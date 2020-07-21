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Суд Амстердама вынесет решение по делу о скифском золоте 2 сентября
Судебные слушания, на которых огласят решение по делу о скифском золоте, назначены на 2 сентября, сообщили РИА Новости в Апелляционном суде Амстердама. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T13:34
ситуация вокруг коллекции скифского золота
юнеско
республика крым
нидерланды
киев
амстердам
в мире
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республика крым
нидерланды
киев
амстердам
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация вокруг коллекции скифского золота, юнеско, республика крым, нидерланды, киев, амстердам, в мире

Суд Амстердама вынесет решение по делу о скифском золоте 2 сентября

13:34 21.07.2020
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© AP Photo / Peter DejongЭкспонат выставки "Крым: золото и секреты Черного моря" в Амстердаме
Экспонат выставки Крым: золото и секреты Черного моря в Амстердаме
© AP Photo / Peter Dejong
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Судебные слушания, на которых огласят решение по делу о скифском золоте, назначены на 2 сентября, сообщили РИА Новости в Апелляционном суде Амстердама.
Ожидалось, что апелляционный суд Амстердама огласит 7 июля решение по делу о скифском золоте, однако слушания перенесли на более поздний срок, так как один из судей был отозван.
Экспонат выставки Крым: золото и секреты Черного моря в Амстердаме
9 июля, 08:17
В Крыму обвинили Киев в затягивании суда по "скифскому золоту"
"Дата (слушаний по делу о скифском золоте - ред.) определена: 2 сентября 2020 года", - сообщили агентству в суде.
Коллекция четырех крымских музеев, около 2 тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. При этом часть коллекции из киевского Музея исторических драгоценностей было принято решение вернуть.
Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года постановил, что коллекция должна быть передана Киеву, крымская сторона подала апелляцию и сменила адвокатов. В июле 2019 года было принято промежуточное решение суда по делу, в котором тот установил, что конвенция ЮНЕСКО 1970 года, на которую ранее ссылалась Украина, не применима к данному делу. Суд запросил дополнительную информацию сторон для принятия окончательного решения.
Экспонат выставки Скифы: воины древней Сибири в Лондоне
8 июля, 10:18Культура
Суд перенес дату вынесения решения по делу о "скифском золоте"
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Ситуация вокруг коллекции скифского золотаЮНЕСКОРеспублика КрымНидерландыКиевАмстердамВ мире
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