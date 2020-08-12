Латвия, Литва и Польша разработали план выхода Белоруссии из кризиса

Акция протеста в Минске после президентских выборов

Он добавил, что Белоруссии нужны новые выборы президента, так как прошедшие не были свободными и демократическими.

Кроме того, президент Литвы Гитанас Науседа предложил властям Белоруссии план действий из трех этапов, которые поддержали также лидеры Польши и Латвии.

"Нуждаются в демократии"

Науседа считает, что официальному Минску необходимо остановить применение силы против народа, освободить задержанных и прекратить их преследование, а также создать Национальный совет с участием представителей власти и гражданского общества.

Президент Литвы отметил, что ближайшие соседи нуждаются в "стабильной, демократической, независимой и процветающей Белоруссии".