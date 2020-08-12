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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200812/1575712928.html
Латвия, Литва и Польша разработали план выхода Белоруссии из кризиса
Литва, Латвия, Эстония и Польша обсудили необходимость "сильного европейского ответа" на жестокость в подавлении протестов в Белоруссии, заявил глава литовского РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-13T01:37
протесты в белоруссии
белоруссия
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https://ria.ru/20200812/1575710855.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200812/1575706960.html
Лучший ответ Лукашенко - высылка послов Литвы, Латвии и Польши за вмешательство во внутренние дела Белоруссии.
281
Молодцы! Лукашенко ничего не потеряет от этого, а протесты успокоятся, так как люди будут уверены в честности выборов. Если Лукашенко честно выиграл, то ему ничего не стоит провести повторные выборы, так как он только усилит свои позиции.
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белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
белоруссия

Латвия, Литва и Польша разработали план выхода Белоруссии из кризиса

20:06 12.08.2020 (обновлено: 01:37 13.08.2020)
39084
© REUTERS / Vasily FedosenkoАкция протеста в Минске после президентских выборов
Акция протеста в Минске после президентских выборов
© REUTERS / Vasily Fedosenko
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Литва, Латвия, Эстония и Польша обсудили необходимость "сильного европейского ответа" на жестокость в подавлении протестов в Белоруссии, заявил глава литовского МИД Линас Линкявичюс.
Он добавил, что Белоруссии нужны новые выборы президента, так как прошедшие не были свободными и демократическими.
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Вчера, 19:33Протесты в Белоруссии
У посольства Белоруссии в Москве люди выстроились в "цепь солидарности"
Кроме того, президент Литвы Гитанас Науседа предложил властям Белоруссии план действий из трех этапов, которые поддержали также лидеры Польши и Латвии.

"Нуждаются в демократии"

Науседа считает, что официальному Минску необходимо остановить применение силы против народа, освободить задержанных и прекратить их преследование, а также создать Национальный совет с участием представителей власти и гражданского общества.
Протесты в Минске
Вчера, 18:34
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Президент Литвы отметил, что ближайшие соседи нуждаются в "стабильной, демократической, независимой и процветающей Белоруссии".
В свою очередь, глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, выступая на заседании Совбеза ООН, призвал власти Белоруссии прекратить политические репрессии против оппозиции.
Главы МИД Евросоюза обсудят ситуацию в Белоруссии на видеоконференции 14 августа.
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Протесты в БелоруссииБелоруссия
Популярные комментарии
Лучший ответ Лукашенко - высылка послов Литвы, Латвии и Польши за вмешательство во внутренние дела Белоруссии.
12 августа, 20:15
sizif8
253500023
Молодцы! Лукашенко ничего не потеряет от этого, а протесты успокоятся, так как люди будут уверены в честности выборов. Если Лукашенко честно выиграл, то ему ничего не стоит провести повторные выборы, так как он только усилит свои позиции.
12 августа, 20:12
Aleksei Asdf
14611203108
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