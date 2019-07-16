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РИА Новости
Культура

Суд в Амстердаме не будет применять закон о наследии в деле о золоте скифов

Вчера, 15:13
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© AP Photo / Peter DejongЭкспонат выставки "Крым: золото и секреты Черного моря" в Амстердаме
Экспонат выставки Крым: золото и секреты Черного моря в Амстердаме
© AP Photo / Peter Dejong
Экспонат выставки "Крым: золото и секреты Черного моря" в Амстердаме. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Апелляционный суд Амстердама во вторник вынес решение о том, что закон о культурном наследии Нидерландов не может быть применен к делу о скифском золоте.
В заявлении, опубликованном на сайте инстанции, отмечается, что ранее окружной суд Амстердама "постановил, что крымские экспонаты должны быть переданы украинскому государству в соответствии с голландским законом о (культурном) наследии". Теперь апелляционный суд постановил, что этот закон не применим к делу о скифском золоте, говорится в заявлении.
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Член СПЧ попросит ЮНЕСКО дать оценку ситуации с золотом скифовВ ситуации нужно разобраться объективно, и крымские музеи, безусловно, должны обжаловать решение суда Амстердама, считает Александр Брод.
"Согласно Апелляционному суду, сейчас вопрос состоит в том, кто обладает наиболее вескими правами: крымские музеи, заявляющие о праве оперативного управления в соответствии с украинским законодательством, или украинское государство, заявляющее о праве собственности на крымские экспонаты", - говорится в заявлении.
Во вторник Апелляционный суд Амстердама отложил окончательное решение по скифскому золоту, объяснив это необходимостью получения "дополнительной информации от сторон относительно права собственности". В решении суда говорится, что музей Алларда Пирсона уполномочен удерживать крымские экспонаты до тех пор, пока в суде не будет принято окончательное решение по этому делу. Сообщается, что это может произойти через 6-9 месяцев.
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Юрист опасается, что решение суда по скифскому золоту будет политическим
Коллекция скифского золота - около 2 тысяч артефактов - была вывезена из четырех крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. Свои экспонаты представили Восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник, "Музей Тавриды" в Симферополе, Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник и археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический".
После завершения экспозиции в августе 2014 года российская и украинская стороны, считающие коллекцию своей собственностью, не могли решить, кому возвращать артефакты. Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года рассмотрел иск крымских музеев и постановил, что коллекция должна быть возвращена Киеву. Крымская сторона подала апелляцию, которая была рассмотрена судом в Амстердаме 11 марта.
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КультураАмстердамРешение суда по скифскому золотуКрымРоссия
Популярные комментарии
А откуда у украины появилось право собственности? СССР передавал ей его? Или же оно было у Крымской автономии всегда?!
16 июля, 15:32
Мадуро Петрович-XXIV
1900000
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