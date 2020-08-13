https://ria.ru/20200813/1575719965.html
Помпео не исключил введения санкций против Белоруссии
Госсекретарь США Майк Помпео не исключил введения санкций против Белоруссии РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T02:28
2020-08-13T02:28
протесты в белоруссии
майк помпео
минск
белоруссия
сша
в мире
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https://ria.ru/20200813/1575719920.html
hlt
ну, начать предлагаю им с морской блокады
26
Aleksei Asdf
Посмотрите ролик в инстаграме olga_belisina . Скажите, что вы не верите этой женщине и посмотрите ее четвертвый ролик, где она рассказывает как ОМОН избивает мальчика инвалида, приговаривая, что он притворяется. Рассказывает, как они относятся к людям, как к свиньям.. И после этого Россия поддерживает нацистов..
21
14
минск
белоруссия
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575708328_0:13:3440:1948_1400x0_80_0_0_bde4816a6b1f9954ba0076214a928da9.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
майк помпео, минск, белоруссия, сша, в мире