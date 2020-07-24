Россияне рассказали, в какие страны хотят полететь больше всего

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Российские путешественники больше всего ждут открытия границ с Турцией, Белоруссией и Египтом, свидетельствуют данные Туту.ру.

Аналитики опросили 2800 человек, чтобы выяснить, открытия границ с какими странами россияне ожидают больше всего. За Турцию проголосовали 20 процентов, за Белоруссию – 14.

Также высок интерес к Греции и Египту, они набрали по семь процентов голосов. Россияне ждут открытия границ с Грузией и Таиландом. Еще в список попали Армения, Израиль и Черногория.

По два процента досталось Доминиканской Республике, Мальдивам, ОАЭ, Индонезии, Венгрии, Мексике и Хорватии.

Россия с 1 августа возобновляет международное авиасообщение. Улететь за границу можно будет из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.