Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200724/1574861919.html
Голикова назвала страны, с которыми Россия возобновит авиасообщение
Россия с 1 августа возобновит авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T14:17
туризм
новости - туризм
распространение нового коронавируса
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
татьяна голикова
занзибар
лондон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155735/67/1557356725_0:80:1519:934_1400x0_80_0_0_fb9e6436657e403b94bd70abbc76f07b.jpg
1
занзибар
лондон
стамбул
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/155735/67/1557356725_0:80:1519:934_1400x0_80_0_0_fb9e6436657e403b94bd70abbc76f07b.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155735/67/1557356725_85:0:1436:1013_1400x0_80_0_0_87100891f693d409f23e00db346b6161.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155735/67/1557356725_254:0:1267:1013_1400x0_80_0_0_1ca013094cf62312271cc3468d509962.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус covid-19, коронавирусы, татьяна голикова, занзибар, лондон, стамбул, в мире

Голикова назвала страны, с которыми Россия возобновит авиасообщение

13:59 24.07.2020 (обновлено: 14:17 24.07.2020)
9626
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе . Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Россия с 1 августа возобновит авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"С 1 августа 2020 года РФ на взаимной основе возобновляет авиационное сообщение с Великобританией. Сразу хочу сказать, что это столица Великобритании – Лондон, и напомнить, что Великобритания не закрывала границы, но для всех тех, кто прилетает в Великобританию, согласно требованиям страны, требуется 14-дневный карантин", - сказала Голикова в эфире телеканала "Россия 24".
Также Голикова сказала, что еще одной страной, куда россияне смогут летать, станет Турция. "При этом по Турции принято сразу два решения. С 1 августа возобновляется авиационное сообщение в такие города Турции, как Анкара и Стамбул, и начиная с 10 августа - это курортные города Анталья, Бодрум и Даламан", - рассказала вице-премьер.
Она добавила, что третьей страной станет Танзания (Занзибар). "Это туристический маршрут, который тоже был популярен у определенной категории наших граждан, здесь тоже возобновляется соответствующее авиационное сообщение", - сказала Голикова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
17800811
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыТатьяна ГоликоваЗанзибарЛондонСтамбулВ мире
Рекомендуем
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова назвала число стран, с которыми Россия возобновит авиасообщение
Билет на самолет
Российские авиакомпании начнут продажу билетов за рубеж
Тест на коронавирус
Приезжающие в Россию должны иметь отрицательный тест на COVID-19
Логотип московского метро
Полиция запретила останавливать поезда метро на "Новокузнецкой"
Президент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
СМИ рассказали о реакции Трампа на превращение Айя-Софии в мечеть
Пассажирский самолет в небе
Россия возобновит международное авиасообщение с 1 августа
Пассажирский самолет в небе
Ограничение на прилет отменили в Москве, Петербурге и Ростове-на-Дону
Люди в аэропорту Шереметьево в Москве
Россия с 1 августа возобновляет международное авиасообщение
Бодрум. Эгейское море. Туристка на пляже отеля Lujo Bodrum
Россияне рассказали, в какие страны хотят полететь больше всего
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова объяснила возобновление международного авиасообщения
Российские рубли
В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
Район Эминёню в Стамбуле
Эксперт рассказал о новых правилах отдыха российских туристов в Турции
Пассажирский самолет в небе
Оперштаб работает над расширением списка стран для возобновления полетов
Здание Центрального банка России
Центробанк рекордно снизил ключевую ставку до 4,25%
Самолет в небе
Росавиация уведомит авиакомпании и аэропорты о рейсах за рубеж
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:32Оценено возможное снижение ставки по ипотеке в России
02:30В Портленде суд отказался запрещать задержания федеральными силовиками
01:42СМИ: в Хьюстоне группа людей пыталась силой открыть дверь консульства КНР
01:40В Бразилии выявили более 55 тысяч новых случаев COVID-19
01:39В Минздраве не ожидают большого подъема заболеваемости COVID-19 осенью
01:37На Кипре за полгода поток туристов уменьшился на 84% из-за коронавируса
01:34Трамп подтвердил, что США скупили 90% мировых запасов "Ремдесивира"
01:29Сын Высоцкого ответил на слова Садальского об "отрезанной голове отца"
01:16СМИ: Трампа разозлил запрет флага конфедератов на военных объектах
01:11Бастрыкин рассказал, чему СК уделяет особое внимание
00:53В Крыму опубликовали приметы пропавшего трехлетнего мальчика
00:50В Госдуме прокомментировали драки азербайджанцев и армян в Москве
00:34В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом
00:31Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича
00:26Путин поздравил следователей с профессиональным праздником
00:23В Сирии заявили, что двое военных пострадали при атаке Израиля
00:11В Сирии сообщили о взрывах на Голанских высотах
23:56YouTube прокомментировала иск сооснователя Apple о мошенничестве
23:45Израиль атаковал объекты на юге Сирии
23:43Трамп подписал указ о снижении цен на лекарства в США
Лента новостейМолния