https://ria.ru/20200902/gretsiya-1576642285.html

Эксперт: Греция может увеличить квоту для россиян после пробного периода

Открытие границ Греции с Россией в течение двух недель будет проходить в пробном режиме, затем квота может быть увеличена в два-три раза, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T17:47

2020-09-02T17:47

2020-09-02T17:47

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<strong>АФИНЫ, 2 сен — РИА Новости.</strong> Открытие границ Греции с Россией в течение двух недель будет проходить в пробном режиме, затем квота может быть увеличена в два-три раза, сообщил РИА Новости управляющий директор греческого отделения крупного туроператора Димитрис Харитидис со ссылкой на данные министерства туризма.Греция с 7 сентября открывает границу для граждан России, пока разрешен въезд до 500 человек в неделю при наличии отрицательного теста на коронавирус и ваучера на отель. Добраться россияне смогут исключительно воздушным путем только через три аэропорта — Афин, Салоников и Ираклиона. Министерское решение будет действовать две недели, до 21 сентября.По его словам, в подобном режиме открывали границу с Израилем – сначала 600 человек в неделю, затем 1200, а с 15 сентября будут сняты ограничения. "Ограничения в дальнейшем могут быть сняты и с России, но уже закончится туристический сезон", — заявил управляющий директор туроператора. По его словам, попасть в Грецию смогут те 500 человек, которые первыми успеют заполнить форму нахождения пассажира (Passenger Locator Form, PLF). "Платформа PLF сама будет контролировать количество путешественников. Но если такой лимит есть, то кто рискнет полететь?" — полагает он.Директор компании отметил, что открытие границ пока не связано с туризмом. "Это не туризм. С такими ограничениями, с таким количеством тестов и всего остального. Те, кто хочет отдыхать, полетит в Турцию", — заявил Харитидис.По его оценке, пока большого потока из России в Грецию не будет. "Поедут, видимо, бизнесмены, большие любители Греции или те, у кого "зависла" дорогая бронь", — сказал эксперт. Эксперт считает, что операторам в Греции пока нет смысла начинать чартеры из России. "Если все ринутся ставить рейсы и между собой не договорятся, то турист не сможет улететь и будет предъявлять претензии и туроператору, и авиакомпании. И отели в Греции уже закрываются", — добавил Харатидис.В 2019 году эту страну посетили 33 миллиона человек. В этом году туристический сезон из-за ограничений по коронавирусу начался с 1 июля. По данным греческих властей, с 1 июля до 30 августа туда въехали 3,24 миллиона путешественников.

https://ria.ru/20200902/gretsiya-1576619236.html

https://ria.ru/20200902/gretsiya-1576619458.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, димитрис харитидис, салоники, афины, туризм, туристы, новости - туризм, греция