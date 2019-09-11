Крымские музейщики передали суду в Амстердаме документы по скифскому золоту

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости. Доказательства принадлежности артефактов из коллекции скифского золота музеям Крыма переданы апелляционному суду в Нидерландах, который аннулировал решение суда первой инстанции о возврате коллекции Киеву, заявила РИА Новости директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина.

"Мы еще раз отправили доскональную информацию и документы, которые доказывают принадлежность артефактов из коллекции крымской земле и крымским музеям. Речь идет об архивных документах, начиная с 19-го века, еще времен Российской империи и по сей день, о происхождении всех музейных предметов", - сказала Умрихина.

Она добавила, все документы передавались спецпочтой в Амстердам для предоставления апелляционному суду после его промежуточного решения в июле 2019 года, в котором часть аргументов и требований украинской стороны были отменены.

"Апелляционный суд Амстердама в июле принял решение по двум главным пунктам: первое – не дать вывезти коллекцию на Украину (до принятия окончательного решения - ред.) и второе – невозможность применения конвенции ЮНЕСКО к этому случаю, на чем настаивал Киев. Украина использовала этот аргумент, хотя он касается незаконно ввезенных предметов, а мы ввезли коллекцию законно", - сказала Умрихина, добавив, что после предоставления доказательных баз сторонами процесса суд примет решение о дате рассмотрения дела для принятия окончательного решения о судьбе коллекции.