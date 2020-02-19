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Швыдкой прокомментировал перенос сроков решения по скифскому золоту
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РИА Новости

Швыдкой прокомментировал перенос сроков решения по скифскому золоту

00:33 19.02.2020
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© AP Photo / Peter DejongЭкспонат выставки "Крым: золото и секреты Черного моря" в Амстердаме
Экспонат выставки Крым: золото и секреты Черного моря в Амстердаме
© AP Photo / Peter Dejong
Экспонат выставки "Крым: золото и секреты Черного моря" в Амстердаме. Архивное фото
БЕРЛИН, 19 фев - РИА Новости. Перенос сроков судебного разбирательства в Нидерландах в отношении принадлежности коллекции скифского золота, на которую претендует украинская сторона, стало "неплохим сигналом", заявил РИА Новости специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, который принял участие в Берлине в дискуссии о перемещенных культурных ценностях.
"То, что идет процесс, это неплохой сигнал", - сказал Швыдкой, добавив, что "если было бы принято решение, оно было бы уже принято".
"Есть несколько вещей, на которые ориентируются адвокаты, которые представляют интересы России. Они ориентируются на то, что межмузейные соглашения имеют цену не меньшую, а может быть, и большую, чем пертурбации государственного характера. Вещи должны вернуться туда, откуда они были вывезены", - пояснил Швыдкой.
Коллекция четырех крымских музеев, около двух тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. При этом часть коллекции из киевского Музея исторических драгоценностей было принято решение вернуть.
Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года постановил, что коллекция должна быть передана Киеву, крымская сторона подала апелляцию и сменила адвокатов. В июле 2019 года было принято промежуточное решение суда по делу, в котором тот установил, что конвенция ЮНЕСКО 1970 года, на которую ранее ссылалась Украина, не применима к данному делу. Суд запросил дополнительную информацию сторон для принятия окончательного решения.
Апелляционный суд Амстердама отложил окончательное решение о том, кому принадлежит коллекция, дав сторонам два месяца на предоставление дополнительной информации о правах собственности. Киев ходатайствовал об отводе судьи Апелляционного суда Амстердама из-за якобы его связей с РФ. В свою очередь гендиректор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин заявил, что решение суда может быть в марте.
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Решение суда по скифскому золотускифское золотоМихаил ШвыдкойНидерландыРоссияУкраинаВ мире
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