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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200813/1575719965.html
Помпео не исключил введения санкций против Белоруссии
Госсекретарь США Майк Помпео не исключил введения санкций против Белоруссии РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T02:28
протесты в белоруссии
майк помпео
минск
белоруссия
сша
в мире
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https://ria.ru/20200813/1575719920.html
ну, начать предлагаю им с морской блокады
26
Посмотрите ролик в инстаграме olga_belisina . Скажите, что вы не верите этой женщине и посмотрите ее четвертвый ролик, где она рассказывает как ОМОН избивает мальчика инвалида, приговаривая, что он притворяется. Рассказывает, как они относятся к людям, как к свиньям.. И после этого Россия поддерживает нацистов..
21
14
минск
белоруссия
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575708328_0:13:3440:1948_1400x0_80_0_0_bde4816a6b1f9954ba0076214a928da9.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
майк помпео, минск, белоруссия, сша, в мире

Помпео не исключил введения санкций против Белоруссии

02:28 13.08.2020
4802
© REUTERS / Petr David JosekГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© REUTERS / Petr David Josek
ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео не исключил введения санкций против Белоруссии
В интервью, текст которого распространил госдепартамент, Помпео спросили, будут ли введены санкции против Минска или приостановлены поставки нефти.
"Я уверен, что мы все эти вещи рассмотрим. Но важны критерии. Что, по нашему мнению, мы можем сделать, не только односторонне как Соединенные Штаты, но в многостороннем формате, чтобы добиться хорошего результата для белорусского народа — вне зависимости от того, будут ли это санкции или решения о поставках (нефте)продуктов. Эти вещи еще не определены", - сказал Помпео.
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Обсудить 14
Протесты в БелоруссииМайк ПомпеоМинскБелоруссияСШАВ мире
Популярные комментарии
ну, начать предлагаю им с морской блокады
13 августа, 02:31
hhlt
3230000
Посмотрите ролик в инстаграме olga_belisina . Скажите, что вы не верите этой женщине и посмотрите ее четвертвый ролик, где она рассказывает как ОМОН избивает мальчика инвалида, приговаривая, что он притворяется. Рассказывает, как они относятся к людям, как к свиньям.. И после этого Россия поддерживает нацистов..
13 августа, 03:16
Aleksei Asdf
4120113
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