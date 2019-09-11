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РИА Новости
Культура

Крымские музейщики передали суду в Амстердаме документы по скифскому золоту

08:36 11.09.2019
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© AP Photo / Franka BrunsЭкспонаты выставки скифского искусства в Берлине
Экспонаты выставки скифского искусства в Берлине
© AP Photo / Franka Bruns
Экспонаты выставки скифского искусства в Берлине. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости. Доказательства принадлежности артефактов из коллекции скифского золота музеям Крыма переданы апелляционному суду в Нидерландах, который аннулировал решение суда первой инстанции о возврате коллекции Киеву, заявила РИА Новости директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина.
"Мы еще раз отправили доскональную информацию и документы, которые доказывают принадлежность артефактов из коллекции крымской земле и крымским музеям. Речь идет об архивных документах, начиная с 19-го века, еще времен Российской империи и по сей день, о происхождении всех музейных предметов", - сказала Умрихина.
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Она добавила, все документы передавались спецпочтой в Амстердам для предоставления апелляционному суду после его промежуточного решения в июле 2019 года, в котором часть аргументов и требований украинской стороны были отменены.
"Апелляционный суд Амстердама в июле принял решение по двум главным пунктам: первое – не дать вывезти коллекцию на Украину (до принятия окончательного решения - ред.) и второе – невозможность применения конвенции ЮНЕСКО к этому случаю, на чем настаивал Киев. Украина использовала этот аргумент, хотя он касается незаконно ввезенных предметов, а мы ввезли коллекцию законно", - сказала Умрихина, добавив, что после предоставления доказательных баз сторонами процесса суд примет решение о дате рассмотрения дела для принятия окончательного решения о судьбе коллекции.
Коллекция скифского золота, около двух тысяч артефактов, была вывезена из четырех крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. 20 августа 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. При этом часть коллекции из киевского Музея исторических драгоценностей было принято решение вернуть. Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года постановил, что коллекция должна быть возвращена Киеву, крымская сторона подала апелляцию и сменила адвокатов. В июле 2019 года было принято промежуточное решение суда по делу, в котором установил, что конвенция ЮНЕСКО 1970 года, на которую ранее ссылалась Украина, не применимы к данному делу. Суд запросил дополнительную информацию сторон для принятия окончательного решения.
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