понимают, что всё это провокация и никому не выгодно дело Навального, кроме русофобов 135

Juri BERG Да, да. Верим неприменно. Новичок он совсем безвредный)) 134

94

россия

германия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, россия, владимир соловьев (телеведущий), алексей навальный, генеральная прокуратура рф, германия, сша, в мире