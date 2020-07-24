Люди в аэропорту Шереметьево в Москве

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Россия с 1 августа возобновляет международное авиасообщение, заявил глава правительства Михаил Мишустин.

"При этом мы руководствовались эпидемиологической обстановкой, показателями заболеваемости и принципами взаимности", — уточнил он.

Улететь за границу можно будет из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Заместитель премьера Татьяна Голикова пояснила, что пока речь идет только о трех странах — Великобритании, Турции и Танзании, но постепенно список будет расширяться.

Как сообщает АТОР, туроператоры уже открыли бронирование путевок в Турцию: на первую декаду августа есть туры с пересадкой в Стамбуле, а с 10 августа начнутся прямые рейсы в Анталью.

В марте Россия закрыла границы из-за пандемии. Переговоры о восстановлении сообщения идут с середины июля.