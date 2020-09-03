Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200903/navalnyy-1576663065.html
Ишингер призвал не связывать дело Навального и "Северный поток — 2"
Бойкот России в связи с делом оппозиционера Алексея Навального был бы неверным шагом, однако отреагировать на него только дипломатическими мерами со стороны... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T10:27
2020-09-03T10:27
госпитализация алексея навального
северный поток — 2
сергей нечаев (дипломат)
алексей навальный
мид германии
генеральная прокуратура рф
москва
германия
берлин (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155942/61/1559426130_3:0:3644:2048_1400x0_80_0_0_612a8e74dc7916fbf409c43e4e1a46d1.jpg
<strong>БЕРЛИН, 3 сен - РИА Новости.</strong> Бойкот России в связи с делом оппозиционера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> был бы неверным шагом, однако отреагировать на него только дипломатическими мерами со стороны стран Запада недостаточно - экономические отношения, в частности проект "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток 2</a>", должны также быть в повестке обсуждения, заявил глава Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат <a href="http://ria.ru/person_Volfgang_Ishinger_2/" target="_blank" data-auto="true">Вольфганг Ишингер</a>.Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что находящийся на лечении в Берлине Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> заявил РИА Новости, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не проинформировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ по ситуации вокруг Навального. Ранее канцлер ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> заявила, что газопровод "Северный поток 2" должен быть завершен, этот вопрос нецелесообразно связывать с делом Навального."Канцлер (ФРГ Ангела Меркель) указала на то, что реакции будут согласованы с партнерами в ЕС и НАТО, то есть будет принято общее решение. Это может подразумевать оба спектра мер. Дипломатические меры - можно снова выслать пару российских дипломатов или работников спецслужб, это приведет к тому, что российская сторона примет ответные меры... Если мы действительно хотим с партнерами отправить ясное послание в Москву, то экономические отношения также должны войти в повестку. И это означает, что действительно, как этого уже требовали другие, проект "Северный поток 2" не может оставаться "за бортом", - заявил Ишингер в прямом эфире телеканала <a href="https://www.zdf.de/" target="_blank" rel="nofollow noopener">ZDF</a>.Он добавил, что вопрос об отказе от проекта "Северный поток 2", который находится в завершающей стадии строительства, "очень сложный", однако "это также должно стать предметом изучения". По словам главы Мюнхенской конференции, если правительство ФРГ "активно задействует это как средство давления, мы достигнем совершенно нового уровня эскалации"."Ясная "красная линия" необходима, особенно после сделанных лично канцлером объявлений. С другой стороны, также правильно, и я хочу подчеркнуть это, мы не хотим и не можем требовать или проводить тотальный бойкот России. Нам нужна Россия в климатической политике, в украинской политике, во многих других областях. Мы не можем сейчас возвести стену между Западом и Россией, это было бы слишком резким шагом. Правильный путь лежит между дипломатическими жестами и тотальным бойкотом", - считает Ишингер.Ранее сообщалось, что посол РФ в ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Nechaev/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Нечаев</a> в среду посетил <a href="http://ria.ru/organization_MID_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Германии</a> в связи с новыми обстоятельствами в деле Навального. В российской дипмиссии по итогам этого отмечали, что Нечаев был "проинформирован о содержании заявления федерального правительства ФРГ", при этом "никакой субстантивной фактуры послу не передавалось". Официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> позднее подтвердила, что "российская сторона не получила ни одного материала по данному вопросу - ни по раннее направленным вопросам, сформулированным Генпрокуратурой, ни по раннее направленным письмам российских медиков, ни по тем заявлениям, которые были сделаны немецкой стороной" в среду.
https://ria.ru/20200821/gazoprovod-1576073202.html
https://ria.ru/20200819/1575988114.html
2
москва
германия
берлин (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155942/61/1559426130_458:0:3189:2048_1400x0_80_0_0_7352a8ee62dee5628a4940a5414d15e3.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госпитализация алексея навального, северный поток — 2, сергей нечаев (дипломат), алексей навальный, мид германии, генеральная прокуратура рф, москва, германия, берлин (город), в мире

Ишингер призвал не связывать дело Навального и "Северный поток — 2"

10:27 03.09.2020
687
© Nord Stream 2 / AgitecoСтроительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© Nord Stream 2 / Agiteco
БЕРЛИН, 3 сен - РИА Новости. Бойкот России в связи с делом оппозиционера Алексея Навального был бы неверным шагом, однако отреагировать на него только дипломатическими мерами со стороны стран Запада недостаточно - экономические отношения, в частности проект "Северный поток 2", должны также быть в повестке обсуждения, заявил глава Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер.
Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что находящийся на лечении в Берлине Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального. Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что газопровод "Северный поток 2" должен быть завершен, этот вопрос нецелесообразно связывать с делом Навального.
Трубы в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 21.08.2020
21 августа, 06:43
В ФРГ назвали угрозы США из-за "Северного потока — 2" верхом наглости
"Канцлер (ФРГ Ангела Меркель) указала на то, что реакции будут согласованы с партнерами в ЕС и НАТО, то есть будет принято общее решение. Это может подразумевать оба спектра мер. Дипломатические меры - можно снова выслать пару российских дипломатов или работников спецслужб, это приведет к тому, что российская сторона примет ответные меры... Если мы действительно хотим с партнерами отправить ясное послание в Москву, то экономические отношения также должны войти в повестку. И это означает, что действительно, как этого уже требовали другие, проект "Северный поток 2" не может оставаться "за бортом", - заявил Ишингер в прямом эфире телеканала ZDF.
Он добавил, что вопрос об отказе от проекта "Северный поток 2", который находится в завершающей стадии строительства, "очень сложный", однако "это также должно стать предметом изучения". По словам главы Мюнхенской конференции, если правительство ФРГ "активно задействует это как средство давления, мы достигнем совершенно нового уровня эскалации".
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 19.08.2020
19 августа, 15:07
Корабли ВМФ взяли под охрану строящие "Северный поток — 2" суда
"Ясная "красная линия" необходима, особенно после сделанных лично канцлером объявлений. С другой стороны, также правильно, и я хочу подчеркнуть это, мы не хотим и не можем требовать или проводить тотальный бойкот России. Нам нужна Россия в климатической политике, в украинской политике, во многих других областях. Мы не можем сейчас возвести стену между Западом и Россией, это было бы слишком резким шагом. Правильный путь лежит между дипломатическими жестами и тотальным бойкотом", - считает Ишингер.
Ранее сообщалось, что посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев в среду посетил МИД Германии в связи с новыми обстоятельствами в деле Навального. В российской дипмиссии по итогам этого отмечали, что Нечаев был "проинформирован о содержании заявления федерального правительства ФРГ", при этом "никакой субстантивной фактуры послу не передавалось". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова позднее подтвердила, что "российская сторона не получила ни одного материала по данному вопросу - ни по раннее направленным вопросам, сформулированным Генпрокуратурой, ни по раннее направленным письмам российских медиков, ни по тем заявлениям, которые были сделаны немецкой стороной" в среду.
550087
Обсудить 2
Госпитализация Алексея НавальногоСеверный поток — 2Сергей Нечаев (дипломат)Алексей НавальныйМИД ГерманииГенеральная прокуратура РФМоскваГерманияБерлин (город)В мире
Рекомендуем
Алексей Навальный
Эксперт рассказал, что необходимо сделать России в ситуации с Навальным
Сотрудники ОМОНа во время задержания участника акции в Минске
В Белоруссии задержали двух известных телеведущих
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
Ефремов признал вину в смертельном ДТП
Доллары и евро. Архивное фото
Доллару предрекли падение на треть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
СМИ: Лукашенко проведет кадровые назначения
Статуя Фемиды
В Уфе общественницу арестовали за оскорбление армянок
Минск
Назван состав делегации Мишустина в Минске
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
РГО организует вторую экспедицию к "Армении" - российскому "Титанику"
Трансвеститы у здания Пресненского суда
Трансвеститы пришли на суд по делу Ефремова
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Прокурор сочла вину Ефремова полностью доказанной
Врач у окна в госпитале COVID-19
Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
Актер Михаил Ефремов выходит из автомобиля у здания Пресненского суда города Москвы перед началом заседания по делу о ДТП со смертельным исходом
Пашаев заявил, что Ефремов сегодня признает вину
Врачи городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве переодеваются в защитные костюмы перед сменой
В Москве выявили 690 новых случаев COVID-19
Медицинские работники входят в красную зону госпиталя COVID-19
В России за сутки умерли 114 пациентов с коронавирусом
Благовещенск
В Благовещенске выросло число пострадавших при кварцевании класса детей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:29В Совфеде прокомментировали идею о четырехдневной рабочей неделе
11:28Минпросвещения поручило регионам разобраться с очередями у школ
11:25Ученые предложили решения для проблемы нехватки воды в Крыму
11:24Лукашенко провел кадровые назначения
11:21Больше мощи: Intel показала процессоры Tiger Lake
11:18В Татарстане автобус столкнулся с легковушкой
11:18В Белоруссии 24 человека задержали на акциях протеста в среду
11:17Стала известна дата окончания исследований вакцины от COVID-19
11:13Минфин разъяснил ситуацию с обложением налогом продаж на "Авито" и "Юле"
11:12Депутата Госдумы будут судить за взятку в три миллиарда рублей
11:11Стало известно о серьезной травме Ирины Печерниковой перед смертью
11:06Обвинение запросило для Ефремова 11 лет колонии общего режима
11:00У всех испытывавших вакцину "Вектора" выработались антитела к COVID-19
10:56Действующий президент Таджикистана примет участие в предстоящих выборах
10:51Эксперт рассказал, что необходимо сделать России в ситуации с Навальным
10:43Прокурор сочла вину Ефремова полностью доказанной
10:40В Благовещенске выросло число пострадавших при кварцевании класса детей
10:39Назван состав делегации Мишустина в Минске
10:37Доллару предрекли падение на треть
10:35РГО организует вторую экспедицию к "Армении" - российскому "Титанику"
Лента новостейМолния