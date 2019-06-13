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РИА Новости
Туризм

Названы страны, в которых чаще всего отдыхают организованные туристы

Вчера, 06:29
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© РИА Новости / Владимир ВяткинАнталья
Анталья
© РИА Новости / Владимир Вяткин
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Турция, Россия и Тунис стали самыми популярными направлениями в 2019 году у организованных российских туристов, сообщает АТОР.
По данным туроператоров, доля путешественников, желающих провести отпуск в Турции, за год выросла с 45% до 50%, а средний чек составил примерно 110 тысяч рублей. По предварительным оценкам, в летнем сезоне 2019 года эту страну могут посетить около 4,5 миллиона россиян.
Россия занимает вторую строчку рейтинга. Количество бронирований туров на отечественные курорты выросло примерно на 20% по сравнению с прошлым годом (доля направления около 13-15%). При этом, более 85% туристов, отдыхающих в России, выбирают пляжный отдых.
Тунис – на третьей строчке рейтинга, его доля – около 12%. Средняя стоимость туров - 80 тысяч рублей на двоих. По предварительным оценкам, летом в Тунисе отдохнут около 650 тысяч россиян.
Четвертое и пятое место заняли Греция (7% от общего количества забронированных туров) и Кипр (его доля - 5,5%). В десятку также вошли Испания, Таиланд, Италия, Болгария и Черногория.
Туристы в номере отеля
1 июня, 09:01
Названы страны, в которые российские туристы не ездят с детьми
По прогнозам туроператоров, летом на курортах отдохнут около 10,5 миллионов россиян. Из них 3,5 миллиона – внутри России, около 4,5 миллионов – в Турции.
Средний чек на летние зарубежные туры составит 103 тысяч рублей, на поездки по России - 74 тысяч рублей.
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ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмКипрТунис (страна)ЧерногорияГрецияТурцияРоссияИталияБолгарияТаиландИспания
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