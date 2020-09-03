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Туризм
https://ria.ru/20200903/gretsiya-1576646849.html
Греция открывает границу. Могут ли туда отправиться российские туристы?
Власти Греции заявили о готовности с 7 сентября принимать россиян. Консульство и визовый центр уже выдают документы, но туроператоры не спешат продавать... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T08:00
2020-09-03T08:08
туризм
проблемы - туризм
туризм
георгий акритидис
димитрис харитидис
дмитрий горин
ассоциация туроператоров россии (атор)
евросоюз
салоники
греция
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<strong>МОСКВА, 3 сен —</strong> <strong>РИА Новости, Мария Селиванова.</strong> Власти Греции заявили о готовности с 7 сентября принимать россиян. Консульство и визовый центр уже выдают документы, но туроператоры не спешат продавать путевки. Когда путешествия в эту страну станут доступными, какие правила придется соблюдать отдыхающим и как добираться до курортов на материке и островах — в материале РИА Новости.Для кого откроют и что потребуютДо пандемии Греция входила в пятерку стран, наиболее <a href="https://ria.ru/20190613/1555498881.html" target="_blank">посещаемых</a> российскими туристами. Да и сейчас интерес к отдыху там <a href="https://ria.ru/20200724/1574856845.html" target="_blank">высок</a>: с б<strong><em>о</em></strong>льшим нетерпением до начала летнего сезона наши граждане ждали только возобновления авиасообщения с Турцией и Белоруссией.Греческие границы откроют на пробные две недели, и то не для всех. Пока квота для россиян — не более 500 человек в неделю. Принять гостей готовы аэропорты Афин, Салоник и критского Ираклиона. Чтобы попасть туда, необходимо выполнить несколько условий. У путешественника должна быть справка на английском языке об отрицательном тесте на COVID-19, сделанном не ранее чем за 72 часа до поездки. Ее могут потребовать работники секретариата гражданской защиты Греции и Национальной организации общественного здравоохранения, сообщает АТОР. А предъявить ее нужно сотрудникам авиакомпании еще при посадке на рейс.Пройти экспресс-тест на коронавирус можно в российском аэропорту вылета. Результат будет готов через 60 минут, справку выпишут на русском и английском языках. Стоимость анализа в столичных воздушных гаванях — от 2750 до 3500 рублей.За сутки до отлета отдыхающие обязаны заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form) на сайте <a href="https://travel.gov.gr/">https://travel.gov.gr</a>, указав адрес временного пребывания в стране. Эта платформа будет фиксировать число выданных форм, чтобы оно не превысило 500.Еще у туриста могут спросить ваучер с подтверждением брони гостиницы.Кроме того, власти будут выборочно делать тесты на коронавирус у прибывающих гостей. До получения результатов отель покидать запрещено — нарушителей оштрафуют на пять тысяч евро.Когда полетят самолеты"Это предпосылка для восстановления турконтактов и регулярного воздушного авиасообщения, — объясняет вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин. — Но чтобы говорить о возобновлении путешествий, нужно дождаться решения оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории России".Сейчас рейсов между двумя странами нет. Только вывозные — воспользоваться ими могут те, у кого есть греческое гражданство, кто летит на учебу, на лечение или воссоединяется с семьей.Россия открыла авиасообщение с Великобританией и Турцией. Но перелет в Грецию через эти страны непрост. Из Стамбула нет прямого рейса в Афины, значит, нужна еще пересадка. А в Соединенном Королевстве нельзя менять аэропорт — иначе необходимо заранее побеспокоиться о получении транзитной визы.Греция начала принимать международные рейсы с 1 июня, но Россия не включена в список стран, из которых они осуществляются. Более того, ЕС до сих пор <a href="https://ria.ru/20200902/granitsy-1576627988.html" target="_blank">не рекомендует</a> странам Евросоюза открывать границы для многих стран, в том числе и России. Такое решение действует до 15 сентября (список государств пересматривается раз в две недели). Это не туризмДля туроператоров решение греческой стороны — неожиданность. Они не спешат продавать клиентам путевки в Грецию. "Мы ждем комментарий правительства. Скорее всего, это сделано для того, чтобы ездили бизнесмены. Если принимать 500 человек в неделю, никто чартерные самолеты не поставит", — <a href="https://ria.ru/20200902/gretsiya-1576619236.html" target="_blank">заявил</a> РИА Новости вице-президент туристической компании Георгий Акритидис.По его словам, один самолет перевозит в среднем 160-180 человек — получается, что в каждый из трех городов может прилететь всего по одному рейсу в неделю. При этом, покупая путевку, турист не знает, попадет ли он в число тех 500, которым разрешат въезд за сутки до вылета.Еще проблема — многие греческие отели закрываются уже 5 сентября. "Это запланировано давно: основной поток постояльцев составляли греки, особенно в континентальной части страны. И с 1 сентября они возвращаются домой: у детей начинаются занятия в школах", — говорит Акритидис.Квоту могут отменить"В Министерстве туризма Греции пояснили, что принимать 500 человек в неделю будут в пробном режиме, через две недели квоту, возможно, увеличат до тысячи — полутора тысяч человек в неделю, — <a href="https://ria.ru/20200902/gretsiya-1576642285.html" target="_blank">сообщил</a> управляющий директор крупного туроператора Димитрис Харитидис. — Сейчас власти хотят посмотреть, какое количество инфицированных прилетит".По его словам, в подобном режиме греки открывали границу с Израилем: сначала 600 человек в неделю, затем 1200, а с 15 сентября — безлимитно. "Ограничения в дальнейшем, скорее всего, снимут и с России, но уже закончится туристический сезон", — замечает он.Харитидис считает, что открытие границ не связано с индустрией гостеприимства: "Это не туризм. Такие жесткие условия, тесты и все остальное — понятно, что отдыхать лучше в Турции". Так что в ближайшее время в Грецию полетят в основном бизнесмены, фанаты этой страны и те, у кого "зависла дорогая бронь", добавил эксперт.
https://ria.ru/20200902/granitsa-1576606425.html
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проблемы - туризм, туризм, георгий акритидис, димитрис харитидис, дмитрий горин, ассоциация туроператоров россии (атор), евросоюз, салоники, греция, белоруссия, стамбул, афины

Греция открывает границу. Могут ли туда отправиться российские туристы?

08:00 03.09.2020 (обновлено: 08:08 03.09.2020)
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© РИА Новости / Людмила ТитоваКрит
Крит - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Людмила Титова
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости, Мария Селиванова. Власти Греции заявили о готовности с 7 сентября принимать россиян. Консульство и визовый центр уже выдают документы, но туроператоры не спешат продавать путевки. Когда путешествия в эту страну станут доступными, какие правила придется соблюдать отдыхающим и как добираться до курортов на материке и островах — в материале РИА Новости.

Для кого откроют и что потребуют

До пандемии Греция входила в пятерку стран, наиболее посещаемых российскими туристами. Да и сейчас интерес к отдыху там высок: с большим нетерпением до начала летнего сезона наши граждане ждали только возобновления авиасообщения с Турцией и Белоруссией.
Греческие границы откроют на пробные две недели, и то не для всех. Пока квота для россиян — не более 500 человек в неделю. Принять гостей готовы аэропорты Афин, Салоник и критского Ираклиона. Чтобы попасть туда, необходимо выполнить несколько условий.
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У путешественника должна быть справка на английском языке об отрицательном тесте на COVID-19, сделанном не ранее чем за 72 часа до поездки. Ее могут потребовать работники секретариата гражданской защиты Греции и Национальной организации общественного здравоохранения, сообщает АТОР. А предъявить ее нужно сотрудникам авиакомпании еще при посадке на рейс.
Пройти экспресс-тест на коронавирус можно в российском аэропорту вылета. Результат будет готов через 60 минут, справку выпишут на русском и английском языках. Стоимость анализа в столичных воздушных гаванях — от 2750 до 3500 рублей.
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За сутки до отлета отдыхающие обязаны заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form) на сайте https://travel.gov.gr, указав адрес временного пребывания в стране. Эта платформа будет фиксировать число выданных форм, чтобы оно не превысило 500.
Еще у туриста могут спросить ваучер с подтверждением брони гостиницы.
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Кроме того, власти будут выборочно делать тесты на коронавирус у прибывающих гостей. До получения результатов отель покидать запрещено — нарушителей оштрафуют на пять тысяч евро.

Когда полетят самолеты

"Это предпосылка для восстановления турконтактов и регулярного воздушного авиасообщения, — объясняет вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин. — Но чтобы говорить о возобновлении путешествий, нужно дождаться решения оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории России".
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Сейчас рейсов между двумя странами нет. Только вывозные — воспользоваться ими могут те, у кого есть греческое гражданство, кто летит на учебу, на лечение или воссоединяется с семьей.
Россия открыла авиасообщение с Великобританией и Турцией. Но перелет в Грецию через эти страны непрост. Из Стамбула нет прямого рейса в Афины, значит, нужна еще пересадка. А в Соединенном Королевстве нельзя менять аэропорт — иначе необходимо заранее побеспокоиться о получении транзитной визы.
Греция начала принимать международные рейсы с 1 июня, но Россия не включена в список стран, из которых они осуществляются. Более того, ЕС до сих пор не рекомендует странам Евросоюза открывать границы для многих стран, в том числе и России. Такое решение действует до 15 сентября (список государств пересматривается раз в две недели).

Это не туризм

Для туроператоров решение греческой стороны — неожиданность. Они не спешат продавать клиентам путевки в Грецию. "Мы ждем комментарий правительства. Скорее всего, это сделано для того, чтобы ездили бизнесмены. Если принимать 500 человек в неделю, никто чартерные самолеты не поставит", — заявил РИА Новости вице-президент туристической компании Георгий Акритидис.
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По его словам, один самолет перевозит в среднем 160-180 человек — получается, что в каждый из трех городов может прилететь всего по одному рейсу в неделю. При этом, покупая путевку, турист не знает, попадет ли он в число тех 500, которым разрешат въезд за сутки до вылета.
Еще проблема — многие греческие отели закрываются уже 5 сентября. "Это запланировано давно: основной поток постояльцев составляли греки, особенно в континентальной части страны. И с 1 сентября они возвращаются домой: у детей начинаются занятия в школах", — говорит Акритидис.

Квоту могут отменить

"В Министерстве туризма Греции пояснили, что принимать 500 человек в неделю будут в пробном режиме, через две недели квоту, возможно, увеличат до тысячи — полутора тысяч человек в неделю, — сообщил управляющий директор крупного туроператора Димитрис Харитидис. — Сейчас власти хотят посмотреть, какое количество инфицированных прилетит".
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По его словам, в подобном режиме греки открывали границу с Израилем: сначала 600 человек в неделю, затем 1200, а с 15 сентября — безлимитно. "Ограничения в дальнейшем, скорее всего, снимут и с России, но уже закончится туристический сезон", — замечает он.
Харитидис считает, что открытие границ не связано с индустрией гостеприимства: "Это не туризм. Такие жесткие условия, тесты и все остальное — понятно, что отдыхать лучше в Турции".
Так что в ближайшее время в Грецию полетят в основном бизнесмены, фанаты этой страны и те, у кого "зависла дорогая бронь", добавил эксперт.
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ТуризмПроблемы - ТуризмТуризмГеоргий АкритидисДимитрис ХаритидисДмитрий ГоринАссоциация туроператоров России (АТОР)ЕвросоюзСалоникиГрецияБелоруссияСтамбулАфины
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