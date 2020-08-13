В Польше заявили, что НАТО не должна вмешиваться в ситуацию в Белоруссии

ВАРШАВА, 13 авг – РИА Новости. НАТО не должна вмешиваться в ситуацию в Белоруссии, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире Польского радио.
"Я думаю, то, что делается в Белоруссии, – это прежде всего дело соседской поддержки", - сказал Блащак.
"Я не думаю, чтобы это была хорошая тема для североатлантического союза", - заявил министр, отвечая на вопрос, должен ли альянс вмешаться в происходящее в Белоруссии.
Он напомнил, что президенты Польши и Литвы выразили "готовность посредничать" в переговорах Белоруссии с Евросоюзом.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.