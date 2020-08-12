Латвия, Литва и Польша разработали план выхода Белоруссии из кризиса

МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Литва, Латвия, Эстония и Польша обсудили необходимость "сильного европейского ответа" на жестокость в подавлении протестов в Белоруссии, заявил глава литовского МИД Линас Линкявичюс.
Он добавил, что Белоруссии нужны новые выборы президента, так как прошедшие не были свободными и демократическими.
Кроме того, президент Литвы Гитанас Науседа предложил властям Белоруссии план действий из трех этапов, которые поддержали также лидеры Польши и Латвии.
"Нуждаются в демократии"
Науседа считает, что официальному Минску необходимо остановить применение силы против народа, освободить задержанных и прекратить их преследование, а также создать Национальный совет с участием представителей власти и гражданского общества.
Президент Литвы отметил, что ближайшие соседи нуждаются в "стабильной, демократической, независимой и процветающей Белоруссии".
В свою очередь, глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, выступая на заседании Совбеза ООН, призвал власти Белоруссии прекратить политические репрессии против оппозиции.
Главы МИД Евросоюза обсудят ситуацию в Белоруссии на видеоконференции 14 августа.