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https://ria.ru/20200902/gretsiya-1576642285.html
Эксперт: Греция может увеличить квоту для россиян после пробного периода
Открытие границ Греции с Россией в течение двух недель будет проходить в пробном режиме, затем квота может быть увеличена в два-три раза, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T17:47
2020-09-02T17:47
коронавирус covid-19
димитрис харитидис
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туристы
новости - туризм
греция
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<strong>АФИНЫ, 2 сен — РИА Новости.</strong> Открытие границ Греции с Россией в течение двух недель будет проходить в пробном режиме, затем квота может быть увеличена в два-три раза, сообщил РИА Новости управляющий директор греческого отделения крупного туроператора Димитрис Харитидис со ссылкой на данные министерства туризма.Греция с 7 сентября открывает границу для граждан России, пока разрешен въезд до 500 человек в неделю при наличии отрицательного теста на коронавирус и ваучера на отель. Добраться россияне смогут исключительно воздушным путем только через три аэропорта — Афин, Салоников и Ираклиона. Министерское решение будет действовать две недели, до 21 сентября.По его словам, в подобном режиме открывали границу с Израилем – сначала 600 человек в неделю, затем 1200, а с 15 сентября будут сняты ограничения. "Ограничения в дальнейшем могут быть сняты и с России, но уже закончится туристический сезон", — заявил управляющий директор туроператора. По его словам, попасть в Грецию смогут те 500 человек, которые первыми успеют заполнить форму нахождения пассажира (Passenger Locator Form, PLF). "Платформа PLF сама будет контролировать количество путешественников. Но если такой лимит есть, то кто рискнет полететь?" — полагает он.Директор компании отметил, что открытие границ пока не связано с туризмом. "Это не туризм. С такими ограничениями, с таким количеством тестов и всего остального. Те, кто хочет отдыхать, полетит в Турцию", — заявил Харитидис.По его оценке, пока большого потока из России в Грецию не будет. "Поедут, видимо, бизнесмены, большие любители Греции или те, у кого "зависла" дорогая бронь", — сказал эксперт. Эксперт считает, что операторам в Греции пока нет смысла начинать чартеры из России. "Если все ринутся ставить рейсы и между собой не договорятся, то турист не сможет улететь и будет предъявлять претензии и туроператору, и авиакомпании. И отели в Греции уже закрываются", — добавил Харатидис.В 2019 году эту страну посетили 33 миллиона человек. В этом году туристический сезон из-за ограничений по коронавирусу начался с 1 июля. По данным греческих властей, с 1 июля до 30 августа туда въехали 3,24 миллиона путешественников.
https://ria.ru/20200902/gretsiya-1576619236.html
https://ria.ru/20200902/gretsiya-1576619458.html
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коронавирус covid-19, димитрис харитидис, салоники, афины, туризм, туристы, новости - туризм, греция

Эксперт: Греция может увеличить квоту для россиян после пробного периода

17:47 02.09.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГорода мира. Ираклион
Города мира. Ираклион - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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АФИНЫ, 2 сен — РИА Новости. Открытие границ Греции с Россией в течение двух недель будет проходить в пробном режиме, затем квота может быть увеличена в два-три раза, сообщил РИА Новости управляющий директор греческого отделения крупного туроператора Димитрис Харитидис со ссылкой на данные министерства туризма.
Греция с 7 сентября открывает границу для граждан России, пока разрешен въезд до 500 человек в неделю при наличии отрицательного теста на коронавирус и ваучера на отель. Добраться россияне смогут исключительно воздушным путем только через три аэропорта — Афин, Салоников и Ираклиона. Министерское решение будет действовать две недели, до 21 сентября.

"В министерстве туризма пояснили, что принимать 500 человек в неделю будут в пробном режиме, через две недели квота может быть увеличена до тысячи-полутора тысяч человек в неделю", — сказал Харитидис.

По его словам, в подобном режиме открывали границу с Израилем – сначала 600 человек в неделю, затем 1200, а с 15 сентября будут сняты ограничения.
"Ограничения в дальнейшем могут быть сняты и с России, но уже закончится туристический сезон", — заявил управляющий директор туроператора. По его словам, попасть в Грецию смогут те 500 человек, которые первыми успеют заполнить форму нахождения пассажира (Passenger Locator Form, PLF). "Платформа PLF сама будет контролировать количество путешественников. Но если такой лимит есть, то кто рискнет полететь?" — полагает он.
"Можно сказать, что две недели пробные, и затем будет увеличена квота. Сейчас власти хотят посмотреть, какое количество инфицированных будет или нет будет прилетать. Из Израиля, например, прилетали все "чистые" (без коронавируса). Самое большое количество зараженных прибывает из Румынии", — сказал Харитидис.
Яхты в порту Афин - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
Вчера, 13:47Туризм
Эксперт считает, что открытие границ Греции с РФ не коснется туристов
Директор компании отметил, что открытие границ пока не связано с туризмом. "Это не туризм. С такими ограничениями, с таким количеством тестов и всего остального. Те, кто хочет отдыхать, полетит в Турцию", — заявил Харитидис.
По его оценке, пока большого потока из России в Грецию не будет. "Поедут, видимо, бизнесмены, большие любители Греции или те, у кого "зависла" дорогая бронь", — сказал эксперт.
Эксперт считает, что операторам в Греции пока нет смысла начинать чартеры из России. "Если все ринутся ставить рейсы и между собой не договорятся, то турист не сможет улететь и будет предъявлять претензии и туроператору, и авиакомпании. И отели в Греции уже закрываются", — добавил Харатидис.
В 2019 году эту страну посетили 33 миллиона человек. В этом году туристический сезон из-за ограничений по коронавирусу начался с 1 июля. По данным греческих властей, с 1 июля до 30 августа туда въехали 3,24 миллиона путешественников.
Остров Родос - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
Вчера, 11:40Туризм
Экперт: россияне покупают туры в Грецию только на сезон 2021 года
201108
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