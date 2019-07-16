Суд в Амстердаме не будет применять закон о наследии в деле о золоте скифов

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Апелляционный суд Амстердама во вторник вынес решение о том, что закон о культурном наследии Нидерландов не может быть применен к делу о скифском золоте.

В заявлении, опубликованном на сайте инстанции , отмечается, что ранее окружной суд Амстердама "постановил, что крымские экспонаты должны быть переданы украинскому государству в соответствии с голландским законом о (культурном) наследии". Теперь апелляционный суд постановил, что этот закон не применим к делу о скифском золоте, говорится в заявлении.

"Согласно Апелляционному суду, сейчас вопрос состоит в том, кто обладает наиболее вескими правами: крымские музеи, заявляющие о праве оперативного управления в соответствии с украинским законодательством, или украинское государство, заявляющее о праве собственности на крымские экспонаты", - говорится в заявлении.

Во вторник Апелляционный суд Амстердама отложил окончательное решение по скифскому золоту, объяснив это необходимостью получения "дополнительной информации от сторон относительно права собственности". В решении суда говорится, что музей Алларда Пирсона уполномочен удерживать крымские экспонаты до тех пор, пока в суде не будет принято окончательное решение по этому делу. Сообщается, что это может произойти через 6-9 месяцев.

Коллекция скифского золота - около 2 тысяч артефактов - была вывезена из четырех крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. Свои экспонаты представили Восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник, "Музей Тавриды" в Симферополе, Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник и археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический".