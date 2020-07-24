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Россияне рассказали, в какие страны хотят полететь больше всего
Российские путешественники больше всего ждут открытия границ с Турцией, Белоруссией и Египтом, свидетельствуют данные Туту.ру. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T14:33
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, туристы, авиабилеты, новости - туризм, черногория, греция, турция, белоруссия, хорватия, мексика, оаэ, мальдивы, венгрия, египет, таиланд, армения, грузия, индонезия, израиль

Россияне рассказали, в какие страны хотят полететь больше всего

14:33 24.07.2020
2079
© РИА Новости / Мария СеливановаБодрум. Эгейское море. Туристка на пляже отеля Lujo Bodrum
Бодрум. Эгейское море. Туристка на пляже отеля Lujo Bodrum
© РИА Новости / Мария Селиванова
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Российские путешественники больше всего ждут открытия границ с Турцией, Белоруссией и Египтом, свидетельствуют данные Туту.ру.
Аналитики опросили 2800 человек, чтобы выяснить, открытия границ с какими странами россияне ожидают больше всего. За Турцию проголосовали 20 процентов, за Белоруссию – 14.
Также высок интерес к Греции и Египту, они набрали по семь процентов голосов. Россияне ждут открытия границ с Грузией и Таиландом. Еще в список попали Армения, Израиль и Черногория.
По два процента досталось Доминиканской Республике, Мальдивам, ОАЭ, Индонезии, Венгрии, Мексике и Хорватии.
Россия с 1 августа возобновляет международное авиасообщение. Улететь за границу можно будет из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.
Заместитель премьера Татьяна Голикова пояснила, что пока речь идет только о трех странах — Великобритании, Турции и Танзании, но постепенно список будет расширяться.
Бассейн отеля в Анталии
20 июля, 08:00Туризм
Уже скоро? Как Турция готовится к встрече российских туристов
772037
ТуризмТуризмтуристыавиабилетыНовости - ТуризмЧерногорияГрецияТурцияБелоруссияХорватияМексикаОАЭМальдивыВенгрияЕгипетТаиландАрменияГрузияИндонезияИзраиль
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