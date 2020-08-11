https://ria.ru/20200811/1575664537.html
ЕС пригрозил принять меры против Белоруссии за подавление протестов
Евросоюз готов принять меры против лиц, "ответственных за насилие и необоснованные аресты" в Белоруссии, говорится в официальном заявлении главы европейской... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T20:17
2020-08-11T21:00
протесты в белоруссии
евросоюз
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200811/1575647290.html
Будущее Страны
Россия должна максимально дистанцироваться от Картофельного Пиночета. ЕС очень умно поступает - теперь прозападные настроения среди белорусов усилятся. А Россия поставит на Луку и в конечном итоге проиграет как на Украине. Ставить всегда надо на народ, а не на одного человека.
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Екатерина Стогниева
Хорошие новости! Хоть кто-то за граждан Белоруси заступился
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белоруссия
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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евросоюз, белоруссия, в мире
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Евросоюз готов принять меры против лиц, "ответственных за насилие и необоснованные аресты" в Белоруссии, говорится в официальном заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля..
В ЕС считают, что руководители страны применяют непропорциональное насилие в отношении протестующих.
"Кроме того, заслуживающие доверия отчеты местных наблюдателей показывают, что избирательный процесс не соответствовал международным стандартам… Именно на этом фоне мы будем оценивать действия белорусских властей по урегулированию текущей ситуации", — отмечается в сообщении.
Боррель также заявил, что прошедшие выборы "не были ни свободными, ни справедливыми".
При этом ранее в пресс-службе белорусского МИД сообщили, что готовы предоставить другим странам "конкретные неопровержимые факты", раскрывающие подоплеку происходящих в республике событий. В Минске призвали иностранных партнеров "к взвешенному анализу, учету всех позиций". Дипломаты подчеркнули, что в том числе могут доказать, что к протестам причастны силы из-за рубежа.
Массовые несанкционированные акции проходят в некоторых белорусских городах с воскресенья. Протестующие не согласны с итогами выборов, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко
лидирует с большим отрывом.
В результате беспорядков пострадали сотни людей, некоторых из них доставили в больницы. Самая сложная обстановка — в Минске, там один митингующий погиб.