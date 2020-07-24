Голикова назвала страны, с которыми Россия возобновит авиасообщение

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Россия с 1 августа возобновит авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"С 1 августа 2020 года РФ на взаимной основе возобновляет авиационное сообщение с Великобританией. Сразу хочу сказать, что это столица Великобритании – Лондон, и напомнить, что Великобритания не закрывала границы, но для всех тех, кто прилетает в Великобританию, согласно требованиям страны, требуется 14-дневный карантин", - сказала Голикова в эфире телеканала "Россия 24".
Также Голикова сказала, что еще одной страной, куда россияне смогут летать, станет Турция. "При этом по Турции принято сразу два решения. С 1 августа возобновляется авиационное сообщение в такие города Турции, как Анкара и Стамбул, и начиная с 10 августа - это курортные города Анталья, Бодрум и Даламан", - рассказала вице-премьер.
Она добавила, что третьей страной станет Танзания (Занзибар). "Это туристический маршрут, который тоже был популярен у определенной категории наших граждан, здесь тоже возобновляется соответствующее авиационное сообщение", - сказала Голикова.
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