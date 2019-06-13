Названы страны, в которых чаще всего отдыхают организованные туристы

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Турция, Россия и Тунис стали самыми популярными направлениями в 2019 году у организованных российских туристов, . Турция, Россия и Тунис стали самыми популярными направлениями в 2019 году у организованных российских туристов, сообщает АТОР.

По данным туроператоров, доля путешественников, желающих провести отпуск в Турции, за год выросла с 45% до 50%, а средний чек составил примерно 110 тысяч рублей. По предварительным оценкам, в летнем сезоне 2019 года эту страну могут посетить около 4,5 миллиона россиян.

Россия занимает вторую строчку рейтинга. Количество бронирований туров на отечественные курорты выросло примерно на 20% по сравнению с прошлым годом (доля направления около 13-15%). При этом, более 85% туристов, отдыхающих в России, выбирают пляжный отдых.

Тунис – на третьей строчке рейтинга, его доля – около 12%. Средняя стоимость туров - 80 тысяч рублей на двоих. По предварительным оценкам, летом в Тунисе отдохнут около 650 тысяч россиян.

Четвертое и пятое место заняли Греция (7% от общего количества забронированных туров) и Кипр (его доля - 5,5%). В десятку также вошли Испания, Таиланд, Италия, Болгария и Черногория.

По прогнозам туроператоров, летом на курортах отдохнут около 10,5 миллионов россиян. Из них 3,5 миллиона – внутри России, около 4,5 миллионов – в Турции.