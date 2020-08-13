В ЕП призвали ввести санкции против России из-за событий в Белоруссии

ВАРШАВА, 13 авг – РИА Новости. Санкции за события в Яцек Сариуш-Вольский. Санкции за события в Белоруссии , где несколько дней после президентских выборов продолжались протесты, надо ввести против России, считает депутат Европейского парламента от Польши

В ЕС в связи с происходящим в Белоруссии звучали мнения о возможности рассмотреть санкции в отношении Минска

"То, что мог бы сделать Евросоюз , что могла бы предложить Польша, – это направить санкции на Россию, а не на Белоруссию. Потому что это похоже на наказание меча, а не руки. Если бы нейтрализовать роль российского вмешательства или даже аннексии, то, думаю, белорусы сами справятся со строительством демократии", - заявил Сариуш-Вольский в эфире Польского радио

В России ранее не раз заявляли, что на Западе стало модным винить РФ во всех проблемах, и называли это "русофобской одержимостью". РФ неоднократно заявляла, что рассчитывает на развитие взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях, углубление сотрудничества в рамках Союзного государства, наращивание интеграционных процессов.

Евродепутат выразил сожаление недостаточно жесткой реакцией Евросоюза на события в Белоруссии. "Отношение к тому, что делается в Белоруссии, было бы совершенно иным, если бы не то, что сегодня те, кто имеют власть в Европейском союзе, ставят отношения и бизнес с Россией выше поддержки демократических движений в Белоруссии, признавая в каком-то смысле, что это территория российского влияния", - сказал депутат.

По его мнению, реакция Евросоюза на события в Белоруссии "недостаточна, в каком-то смысле позорная и мало смелая".

"Я надеюсь, что может быть это будет очередной элемент, который сделает так, что определенные страны ЕС и НАТО изменят, например, свой подход к "Северному потоку", то есть к этому политическому российско-немецкому предприятию", - сказал Блащак.

"Я надеюсь, что они еще раз подумают, особенно Германия, о том, что бизнес с Россией не находится в интересе свободного мира", - добавил он.

РФ и Германия не раз заявляли, что проект газопровода "Северный поток 2" коммерческий и выгоден ФРГ.