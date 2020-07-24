https://ria.ru/20200724/1574856845.html
Россияне рассказали, в какие страны хотят полететь больше всего
Российские путешественники больше всего ждут открытия границ с Турцией, Белоруссией и Египтом, свидетельствуют данные Туту.ру. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T14:33
2020-07-24T14:33
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7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155625/83/1556258335_0:278:2651:1769_1400x0_80_0_0_0ab0ddeb60a95ce911e7a7f77b0ac3f6.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, туристы, авиабилеты, новости - туризм, черногория, греция, турция, белоруссия, хорватия, мексика, оаэ, мальдивы, венгрия, египет, таиланд, армения, грузия, индонезия, израиль
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Российские путешественники больше всего ждут открытия границ с Турцией, Белоруссией и Египтом, свидетельствуют данные Туту.ру.
Аналитики опросили 2800 человек, чтобы выяснить, открытия границ с какими странами россияне ожидают больше всего. За Турцию проголосовали 20 процентов, за Белоруссию – 14.
Также высок интерес к Греции и Египту, они набрали по семь процентов голосов. Россияне ждут открытия границ с Грузией и Таиландом. Еще в список попали Армения, Израиль и Черногория.
По два процента досталось Доминиканской Республике, Мальдивам, ОАЭ, Индонезии, Венгрии, Мексике и Хорватии.
Россия с 1 августа возобновляет
международное авиасообщение. Улететь за границу можно будет из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.
Заместитель премьера Татьяна Голикова пояснила
, что пока речь идет только о трех странах — Великобритании, Турции и Танзании, но постепенно список будет расширяться.