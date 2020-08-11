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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200811/1575664537.html
ЕС пригрозил принять меры против Белоруссии за подавление протестов
Евросоюз готов принять меры против лиц, "ответственных за насилие и необоснованные аресты" в Белоруссии, говорится в официальном заявлении главы европейской... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T21:00
протесты в белоруссии
евросоюз
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
евросоюз, белоруссия, в мире

ЕС пригрозил принять меры против Белоруссии за подавление протестов

20:17 11.08.2020 (обновлено: 21:00 11.08.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске после президентских выборов
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске после президентских выборов
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Евросоюз готов принять меры против лиц, "ответственных за насилие и необоснованные аресты" в Белоруссии, говорится в официальном заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля..
В ЕС считают, что руководители страны применяют непропорциональное насилие в отношении протестующих.
Участники акции протеста в Минске после президентских выборов
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"Кроме того, заслуживающие доверия отчеты местных наблюдателей показывают, что избирательный процесс не соответствовал международным стандартам… Именно на этом фоне мы будем оценивать действия белорусских властей по урегулированию текущей ситуации", — отмечается в сообщении.
Боррель также заявил, что прошедшие выборы "не были ни свободными, ни справедливыми".
При этом ранее в пресс-службе белорусского МИД сообщили, что готовы предоставить другим странам "конкретные неопровержимые факты", раскрывающие подоплеку происходящих в республике событий. В Минске призвали иностранных партнеров "к взвешенному анализу, учету всех позиций". Дипломаты подчеркнули, что в том числе могут доказать, что к протестам причастны силы из-за рубежа.
Массовые несанкционированные акции проходят в некоторых белорусских городах с воскресенья. Протестующие не согласны с итогами выборов, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко лидирует с большим отрывом.
В результате беспорядков пострадали сотни людей, некоторых из них доставили в больницы. Самая сложная обстановка — в Минске, там один митингующий погиб.
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Протесты в БелоруссииЕвросоюзБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Россия должна максимально дистанцироваться от Картофельного Пиночета. ЕС очень умно поступает - теперь прозападные настроения среди белорусов усилятся. А Россия поставит на Луку и в конечном итоге проиграет как на Украине. Ставить всегда надо на народ, а не на одного человека.
11 августа, 20:22
Будущее Страны
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11 августа, 20:19
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