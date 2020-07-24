https://ria.ru/20200724/1574859197.html
Россия с 1 августа возобновляет международное авиасообщение
Россия с 1 августа возобновляет международное авиасообщение, заявил глава правительства Михаил Мишустин. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T13:30
2020-07-24T17:09
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Арсен Енгибаров
Ура, Турцияяя))) В разы лучше отдыха в Сочи или крыму!
32
yu yu
Ну конечно, лондонщина заждалась наших жирных котов ! Кто бы сомневался !
14
23
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572624709_0:93:3085:1828_1400x0_80_0_0_cb69df1f3567696099887f90d6674036.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Россия с 1 августа возобновляет международное авиасообщение, заявил глава правительства Михаил Мишустин.
"При этом мы руководствовались эпидемиологической обстановкой, показателями заболеваемости и принципами взаимности", — уточнил он.
Улететь за границу можно будет из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.
Заместитель премьера Татьяна Голикова пояснила, что пока речь идет только о трех странах — Великобритании, Турции и Танзании, но постепенно список будет расширяться.
Как сообщает АТОР, туроператоры уже открыли бронирование путевок в Турцию: на первую декаду августа есть туры с пересадкой в Стамбуле, а с 10 августа начнутся прямые рейсы в Анталью.
В марте Россия закрыла границы из-за пандемии. Переговоры о восстановлении сообщения идут с середины июля.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф