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Туризм
https://ria.ru/20200902/gretsiya-1576619236.html
Эксперт считает, что открытие границ Греции с РФ не коснется туристов
Открытие границ Греции с Россией не изменит ситуацию с туризмом и коснется главным образом бизнесменов и тех, у кого есть дела в Греции, заявил РИА Новости... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T13:47
2020-09-02T13:47
коронавирус covid-19
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новости - туризм
салоники
греция
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<strong>АФИНЫ, 2 сен — РИА Новости.</strong> Открытие границ Греции с Россией не изменит ситуацию с туризмом и коснется главным образом бизнесменов и тех, у кого есть дела в Греции, заявил РИА Новости вице-президент туристической компании Георгий Акритидис.Греция с 7 сентября открывает границу для граждан России, пока разрешен въезд до 500 человек в неделю при наличии отрицательного теста на коронавирус и ваучера на отель. Въехать граждане России смогут исключительно воздушным путем только через три аэропорта — Афин, Салоников и Ираклиона. Министерское решение будет действовать две недели, до 21 сентября.По его словам, один самолет перевозит в среднем 160-180 человек, и фактические получается, что озвученная квота подразумевает по одному рейсу в неделю в каждый из трех городов.Для туроператоров решение стало неожиданным, сообщил Акритидис. "Непонятно, кто с кем и как это согласовывал. Мы сами опешили", — сказал он.По его словам, неизвестно, как будут контролировать въезд ограниченного количества в 500 человек, как будут согласовывать."Это первое. Второе – ты поставил рейсы, а тебе говорят, что "20 человек лишних", потому что превысили 500. Это нормально? Помимо этого, сейчас рейс надо планировать за десять дней. Ближайший — можно ставить на 10-12 сентября. Еще и визы надо открыть", — сказал туроператор.По его словам, немаловажный вопрос заключается в том, какой авиаперевозчик – российский или греческий — будет выполнять перелеты в Афины, Ираклион или Салоники, и кто будет иметь право поставить их.Акритидис заявил, что на ситуации с туризмом в стране приезд тысячи человек из России за две недели не отразится. С 1 июля по 30 августа в Грецию въехали 3,24 миллиона гостей, что, по его словам, составляет примерно десятую часть от общих показателей 2019 года, когда страну посетили порядка 33 миллионов путешественников."Многие отели уже 5 сентября закрываются. Они давно это запланировали, потому что основной поток туристов составляли греки, особенно в континентальной Греции. И с 1 сентября они возвращаются домой — максимум до этой субботы еще будут. Потом начинается школа, многие уже вернулись в Афины", — сказал Акритидис.
https://ria.ru/20200902/granitsa-1576606425.html
https://ria.ru/20200831/italiya-1576544079.html
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коронавирус covid-19, авиарейсы, туризм, георгий акритидис, туристы, новости - туризм, салоники, греция, афины

Эксперт считает, что открытие границ Греции с РФ не коснется туристов

13:47 02.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЯхты в порту Афин
Яхты в порту Афин - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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АФИНЫ, 2 сен — РИА Новости. Открытие границ Греции с Россией не изменит ситуацию с туризмом и коснется главным образом бизнесменов и тех, у кого есть дела в Греции, заявил РИА Новости вице-президент туристической компании Георгий Акритидис.
Греция с 7 сентября открывает границу для граждан России, пока разрешен въезд до 500 человек в неделю при наличии отрицательного теста на коронавирус и ваучера на отель. Въехать граждане России смогут исключительно воздушным путем только через три аэропорта — Афин, Салоников и Ираклиона. Министерское решение будет действовать две недели, до 21 сентября.
"Мы ждем комментарий правительства. Скорее всего, это сделано для того, чтобы ездили бизнесмены — те, у кого есть дела в Греции. Если принимать 500 человек в неделю, то никто (чартерные) самолеты не поставит", — сказал Акритидис.
По его словам, один самолет перевозит в среднем 160-180 человек, и фактические получается, что озвученная квота подразумевает по одному рейсу в неделю в каждый из трех городов.
Для туроператоров решение стало неожиданным, сообщил Акритидис. "Непонятно, кто с кем и как это согласовывал. Мы сами опешили", — сказал он.
По его словам, неизвестно, как будут контролировать въезд ограниченного количества в 500 человек, как будут согласовывать.
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"Это первое. Второе – ты поставил рейсы, а тебе говорят, что "20 человек лишних", потому что превысили 500. Это нормально? Помимо этого, сейчас рейс надо планировать за десять дней. Ближайший — можно ставить на 10-12 сентября. Еще и визы надо открыть", — сказал туроператор.
По его словам, немаловажный вопрос заключается в том, какой авиаперевозчик – российский или греческий — будет выполнять перелеты в Афины, Ираклион или Салоники, и кто будет иметь право поставить их.
Акритидис заявил, что на ситуации с туризмом в стране приезд тысячи человек из России за две недели не отразится. С 1 июля по 30 августа в Грецию въехали 3,24 миллиона гостей, что, по его словам, составляет примерно десятую часть от общих показателей 2019 года, когда страну посетили порядка 33 миллионов путешественников.
"Многие отели уже 5 сентября закрываются. Они давно это запланировали, потому что основной поток туристов составляли греки, особенно в континентальной Греции. И с 1 сентября они возвращаются домой — максимум до этой субботы еще будут. Потом начинается школа, многие уже вернулись в Афины", — сказал Акритидис.
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