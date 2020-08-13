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"Меня "любят" на Западе". Накажут ли Лукашенко за разгон протестов
Министры иностранных дел Евросоюза в пятницу обсудят возможные санкции против Белоруссии. А в субботу госсекретарь США Майк Помпео в Варшаве поговорит с... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T08:00
матеуш моравецкий
крис мерфи (сенатор сша)
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РИА Новости
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"Меня "любят" на Западе". Накажут ли Лукашенко за разгон протестов

08:00 13.08.2020
26397
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста на одной из улиц в Минске
Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Министры иностранных дел Евросоюза в пятницу обсудят возможные санкции против Белоруссии. А в субботу госсекретарь США Майк Помпео в Варшаве поговорит с польским коллегой Яцеком Чапутовичем о событиях в республике. Ограничатся ли европейцы и американцы "озабоченностью" из-за стычек милиции с протестующими или накажут Минск, разбиралось РИА Новости.

Атака на ценности

Американские политики не скупились на грозные слова. Их возмущали не только действия белорусских силовиков, но и официальные итоги волеизъявления, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко переизбрался на шестой срок, получив 80 процентов голосов.
Три ночи подряд в республике не утихали стычки между милицией, применявшей резиновые пули и светошумовые гранаты, и сторонниками оппозиции. Счет задержанным шел на сотни. Уже четверть века ЕС и США не признают белорусские выборы соответствующими демократическим нормам. Но на этот раз масштаб протестов вызвал более эмоциональную реакцию.
Так, член комитета по иностранным делам сената Роберт Менендес пообещал Лукашенко и его окружению новые санкции, если "продолжится неистовая атака на демократические ценности". Американский парламентарий подчеркнул, что белорусский президент "подтвердил сейчас свою репутацию последнего диктатора Европы". И указал, что достижения администрации Дональда Трампа в сближении с Минском ничего не стоят, пока "белорусские власти не пересчитают правильно голоса".
При Трампе Белый дом действительно навел мосты с Минском. На низшей точке отношения двух стран находились в 2008 году. Тогда в ответ на отзыв главы белорусского диппредставительства из Вашингтона столицу республики покинул посол США. Произошло это после того, как под американские санкции попала государственная компания "Белнефтехим".
© REUTERS / BelTA / Andrei StasevichПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Минске, 12 августа 2020
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Минске, 12 августа 2020
© REUTERS / BelTA / Andrei Stasevich
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Минске, 12 августа 2020
С тех пор посольствами руководили временные поверенные в делах. Потепление началось лишь в 2019-м после встречи заместителя госсекретаря Дэвида Хейла с Лукашенко. Условились обменяться послами. В Минск Трамп решил отправить Джули Фишера, заместителя помощника госсекретаря по Западной Европе и ЕС.
Естественно, теперь все затормозится. Сенатор Крис Мерфи так и заявил: "Еще не время для улучшения дипломатических отношений с правительством Лукашенко".
Глава американской дипломатии, госсекретарь Майк Помпео выразил "глубокую озабоченность" по поводу выборов, которые, по его мнению, не были "свободными и честными". Он призвал Минск "уважать права белорусов на мирные собрания", "воздержаться от применения силы" и "выпустить тех, кого неправомерно задержали".
Хотя Помпео, по его словам, поддерживает "белорусские независимость и суверенитет", внутренними делами республики он плотно займется в Варшаве, куда приедет 15 августа. "Обсуждая широкий спектр международных вопросов, министры также обратятся к текущей ситуации в Белоруссии", — информировал польский МИД.
© REUTERS / Petr David JosekГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© REUTERS / Petr David Josek
Госсекретарь США Майк Помпео
Варшава занимает последовательно жесткую позицию. Сразу после первых столкновений в Минске премьер-министр Матеуш Моравецкий предложил давить на Лукашенко единым фронтом — провести чрезвычайный саммит ЕС по ситуации в республике. "Мы должны солидарно поддержать белорусов в их стремлении к свободе", — обратился он к председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Ничего не изменилось

В ЕС считают, что белорусские выборы "не были ни свободными, ни честными".
"Власти применили непропорциональное и неприемлемое насилие, <…> избирательный процесс не соответствовал международным стандартам, ожидаемым от государства — участника ОБСЕ", — говорилось в заявлении Брюсселя. Упомянули и то хорошее, что было между сторонами: с 2015-го отношения Белоруссии и ЕС последовательно улучшались, после того как в республике освободили политзаключенных.
Действительно, оттепель была столь бурной, что Лукашенко пришлось опровергать утверждения о "развороте на Запад". "Не обращайте внимания, если кто-то будет говорить, что мы куда-то повернули. Мы прекрасно понимаем свое место: мы на Западе никому не нужны. <...> А как меня "любят" на Западе... С тех времен ничего не изменилось", — иронизировал он в 2017-м на встрече с губернатором Нижегородской области Валерием Шанцевым.
© Sputnik / Виктор ТолочкоПротесты в Минске
Протесты в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Протесты в Минске
Даже накануне выборов наблюдалась, как говорят дипломаты, "положительная динамика". Весной Белоруссия подписала соглашения с ЕС об упрощении выдачи виз. Помимо снижения цен для белорусов, это давало европейцам возможность оставаться в республике на более длительный срок.
Возможно, поэтому Брюссель сейчас осторожнее Вашингтона. Конкретика прозвучала из уст министра иностранных дел Швеции Анн Линде, сообщившей, что в пятницу, 14 августа, главы МИД Европейского союза обсудят адресные санкции против Минска.

В объятия России

Российский политолог Александр Носович отмечает противоречивую реакцию Запада: "Логика примерно такова: санкции могут бросить Белоруссию в объятия России и лишат нас геополитического маневра, возможности удерживать республику в серой зоне. Решительных действий требуют "ястребы" — Польша и Литва".
Носович дает такой прогноз: санкции примут половинчатые и непоследовательные, чтобы не навредить потеплению между Белоруссией и Западом. "Действовать будут точечно против тех, кого признают виновными в подавлении беспорядков", — уточняет собеседник агентства.
Европейцы попробуют нащупать слабое звено в белорусских элитах. "Ограничения не затронут или практически не затронут тех, кто ищет точки соприкосновения с Западом. Санкции стали инструментом шантажа элит, за отказ от "правильного поведения" следует расплата — запрет въезда в шенгенское пространство и работы на западном направлении. Это призвано поощрить и более жесткую риторику по отношению к России", — добавляет эксперт.
Однако он сомневается, что давление на элиты сработает. "Белоруссия сталкивается с санкциями не первый раз, страна живет в этих условиях фактически двадцать лет, рестрикции были и экономическими, и секторальными, и политическими. И они только сплачивали белорусский политический класс", — подчеркивает Носович.
© AP Photo / Sergei GritsАкция протеста в Минске
Акция протеста в Минске
© AP Photo / Sergei Grits
Акция протеста в Минске
"Помпео, скорее всего, обсудит санкции с лидерами Польши, которая позиционирует себя как модератор — в том числе и в отношениях с Беларусью", — предполагает белорусский политолог Алексей Дзермант. Он соглашается с российским коллегой в том, что речь пойдет больше о персональных мерах воздействия.
"Экономические запреты показали свою неэффективность, — продолжает Дзермант. — Но какие-то, хотя бы символические, шаги в Варшаве обязаны сделать. Сомневаюсь, что это расколет элиты. Они только консолидировались под внешним прессом. Сейчас вряд ли будет по-другому".
И европейцы, и американцы не станут рисковать. "Если называть вещи своими именами, то еще до выборов Запад бросил Беларуси приманку и ждет, что она клюнет. И отношения портить там не хотят, опасаясь, что Минск вернется в объятия России", — рассуждает политолог.
При этом он обращает внимание на то, что среди белорусских элит никто не дрогнул под внешним давлением, никто не стал перебежчиком, а правоохранительная система работает как часы. И ничто пока не предвещает перемен.
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Матеуш МоравецкийКрис Мерфи (сенатор США)БелнефтехимРоберт МенендесЕвросоюзМинскБелоруссияСШАМнение - АвторыВ мире
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Накажут. Они не могут не ввести санкции против Лукашенко, слишком много насилия на улицах, причем со всех сторон, и протестующие, и силовики, и журналисты, и случайно проходившие мимо...
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