"Аэрофлот" рассказал о спросе на рейсы в Турцию

Тем, кто отправится в Турцию, во время полета нужно будет заполнить анкету — указать контактные данные, номер кресла на борту, где остановитесь и телефон для связи. А также отметить отсутствие симптомов коронавируса.

В аэропорту у всех измеряют температуру.