https://ria.ru/20200903/navalnyy-1576663065.html

Ишингер призвал не связывать дело Навального и "Северный поток — 2"

Бойкот России в связи с делом оппозиционера Алексея Навального был бы неверным шагом, однако отреагировать на него только дипломатическими мерами со стороны... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T10:27

2020-09-03T10:27

2020-09-03T10:27

госпитализация алексея навального

северный поток — 2

сергей нечаев (дипломат)

алексей навальный

мид германии

генеральная прокуратура рф

москва

германия

берлин (город)

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<strong>БЕРЛИН, 3 сен - РИА Новости.</strong> Бойкот России в связи с делом оппозиционера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> был бы неверным шагом, однако отреагировать на него только дипломатическими мерами со стороны стран Запада недостаточно - экономические отношения, в частности проект "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток 2</a>", должны также быть в повестке обсуждения, заявил глава Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат <a href="http://ria.ru/person_Volfgang_Ishinger_2/" target="_blank" data-auto="true">Вольфганг Ишингер</a>.Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что находящийся на лечении в Берлине Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> заявил РИА Новости, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не проинформировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ по ситуации вокруг Навального. Ранее канцлер ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> заявила, что газопровод "Северный поток 2" должен быть завершен, этот вопрос нецелесообразно связывать с делом Навального."Канцлер (ФРГ Ангела Меркель) указала на то, что реакции будут согласованы с партнерами в ЕС и НАТО, то есть будет принято общее решение. Это может подразумевать оба спектра мер. Дипломатические меры - можно снова выслать пару российских дипломатов или работников спецслужб, это приведет к тому, что российская сторона примет ответные меры... Если мы действительно хотим с партнерами отправить ясное послание в Москву, то экономические отношения также должны войти в повестку. И это означает, что действительно, как этого уже требовали другие, проект "Северный поток 2" не может оставаться "за бортом", - заявил Ишингер в прямом эфире телеканала <a href="https://www.zdf.de/" target="_blank" rel="nofollow noopener">ZDF</a>.Он добавил, что вопрос об отказе от проекта "Северный поток 2", который находится в завершающей стадии строительства, "очень сложный", однако "это также должно стать предметом изучения". По словам главы Мюнхенской конференции, если правительство ФРГ "активно задействует это как средство давления, мы достигнем совершенно нового уровня эскалации"."Ясная "красная линия" необходима, особенно после сделанных лично канцлером объявлений. С другой стороны, также правильно, и я хочу подчеркнуть это, мы не хотим и не можем требовать или проводить тотальный бойкот России. Нам нужна Россия в климатической политике, в украинской политике, во многих других областях. Мы не можем сейчас возвести стену между Западом и Россией, это было бы слишком резким шагом. Правильный путь лежит между дипломатическими жестами и тотальным бойкотом", - считает Ишингер.Ранее сообщалось, что посол РФ в ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Nechaev/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Нечаев</a> в среду посетил <a href="http://ria.ru/organization_MID_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Германии</a> в связи с новыми обстоятельствами в деле Навального. В российской дипмиссии по итогам этого отмечали, что Нечаев был "проинформирован о содержании заявления федерального правительства ФРГ", при этом "никакой субстантивной фактуры послу не передавалось". Официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> позднее подтвердила, что "российская сторона не получила ни одного материала по данному вопросу - ни по раннее направленным вопросам, сформулированным Генпрокуратурой, ни по раннее направленным письмам российских медиков, ни по тем заявлениям, которые были сделаны немецкой стороной" в среду.

https://ria.ru/20200821/gazoprovod-1576073202.html

https://ria.ru/20200819/1575988114.html

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москва

германия

берлин (город)

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