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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200813/1575724217.html
В ЕП призвали ввести санкции против России из-за событий в Белоруссии
Санкции за события в Белоруссии, где несколько дней после президентских выборов продолжались протесты, надо ввести против России, считает депутат Европейского... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T11:43
протесты в белоруссии
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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мариуш блащак, северный поток — 2, яцек сариуш-вольский, александр лукашенко, евросоюз, польша, минск, белоруссия, в мире

В ЕП призвали ввести санкции против России из-за событий в Белоруссии

09:31 13.08.2020 (обновлено: 11:43 13.08.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста на одной из улиц в Минске
Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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ВАРШАВА, 13 авг – РИА Новости. Санкции за события в Белоруссии, где несколько дней после президентских выборов продолжались протесты, надо ввести против России, считает депутат Европейского парламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский.
В ЕС в связи с происходящим в Белоруссии звучали мнения о возможности рассмотреть санкции в отношении Минска.
"То, что мог бы сделать Евросоюз, что могла бы предложить Польша, – это направить санкции на Россию, а не на Белоруссию. Потому что это похоже на наказание меча, а не руки. Если бы нейтрализовать роль российского вмешательства или даже аннексии, то, думаю, белорусы сами справятся со строительством демократии", - заявил Сариуш-Вольский в эфире Польского радио.
В России ранее не раз заявляли, что на Западе стало модным винить РФ во всех проблемах, и называли это "русофобской одержимостью". РФ неоднократно заявляла, что рассчитывает на развитие взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях, углубление сотрудничества в рамках Союзного государства, наращивание интеграционных процессов.
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минск
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Евродепутат выразил сожаление недостаточно жесткой реакцией Евросоюза на события в Белоруссии. "Отношение к тому, что делается в Белоруссии, было бы совершенно иным, если бы не то, что сегодня те, кто имеют власть в Европейском союзе, ставят отношения и бизнес с Россией выше поддержки демократических движений в Белоруссии, признавая в каком-то смысле, что это территория российского влияния", - сказал депутат.
По его мнению, реакция Евросоюза на события в Белоруссии "недостаточна, в каком-то смысле позорная и мало смелая".
С Сариушем-Вольским согласен министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. Он хотел бы, чтобы события в Белоруссии побудили Германию пересмотреть свое отношение к строительству газопровода "Северный поток 2".
"Я надеюсь, что может быть это будет очередной элемент, который сделает так, что определенные страны ЕС и НАТО изменят, например, свой подход к "Северному потоку", то есть к этому политическому российско-немецкому предприятию", - сказал Блащак.
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"Я надеюсь, что они еще раз подумают, особенно Германия, о том, что бизнес с Россией не находится в интересе свободного мира", - добавил он.
РФ и Германия не раз заявляли, что проект газопровода "Северный поток 2" коммерческий и выгоден ФРГ.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.
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Протесты в БелоруссииМариуш БлащакСеверный поток — 2Яцек Сариуш-ВольскийАлександр ЛукашенкоЕвросоюзПольшаМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Призываю правительство РФ ввести санкции против Польши и Трибалтики за вмешательство в выборы нашего союзника и члена ОДКБ , путем отключения подачи газа, продажи нефти, угля, металла, удобрений и прочей продукции.
13 августа, 09:39
Vagner Tusk
13033951447
А почему не за события на Марсе или Луне?..
13 августа, 09:36
Aaz1970
80013451337
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