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Наказать Белоруссию: Прибалтика и Польша бегут впереди паровоза
Сегодня министры иностранных дел стран Евросоюза на внеочередной видеоконференции обсудят ситуацию в Белоруссии. Пока же реакция ведущих западных стран на... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T08:00
гитанас науседа
европарламент
майк помпео
александр лукашенко
евросоюз
белоруссия
сша
авторы
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https://ria.ru/20200813/1575698597.html
https://ria.ru/20200810/1575600237.html
В целом с автором согласен, однако, причина молчания Берлина, Парижа, и Вашингтона в целом понятна. В Париже уже полгода идут выступления "жёлтых жилетов", в США негры бунтуют пару месяцев, и не далее полугода назад в Германии протесты антиглобалистов, и всё это подавляется не менее жестоко. Трудно рассказывать всем как красить заборы, если свой выкрасить не можешь.
46
Наказать Лукашенко, не путайте его с Белоруссией . Он завтра уйдёт, а Белоруссия останется. Ещё и процветать начнёт .
38
25
белоруссия
сша
РИА Новости
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2020
Ирина Алкснис
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Ирина Алкснис
https://cdn24.img.ria.ru/images/149758/17/1497581749_0:23:741:764_100x100_80_0_0_a32a62625725cbf4bf6aa4608a8e8faf.jpg
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575678788_0:258:3183:2048_1400x0_80_0_0_3b04c4a614e29266da0aaec19e8db3ed.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гитанас науседа, европарламент, майк помпео, александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, сша, авторы

Наказать Белоруссию: Прибалтика и Польша бегут впереди паровоза

08:00 14.08.2020
10496
© Sputnik / Виктор ТолочкоСотрудники правоохранительных органов и участник акции протеста в Минске
Сотрудники правоохранительных органов и участник акции протеста в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
Все материалы
Сегодня министры иностранных дел стран Евросоюза на внеочередной видеоконференции обсудят ситуацию в Белоруссии. Пока же реакция ведущих западных стран на прошедшие там президентские выборы и события последних дней довольно сдержанная.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что белорусские выборы "не были ни свободными, ни справедливыми", добавив, что ЕС "примет меры против виновных". Руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель также подтвердил, что Евросоюз готов принять меры против лиц, "ответственных за насилие и необоснованные аресты" в республике. Однако вряд ли это можно расценивать как бескомпромиссную позицию по принуждению "последнего диктатора Европы" к демократии и соблюдению прав человека.

Госсекретарь США Майк Помпео на прямой вопрос, будут ли введены санкции против Минска, и вовсе растекся общим рассуждением за все хорошее против всего плохого, в конце концов признав, что "эти вещи еще не определены".

То, что Запад проявляет странную нерешительность, заметно многим. Депутат Европарламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский выразил сожаление по поводу недостаточно жесткой реакции ЕС на события в Белоруссии. По его словам, подобная позиция, по существу, признает республику "территорией российского влияния" и, соответственно, означает отказ активно вмешиваться. Правда, не вполне понятно, что и почему изменилось: Александр Лукашенко для Запада был в статусе нерукопожатного изгоя-автократа все нулевые, и тогда Европе и США ничто не мешало высказываться в его адрес крайне жестко.
Однако пока Вашингтон, Берлин, Брюссель и Париж толкут воду в ступе, их нерасторопностью воспользовались другие. Внешнеполитический фронт против Минска со всей решительностью возглавили Польша и Прибалтика.
Акция протеста в Минске после президентских выборов
Вчера, 08:00
Почему Лукашенко не может проиграть Майдану
Три прибалтийские республики и Варшава обсудили необходимость "сильного европейского ответа" на жестокость в подавлении протестов, а президент Литвы Гитанас Науседа предложил властям Белоруссии трехэтапный план по выходу из кризиса. Министр обороны Польши с подачи журналистов даже порассуждал о перспективах вмешательства НАТО в белорусскую ситуацию. К счастью, он счел это неудачной идеей. К счастью — потому что никогда нельзя быть уверенным в степени самоуверенности и адекватности польских официальных лиц.
В то время как можно выдвинуть множество версий сдержанности великих западных держав — с мотивами внезапной активности их восточноевропейских сателлитов все довольно просто. Дело в том, что они ухватились за шанс смотреть на кого-то (в данном случае — на Белоруссию) сверху вниз и ощутить себя внушительной силой, влияющей на значимые геополитические расклады в мире.
Причем если Польша и без того пытается активно участвовать в идущих мировых процессах (и у нее даже кое-что получается), то Латвия, Литва и Эстония находятся в невероятно жалком положении бессловесных вассалов США и ЕС.
В последние годы стало очевидно, что широко распространенное представление о всемогуществе великих держав по отношению к странам — младшим партнерам в целом не соответствует действительности. Даже самые уязвимые и маловлиятельные государства обычно имеют — и используют — возможности, чтобы уклоняться от навязываемых им невыгодных шагов. У США это даже с Украиной не получилось, хотя пять-шесть лет назад эксперты дружно предсказывали Киеву судьбу абсолютно послушной марионетки Вашингтона.
Но Прибалтийские страны являют собой самый яркий пример того, что упомянутое представление все-таки имеет под собой основания. Любое, даже самое вредоносное для республик указание, поступающее из-за океана, там просто принимается к беспрекословному исполнению — без обсуждения или тем более противодействия. Международное сообщество, по сути, вовсе не разделяет три государства, а мировые лидеры обычно встречаются с их президентами скопом, что само по себе свидетельствует о степени пренебрежения к ним и месте региона в глобальной иерархии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
10 августа, 18:05
Не надо придумывать "пиррову победу" Лукашенко
В результате для Прибалтики нынешняя попытка "учить жизни" белорусских соседей — фактически единственный способ хоть как-то заявить о себе на международной арене и при этом компенсировать многочисленные удары по национальному самолюбию, которые в последние годы случались особенно часто.
Вот только рассчитывать на успех участникам нового антиминского авангарда не приходится. Если западные державы решат принять жесткие меры в отношении Белоруссии, то они сразу перехватят соответствующую повестку. Кого интересует мнение Вильнюса или Риги, когда говорят Берлин и Вашингтон?
Ну а если коллективный Запад сочтет необходимым проигнорировать процессы в Белоруссии, ограничившись выражением глубокой озабоченности, то любые инициативы никому не интересных восточных европейцев тем более канут в Лету.
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Гитанас НауседаЕвропарламентМайк ПомпеоАлександр ЛукашенкоЕвросоюзБелоруссияСШААвторы
Популярные комментарии
В целом с автором согласен, однако, причина молчания Берлина, Парижа, и Вашингтона в целом понятна. В Париже уже полгода идут выступления "жёлтых жилетов", в США негры бунтуют пару месяцев, и не далее полугода назад в Германии протесты антиглобалистов, и всё это подавляется не менее жестоко. Трудно рассказывать всем как красить заборы, если свой выкрасить не можешь.
14 августа, 08:50
ПЧПавел Чурсин
4100014
Наказать Лукашенко, не путайте его с Белоруссией . Он завтра уйдёт, а Белоруссия останется. Ещё и процветать начнёт .
14 августа, 08:40
freizdorf
9221222
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