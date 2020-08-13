Помпео не исключил введения санкций против Белоруссии

"Я уверен, что мы все эти вещи рассмотрим. Но важны критерии. Что, по нашему мнению, мы можем сделать, не только односторонне как Соединенные Штаты, но в многостороннем формате, чтобы добиться хорошего результата для белорусского народа — вне зависимости от того, будут ли это санкции или решения о поставках (нефте)продуктов. Эти вещи еще не определены", - сказал Помпео.