В Польше заявили, что НАТО не должна вмешиваться в ситуацию в Белоруссии

"Я думаю, то, что делается в Белоруссии, – это прежде всего дело соседской поддержки", - сказал Блащак.

"Я не думаю, чтобы это была хорошая тема для североатлантического союза", - заявил министр, отвечая на вопрос, должен ли альянс вмешаться в происходящее в Белоруссии.