Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200813/1575723202.html
В Польше заявили, что НАТО не должна вмешиваться в ситуацию в Белоруссии
НАТО не должна вмешиваться в ситуацию в Белоруссии, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире Польского радио. РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T08:55
протесты в белоруссии
мариуш блащак
александр лукашенко
нато
евросоюз
польша
белоруссия
литва
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575569275_30:0:992:541_1400x0_80_0_0_b963ce5448a129483e313d67e97c832f.jpg
https://ria.ru/20200813/1575719965.html
польша
белоруссия
литва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575569275_30:0:992:541_1400x0_80_0_0_b963ce5448a129483e313d67e97c832f.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575569275_151:0:872:541_1400x0_80_0_0_8617520faeaf522b42b8fb8726f09615.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575569275_241:0:782:541_1400x0_80_0_0_d7aedd13d09b12d24a1a9a9bbb201193.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мариуш блащак, александр лукашенко, нато, евросоюз, польша, белоруссия, литва, в мире

В Польше заявили, что НАТО не должна вмешиваться в ситуацию в Белоруссии

08:54 13.08.2020 (обновлено: 08:55 13.08.2020)
1034
© РИА НовостиПротесты в Минске
Протесты в Минске
© РИА Новости
ВАРШАВА, 13 авг – РИА Новости. НАТО не должна вмешиваться в ситуацию в Белоруссии, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире Польского радио.
"Я думаю, то, что делается в Белоруссии, – это прежде всего дело соседской поддержки", - сказал Блащак.
"Я не думаю, чтобы это была хорошая тема для североатлантического союза", - заявил министр, отвечая на вопрос, должен ли альянс вмешаться в происходящее в Белоруссии.
Он напомнил, что президенты Польши и Литвы выразили "готовность посредничать" в переговорах Белоруссии с Евросоюзом.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.
Госсекретарь США Майк Помпео
Вчера, 02:28Протесты в Белоруссии
США пригрозили приостановкой поставкок нефти в Белоруссию
422003
Обсудить 0
Протесты в БелоруссииМариуш БлащакАлександр ЛукашенкоНАТОЕвросоюзПольшаБелоруссияЛитваВ мире
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает с посланием белорусскому народу и Национальному Собранию
Эксперт спрогнозировал поворот Минска на восток
Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
"Меня "любят" на Западе". Накажут ли Лукашенко за разгон протестов
Телеведущий Владимир Познер
Познер рассказал о реакции Лукашенко на едкую реплику в его адрес
Акция протеста в Минске после президентских выборов
Почему Лукашенко не может проиграть Майдану
Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
В ЕП призвали ввести санкции против России из-за событий в Белоруссии
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
Белорусские экс-спецназовцы выбросили форму
Иосиф Пригожин
Пригожин раскритиковал Спивакова за отказ от врученного Лукашенко ордена
Акция протеста в Белоруссии
В Белоруссии завершился четвертый день протестов
Американские солдаты наблюдают за порядком на улице Багдада
Начать войну в Ираке и проиграть Америку: как это случилось
Российские рубли
Чистый государственный долг России превысил ликвидные резервы
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
Дегтярев рассказал о белорусских флагах на митингах в Хабаровске
Президент РФ Владимир Путин
Кремль заявил об отсутствии в графике Путина встречи с Лукашенко
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
В Минске освободили задержанных стрингеров Ruptly
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш
В Чехии ответили на призыв Помпео отказаться от сотрудничества с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Минске, 12 августа 2020
СМИ: Лукашенко готовит обращение к народу Белоруссии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:24Эксперт поставил точку в споре о необходимости прогрева автомобиля летом
05:16Президент Литвы усомнился в легитимности Лукашенко
04:57Шнуров отреагировал на забастовку в Белоруссии стихами
04:37Мишустин призвал не допустить скачков тарифов на электричество в ДФО
04:35Семья Дегтярева прилетела в Хабаровск
04:22РБК: опрос показал недоверие врачей к вакцине от коронавируса
04:10Экс-адвокат Трампа заявил, что тот победил на выборах при помощи России
04:00Когда нужно отказаться от цветных контактных линз
03:27Ученые обследовали место гибели парохода "Челюскин"
03:23Злостных автохулиганов предложили лишать прав
03:21Эксперт рассказал, как распознать мошенника на онлайн-досках объявлений
03:20Ученые оценили возможность лечения COVID-19 радиацией
03:19Зритель заметил ляп в "Парке Юрского периода" через 27 лет после премьеры
03:16Концентрация токсичного бензола в атмосфере МКС не угрожает экипажу
02:48Турагенты сообщили, как в Турции гиды вынуждают гостей покупать экскурсии
02:34В Раде заявили об уничтожении "Мотор Сичи"
02:23СМИ: в Бруклине обокрали актрису Мэгги Джилленхол
02:20CNN: Пентагон создаст рабочую группу по изучению НЛО
02:20Эксперт рассказал, как часто нужно перезагружать смартфон
01:53Трамп: Израиль отложил планы присоединения Западного берега Иордана
Лента новостейМолния