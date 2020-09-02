https://ria.ru/20200902/zoloto-1576550998.html

Дело о возвращении коллекции скифского золота из Нидерландов

В 2013 году, когда Крым был в составе Украины, четыре крымских музея Керченский историко-культурный заповедник (ныне Восточно-крымский историко-культурный... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T00:23

2020-09-02T00:23

2020-09-02T00:23

скифское золото

ситуация вокруг коллекции скифского золота

европа

нидерланды

украина

справки

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В 2013 году, когда Крым был в составе <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>, четыре крымских музея <a href="http://kerchmuseum.ru/" target="_blank">Керченский историко-культурный заповедник</a> (ныне Восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник), Центральный музей Тавриды, <a href="http://handvorec.ru/" target="_blank">Бахчисарайский историко-культурный заповедник</a> (ныне Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник) и Национальный заповедник <a href="https://chersonesos-sev.ru/" target="_blank">"Херсонес Таврический"</a> (ныне Государственный историко-археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический") направили в <a href="http://ria.ru/location_Bonn/" target="_blank" data-auto="true">Бонн</a> (<a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a>), а потом в <a href="http://ria.ru/location_Amsterdam/" target="_blank" data-auto="true">Амстердам</a> (<a href="http://ria.ru/location_Netherlands/" target="_blank" data-auto="true">Нидерланды</a>) экспонаты из своих фондов на <a href="http://kerchmuseum.ru/ru/publish/press-reliz0.html" target="_blank">выставку "Крым – золотой остров в Черном море"</a>. Вывоз культурных ценностей был произведен в соответствии с заключенными договорами с Рейнским краевым музеем города Бонна и музеем Алларда Пирсона – археологическим музеем Амстердамского университета. Кроме крымских музейных учреждений в выставке принимал участие <a href="https://ria.ru/20140331/1001714825.html" target="_blank">Музей исторических драгоценностей</a> (<a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киев</a>, Украина) – <a href="http://miku.org.ua/" target="_blank">филиал Национального музея истории Украины</a>. В состав экспозиции были включены лучшие вещи из уникальных собраний, которые никогда до этого не выставлялись в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a>. 6 февраля 2014 года выставка открылась в музее Алларда Пирсона в Амстердаме под названием "Крым – золото и секреты Черного моря". Изначально контракт предполагал завершение экспозиции 28 мая 2014 года, однако в феврале <a href="https://ria.ru/20140704/1014775090.html" target="_blank">срок выставки был продлен</a> до 31 августа 2014 года.В марте 2014 года Крым после проведенного референдума о статусе автономии воссоединился с Россией. Не признавая Крым частью РФ, украинские власти предъявили свои права на экспонаты из крымских музеев, находившиеся на выставке в Амстердаме. <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_kultury_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Министерство культуры Украины</a> заявило, что они будут возвращены Киеву, так как <a href="https://ria.ru/20140327/1001276054.html" target="_blank">признаны государственной собственностью Украины</a>. В Крыму действия Украины назвали <a href="https://ria.ru/20140627/1013785735.html" target="_blank">попыткой рейдерского захвата коллекции</a>. <a href="http://arheo.inc.ru/" target="_blank">Куратор выставки</a> из крымского филиала Института археологии национальной академии наук Украины (ныне Институт археологии Крыма <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">Российской академии наук</a>) Валентина Мордвинцева заявила, что власти Нидерландов <a href="https://ria.ru/20140324/1000744225.html" target="_blank">гарантировали крымским музеям возвращение</a> всех экспонатов. 20 августа 2014 года стало известно, что музей в Нидерландах <a href="https://ria.ru/20140820/1020745868.html" target="_blank">решил не передавать экспонаты</a> ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. При этом часть коллекции из киевского Музея исторических драгоценностей было принято решение вернуть.В конце августа выставка была <a href="https://ria.ru/20140924/1025493682.html" target="_blank">официально закрыта</a>. 10 сентября 2014 года стало известно, что в Киев из Амстердама <a href="https://tvkultura.ru/article/show/article_id/117902/" target="_blank">вернулись экспонаты</a> Музея исторических драгоценностей Украины. Коллекция из крымских музеев осталась в Нидерландах. Она <a href="https://ria.ru/20180517/1520760549.html" target="_blank">хранится в фондовых подвальных помещениях музея</a> Алларда Пирсона. Первоначально <a href="https://ria.ru/20161005/1478585402.html" target="_blank">урегулировать проблему пытались</a> в досудебном порядке, путем обмена письмами между музеями, но к соглашению стороны так и не пришли. 19 ноября 2014 года четыре крымских музея <a href="https://ria.ru/20141126/1035204375.html" target="_blank">подали коллективный иск</a> в суд Амстердама к музею Алларда Пирсона, в котором потребовали вернуть коллекцию скифского золота из Нидерландов в Крым. В январе 2015 года стало известно, что в судебный процесс по возвращению коллекции скифского золота в Крым <a href="https://ria.ru/20150128/1044734647.html" target="_blank">вступили еще две стороны</a> – министерство культуры Украины и музей Алларда Пирсона. В апреле 2015 года окружной суд Амстердама <a href="https://ria.ru/20150408/1057340393.html" target="_blank">признал Украину стороной разбирательства в деле</a> о возвращении коллекции скифского золота из Нидерландов, в то же время аналогичная заявка голландской стороны об участии в процессе была отклонена. Крымские музеи непосредственно не занимаются ведением судебного процесса. Их интересы в Амстердаме представляет специально нанятая международная юридическая компания.<a href="https://ria.ru/20151029/1309966795.html" target="_blank">Позиция крымских музеев неизменна</a> – коллекция скифского золота должна вернуться в Крым. По мнению экспертов, у крымских музеев есть три веских аргумента в пользу возвращения коллекции: экспонаты обнаружены в Крыму, найдены крымскими археологами, они характеризуют археологические культуры Крыма. В то же время они отмечают, что на украинской стороне тот факт, что разрешение на вывоз этих ценностей давало государство Украина, а Нидерланды давали государственные гарантии на возврат этих вещей в Украину, и это записано в контрактах, которые заключены с каждым из крымских музеев. Кроме того, украинские власти объявляют территорию Крыма оккупированной Россией. В октябре 2016 года Окружной суд Амстердама <a href="https://crimea.ria.ru/society/20161216/1108430762.html" target="_blank">впервые рассмотрел дело</a>.14 декабря 2016 года он "постановил, что <a href="https://ria.ru/20190716/1556578076.html" target="_blank">крымские экспонаты должны быть переданы украинскому государству</a> в соответствии с голландским законом о (культурном) наследии". В решении сказано, что при вынесении вердикта суд руководствовался тем, что Крым не является страной и, значит, не может заявлять о своем праве на объекты искусства. Таким образом, решение о том, кому должны быть возвращены артефакты, должен принять украинский суд после того, как они окажутся на территории Украины. Суд обязал Украину возместить музею Алларда Пирсона затраты в размере 111 тысяч евро на временное хранение коллекции. Судья также постановил, что крымские музеи должны заплатить в общей сложности 2800 евро в качестве <a href="https://ria.ru/20161214/1483625694.html" target="_blank">компенсации судебных издержек</a> Украины и голландского музея.В январе 2017 года крымские музеи <a href="https://crimea.ria.ru/culture/20181219/1115775856.html" target="_blank">подали на решение суда апелляцию</a> и сменили адвокатов.11 марта 2019 года в суде Амстердама <a href="https://ria.ru/20190311/1551694102.html" target="_blank">начался процесс</a> рассмотрения апелляции. 16 июля 2019 года Апелляционный суд Амстердама принял <a href="https://www.lawmix.ru/abrolaw/15580" target="_blank">промежуточное решение по делу</a>, в котором установил, что конвенция <a href="http://ria.ru/organization_JUNESKO/" target="_blank" data-auto="true">ЮНЕСКО</a> 1970 года ("О мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности"), на которую ранее ссылалась Украина, <a href="https://ria.ru/20190911/1558553449.html" target="_blank">не применимы к данному делу</a>. Он также <a href="https://ria.ru/20190716/1556578076.html" target="_blank">вынес решение</a> о том, что закон о культурном наследии Нидерландов не может быть применен к делу о скифском золоте. Суд запросил дополнительную информацию сторон для принятия окончательного решения.В сентябре 2019 года доказательства принадлежности артефактов из коллекции скифского золота музеям Крыма были переданы апелляционному суду в Нидерландах.В марте 2020 года рассмотрение дела судом <a href="https://ria.ru/20200320/1568925638.html" target="_blank">было перенесено из-за коронавирусной инфекции</a> на июль. Ожидалось, что апелляционный суд Амстердама 7 июля 2020 года огласит дату, когда будет вынесено решение по <a href="https://ria.ru/20200709/1574091143.html" target="_blank">жалобе крымских музеев</a> по делу о скифском золоте, однако из-за того, что один из судей <a href="https://ria.ru/20200721/1574647728.html" target="_blank">был отозван украинской стороной</a>, заседание отложили на 2 сентября. Адвокаты, которые представляют интересы России, ориентируются на то, что межмузейные соглашения имеют цену не меньшую, а может быть, и большую, чем пертурбации государственного характера. По их мнению, <a href="https://ria.ru/20200219/1564946704.html" target="_blank">вещи должны вернуться туда, откуда они были вывезены</a>. Адвокат, представляющий украинскую сторону в споре, сообщил, что Киев отвергает любую возможность достижения компромисса в споре с крымскими музеями по вопросу о принадлежности скифского золота.Вице-президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов Михаил Йоффе заявил, что вопрос о принадлежности скифского золота с самого начала получил именно политический, а не правовой характер. По его словам, политизированность ситуации доказывает <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20190314/1551796204.html" target="_blank">нежелание украинской стороны договариваться</a> – украинской власти надо во что бы то ни стало доказать, что Крым входит в состав Украины, а не по-другому.После вынесения первого судебного решения – о передаче коллекции Украине, в российском <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_kultury_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минкульте</a> заявили, что оно нарушает нормы международного права и принципы межмузейного обмена; музейные предметы должны быть возвращены в Крым, где они были обнаружены и хранились десятилетиями. В свою очередь <a href="https://ria.ru/20190314/1551778612.html" target="_blank">в МИД РФ подчеркнули</a>, что решение окружного суда Амстердама по коллекции "ставит крест на амбициях <a href="http://ria.ru/location_The_Hague/" target="_blank" data-auto="true">Гааги</a> утвердиться в качестве юридической столицы мира".<em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

скифское золото, ситуация вокруг коллекции скифского золота, европа, нидерланды, украина, справки