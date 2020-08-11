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Туризм
https://ria.ru/20200811/1575620075.html
"Аэрофлот" рассказал о спросе на рейсы в Турцию
Спрос на рейсы "Аэрофлота" из РФ по всем турецким направлениям высокий, количество бронирований в Стамбул в августе выше на 27%, чем за аналогичный период... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T10:12
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155610/79/1556107966_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_2d5fc3269eeb6b2cf2f5e9b3aaef6de8.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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туризм, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анталья (провинция), новости - туризм, аэрофлот, москва, стамбул

"Аэрофлот" рассказал о спросе на рейсы в Турцию

09:05 11.08.2020 (обновлено: 10:12 11.08.2020)
3600
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот" в небе
Самолет авиакомпании Аэрофлот в небе
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Самолет авиакомпании "Аэрофлот" в небе. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Спрос на рейсы "Аэрофлота" из РФ по всем турецким направлениям высокий, количество бронирований в Стамбул в августе выше на 27%, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила РИА Новости пресс-секретарь авиакомпании Юлия Спивакова.
"Спрос на всех турецких направлениях высокий, пока самый высокий - на направлении Москва – Стамбул. В текущем августе на рейсах в Стамбул количество бронирований выше на 27%, чем за аналогичный период прошлого года", - сказала Спивакова.
Пляж на турецком курорте Бодрум
10 августа, 14:54Туризм
Стало известно, какие турецкие курорты выбирают туристы из России
Она отметила, что, так как возобновление полетов произошло недавно, глубина бронирования на данный момент в среднем - две недели.
"Заполняемость рейсов в Турцию высокая", - сказала Спивакова, отметив, что выводы делать рано, но в период с 10 по 18 августа она уже превышает 85%.
Россия 1 августа возобновила прерванные из-за пандемии коронавируса рейсы за рубеж - в турецкие Анкару и Стамбул, а также в Великобританию. Кроме того, были разрешены полеты в Танзанию, однако пока таких рейсов нет. С 10 августа возобновились рейсы на турецкие курорты - в Анталью, Бодрум и Даламан.
Все включено? Чего ждать от путешествия в Турцию в этом году
© РИА Новости / Наталья Селиверстова

Тем, кто отправится в Турцию, во время полета нужно будет заполнить анкету — указать контактные данные, номер кресла на борту, где остановитесь и телефон для связи. А также отметить отсутствие симптомов коронавируса.

В аэропорту у всех измеряют температуру.

Самолеты авиакомпании Turkish Airlines в Международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле
1 из 20

Тем, кто отправится в Турцию, во время полета нужно будет заполнить анкету — указать контактные данные, номер кресла на борту, где остановитесь и телефон для связи. А также отметить отсутствие симптомов коронавируса.

В аэропорту у всех измеряют температуру.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
© РИА Новости / Владимир Вяткин

Министр здравоохранения Турции на днях заявил о вспышке заболеваемости. Но в ведомстве гостей и туроператоров заверили, что речь идет только о крупных городах, а на курортах "нет проблем".

"Там обязательная сертификация безопасности Safe Tourism для отелей вместимостью более 50 номеров. К этой категории относится большинство гостиниц уровня пять звезд", — говорит представитель одного из туроператоров Екатерина Бойко.

Бар у бассейна в аквапарке Анталии
2 из 20

Министр здравоохранения Турции на днях заявил о вспышке заболеваемости. Но в ведомстве гостей и туроператоров заверили, что речь идет только о крупных городах, а на курортах "нет проблем".

"Там обязательная сертификация безопасности Safe Tourism для отелей вместимостью более 50 номеров. К этой категории относится большинство гостиниц уровня пять звезд", — говорит представитель одного из туроператоров Екатерина Бойко.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Например, по новым правилам, у шведского стола теперь предусмотрен дополнительный персонал, обслуживающий отдыхающих, рассказывает частный гид по Анталье Никита Королев. "Это даже удобнее. Разметку для социальной дистанции тоже везде сделали", — добавляет он.

Однако некоторые российские туристы уже успели пожаловаться на очереди в ресторанах переполненных отелей.

Туристы в отеле в Анталье
3 из 20

Например, по новым правилам, у шведского стола теперь предусмотрен дополнительный персонал, обслуживающий отдыхающих, рассказывает частный гид по Анталье Никита Королев. "Это даже удобнее. Разметку для социальной дистанции тоже везде сделали", — добавляет он.

Однако некоторые российские туристы уже успели пожаловаться на очереди в ресторанах переполненных отелей.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Вяткин

Туроператоры рекомендуют путешественникам приобретать страховку на случай, если понадобится лечение от коронавируса.

Если гость заразится, страховка покроет стоимость медуслуг. При бессимптомном течении болезни турист отправится на карантин (также покрывается полисом). Если путешественник пропускает обратный рейс из-за самоизоляции, страховая компания приобретет ему новый билет.

Кстати, ПЦР-тест для всех туристов бесплатный. Результат — в тот же день.

И если в самолете вы оказались соседом заболевшего, на карантин вас не отправят. Это произойдет только при положительном результате анализа на вирус.

Русские туристы на отдыхе в Памуккале
4 из 20

Туроператоры рекомендуют путешественникам приобретать страховку на случай, если понадобится лечение от коронавируса.

Если гость заразится, страховка покроет стоимость медуслуг. При бессимптомном течении болезни турист отправится на карантин (также покрывается полисом). Если путешественник пропускает обратный рейс из-за самоизоляции, страховая компания приобретет ему новый билет.

Кстати, ПЦР-тест для всех туристов бесплатный. Результат — в тот же день.

И если в самолете вы оказались соседом заболевшего, на карантин вас не отправят. Это произойдет только при положительном результате анализа на вирус.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

"Август — самый востребованный месяц для Турции. Наибольший спрос на Анатолийское побережье, далее — на Даламан и Бодрум", — отмечает Екатерина Бойко.

Недельный тур в Анталью по тарифу "все включено" с проживанием в трехзвездочном отеле стоит от 50 тысяч рублей на двоих. Четыре звезды обойдутся минимум в 65-70 тысяч.

"На городских пляжах и в анталийских кафе цены выросли раза в полтора по сравнению с прошлым годом", — уточняет Никита Королев.

Девушка у бассейна одного из отелей в Антальи
5 из 20

"Август — самый востребованный месяц для Турции. Наибольший спрос на Анатолийское побережье, далее — на Даламан и Бодрум", — отмечает Екатерина Бойко.

Недельный тур в Анталью по тарифу "все включено" с проживанием в трехзвездочном отеле стоит от 50 тысяч рублей на двоих. Четыре звезды обойдутся минимум в 65-70 тысяч.

"На городских пляжах и в анталийских кафе цены выросли раза в полтора по сравнению с прошлым годом", — уточняет Никита Королев.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
© Depositphotos / mikdam

В Анталье главное — правильно выбрать пляж.

Коньяалты — широкий, галечный, протяженностью около семи километров — находится на западе региона. Вдоль береговой линии — сосны и яркие кусты гибискуса. Есть платная и бесплатная зоны. В платной можно пользоваться душем, зонтиками и шезлонгами.

"Если дать пять долларов за лежак с зонтом, вас обслужат по высшему разряду. И лучше брать с собой шлепки, босиком по гальке ходить проблематично", — советует туристка из Москвы Елена Доронина.

"На пляжах ограничений нет. Утром шезлонги расставляют так, чтобы сохранять социальную дистанцию, но потом все расслабляются. Маски нужны только в магазинах и общественном транспорте", — объясняет Королев.

Пляж Коньяалты в Анталье, Турция
6 из 20

В Анталье главное — правильно выбрать пляж.

Коньяалты — широкий, галечный, протяженностью около семи километров — находится на западе региона. Вдоль береговой линии — сосны и яркие кусты гибискуса. Есть платная и бесплатная зоны. В платной можно пользоваться душем, зонтиками и шезлонгами.

"Если дать пять долларов за лежак с зонтом, вас обслужат по высшему разряду. И лучше брать с собой шлепки, босиком по гальке ходить проблематично", — советует туристка из Москвы Елена Доронина.

"На пляжах ограничений нет. Утром шезлонги расставляют так, чтобы сохранять социальную дистанцию, но потом все расслабляются. Маски нужны только в магазинах и общественном транспорте", — объясняет Королев.

© Depositphotos / mikdam
© Depositphotos / Varavin88

Капуташ в 200 километрах от Антальи — один из самых живописных пляжей Турции: лазурная вода, белый песок и уютная бухта. Вход бесплатный, но зонтики и лежаки обойдутся по восемь лир (около 80 рублей). По сравнению с Коньяалты пляж совсем небольшой — всего 200 метров в длину и 30 в ширину.

Добраться от города можно на арендованном автомобиле или маршрутном автобусе. С трассы придется спуститься по лестнице, преодолев почти 200 ступенек.

Пляж Капуташ, Анталия, Турция
7 из 20

Капуташ в 200 километрах от Антальи — один из самых живописных пляжей Турции: лазурная вода, белый песок и уютная бухта. Вход бесплатный, но зонтики и лежаки обойдутся по восемь лир (около 80 рублей). По сравнению с Коньяалты пляж совсем небольшой — всего 200 метров в длину и 30 в ширину.

Добраться от города можно на арендованном автомобиле или маршрутном автобусе. С трассы придется спуститься по лестнице, преодолев почти 200 ступенек.

© Depositphotos / Varavin88
© Depositphotos / Violin

Анталья интересна не только пляжным отдыхом. Например, здесь стоит полюбоваться на Нижний Дюденский водопад, местные зовут его Карпузкалдыран.

Самый прекрасный вид на эту природную достопримечательность открывается с моря, так что лучше всего отправиться на экскурсию на туристическом корабле из порта в старом городе Антальи.

"Водопады открыты, как и все прогулочные зоны. Можно заходить в парки, музеи. Все как до пандемии. Настроение у местных позитивное, и все уже забыли про карантин", — добавляет Никита Королев.

Водопад Дуден в Анталии, Турция
8 из 20

Анталья интересна не только пляжным отдыхом. Например, здесь стоит полюбоваться на Нижний Дюденский водопад, местные зовут его Карпузкалдыран.

Самый прекрасный вид на эту природную достопримечательность открывается с моря, так что лучше всего отправиться на экскурсию на туристическом корабле из порта в старом городе Антальи.

"Водопады открыты, как и все прогулочные зоны. Можно заходить в парки, музеи. Все как до пандемии. Настроение у местных позитивное, и все уже забыли про карантин", — добавляет Никита Королев.

© Depositphotos / Violin
© Depositphotos / Violin

В 75 километрах к востоку от Антальи находится древнегреческий Сиде. С анатолийского диалекта его название переводится как "гранат" — этот фрукт был одним из символом богини Артемиды, покровительницы города.

Погуляйте по этому уголку античного мира, полюбуйтесь садами, отдохните на пляжах с белым песком. Соргун, окаймленный хвойными лесами, понравится сторонникам спокойного времяпрепровождения. А Кумкой предпочтут любители вечеринок и новых знакомств — это очень популярное место у молодежи.

"Еще в Сиде стоит посетить пещеру Алтынбешик с подземными озерами. Это не самая известная достопримечательность, там не многолюдно, но невероятно красиво", — говорит гид.

Руины в Сиде, Турция
9 из 20

В 75 километрах к востоку от Антальи находится древнегреческий Сиде. С анатолийского диалекта его название переводится как "гранат" — этот фрукт был одним из символом богини Артемиды, покровительницы города.

Погуляйте по этому уголку античного мира, полюбуйтесь садами, отдохните на пляжах с белым песком. Соргун, окаймленный хвойными лесами, понравится сторонникам спокойного времяпрепровождения. А Кумкой предпочтут любители вечеринок и новых знакомств — это очень популярное место у молодежи.

"Еще в Сиде стоит посетить пещеру Алтынбешик с подземными озерами. Это не самая известная достопримечательность, там не многолюдно, но невероятно красиво", — говорит гид.

© Depositphotos / Violin
© Depositphotos / Violin

Из Антальи за 100-120 долларов можно отправиться на двухдневную экскурсию в Каппадокию.

"В этом году, к сожалению, там не летают воздушные шары", — уточняет Никита Королев.

Но вы увидите древний подземный город Каймаклы — убежище ранних христиан.

Каппадокия
10 из 20

Из Антальи за 100-120 долларов можно отправиться на двухдневную экскурсию в Каппадокию.

"В этом году, к сожалению, там не летают воздушные шары", — уточняет Никита Королев.

Но вы увидите древний подземный город Каймаклы — убежище ранних христиан.

© Depositphotos / Violin
© РИА Новости / Мария Селиванова

"Очень рекомендую сходить на деревенский турецкий завтрак — это целая церемония. В окрестностях Антальи есть специальные заведения, там туристы за столом сидят на топчанах, пьют чай из самовара, едят местные блюда. Очень атмосферное мероприятие, позволяет поближе познакомиться с местной культурой", — отмечает гид.

 Бодрум, отель Lujo Bodrum, традиционный турецкий завтрак
11 из 20

"Очень рекомендую сходить на деревенский турецкий завтрак — это целая церемония. В окрестностях Антальи есть специальные заведения, там туристы за столом сидят на топчанах, пьют чай из самовара, едят местные блюда. Очень атмосферное мероприятие, позволяет поближе познакомиться с местной культурой", — отмечает гид.

© РИА Новости / Мария Селиванова
© Depositphotos / 19022015MF

Регион Даламан называют турецким Лазурным берегом.

По словам Екатерины Бойко, цены на недельный отдых тут — от 66 тысяч рублей на двоих в трехзвездочном отеле.

Одноименный небольшой курортный городок стоит на стыке Эгейского и Средиземного морей. Пляжей не так много, самый известный — каменистый Сарсала. Отсюда открываются живописные виды на побережье. Зонтик и шезлонг — четыре турецкие лиры в час (около 40 рублей).

 Бухта Сарсала в Турции
12 из 20

Регион Даламан называют турецким Лазурным берегом.

По словам Екатерины Бойко, цены на недельный отдых тут — от 66 тысяч рублей на двоих в трехзвездочном отеле.

Одноименный небольшой курортный городок стоит на стыке Эгейского и Средиземного морей. Пляжей не так много, самый известный — каменистый Сарсала. Отсюда открываются живописные виды на побережье. Зонтик и шезлонг — четыре турецкие лиры в час (около 40 рублей).

© Depositphotos / 19022015MF
© Depositphotos / Gelia78

Изтузу (в переводе с турецкого — "черепаший") — песочный пляж с очень плавным входом в море. Шезлонг — также от четырех турецких лир в час.

Шезлонги на знаменитом пляже Изтузу в Турции
13 из 20

Изтузу (в переводе с турецкого — "черепаший") — песочный пляж с очень плавным входом в море. Шезлонг — также от четырех турецких лир в час.

© Depositphotos / Gelia78
© Depositphotos / outsiderzone

Черепахи логгерхед каждый год приплывают сюда, чтобы отложить около 100 яиц.

Тут популярен дайвинг: прозрачная вода и разнообразная морская фауна радуют глаз.

Черепаха
14 из 20

Черепахи логгерхед каждый год приплывают сюда, чтобы отложить около 100 яиц.

Тут популярен дайвинг: прозрачная вода и разнообразная морская фауна радуют глаз.

© Depositphotos / outsiderzone
© Depositphotos / GekaSkr

Не пожалейте времени на экскурсию к горячим термальным источникам Памуккале. "Глядя на белоснежные травертиновые террасы, думаешь: "Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать", — делится впечатлениями Александра из Москвы.

Однодневная поездка обойдется в 60 долларов. Двухдневная — в 100.

Памуккале в Турции
15 из 20

Не пожалейте времени на экскурсию к горячим термальным источникам Памуккале. "Глядя на белоснежные травертиновые террасы, думаешь: "Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать", — делится впечатлениями Александра из Москвы.

Однодневная поездка обойдется в 60 долларов. Двухдневная — в 100.

© Depositphotos / GekaSkr
© Depositphotos / wjarek

В Бодрум, как правило, летят любители тусовок. Здесь много баров, ночных клубов и европейской молодежи. Курорт делится на две части: в восточной бурлит ночная жизнь, а западная сосредоточена вокруг марины и яхт-клуба. Постоянный ветер привлекает еще и серфингистов.

Неделя на двоих — от 70 тысяч рублей. Это в четырехзвездочном отеле с завтраками. Система "все включено" примерно на десять тысяч дороже.

Эгейское побережье
16 из 20

В Бодрум, как правило, летят любители тусовок. Здесь много баров, ночных клубов и европейской молодежи. Курорт делится на две части: в восточной бурлит ночная жизнь, а западная сосредоточена вокруг марины и яхт-клуба. Постоянный ветер привлекает еще и серфингистов.

Неделя на двоих — от 70 тысяч рублей. Это в четырехзвездочном отеле с завтраками. Система "все включено" примерно на десять тысяч дороже.

© Depositphotos / wjarek
© Depositphotos / slava296

На бодрумском побережье множество живописных бухт. Вода в Эгейском море теплая и прозрачная. Пляжи в основном галечные, но есть исключения.

Например, в Битезе длинный песчаный берег, окруженный соснами и мандариновыми рощами. Здесь тихо и спокойно. Для туристов, привыкших к дискотекам, — бухта Гюмберт, там тоже песок и пологий вход в воду.

Пляж на турецком курорте Бодрум
17 из 20

На бодрумском побережье множество живописных бухт. Вода в Эгейском море теплая и прозрачная. Пляжи в основном галечные, но есть исключения.

Например, в Битезе длинный песчаный берег, окруженный соснами и мандариновыми рощами. Здесь тихо и спокойно. Для туристов, привыкших к дискотекам, — бухта Гюмберт, там тоже песок и пологий вход в воду.

© Depositphotos / slava296
© Depositphotos / RVC5Pogod

На берегу Эгейского моря высится средневековая крепость — замок Святого Петра XV века. Он построен на месте одного из Семи чудес света — мавзолея карийского сатрапа Мавсола. Из-за землетрясений усыпальница не сохранилась. Но именно благодаря ей слово "мавзолей" стало нарицательным.

Замок Бодрум
18 из 20

На берегу Эгейского моря высится средневековая крепость — замок Святого Петра XV века. Он построен на месте одного из Семи чудес света — мавзолея карийского сатрапа Мавсола. Из-за землетрясений усыпальница не сохранилась. Но именно благодаря ей слово "мавзолей" стало нарицательным.

© Depositphotos / RVC5Pogod
© Depositphotos / EnginKorkmaz

На севере Бодрума стоит посетить грандиозный античный амфитеатр IV века до нашей эры, рассчитанный на тринадцать тысяч зрителей. Гладиаторских боев здесь давно нет, зато проходят концерты и музыкальные фестивали.

Бодрум, Турция
19 из 20

На севере Бодрума стоит посетить грандиозный античный амфитеатр IV века до нашей эры, рассчитанный на тринадцать тысяч зрителей. Гладиаторских боев здесь давно нет, зато проходят концерты и музыкальные фестивали.

© Depositphotos / EnginKorkmaz
© Depositphotos / EnginKorkmaz

Кстати, в Бодруме есть знаменитая дискотека "Галикарнас" — огромный ночной клуб, стилизованный под древний амфитеатр, который вмещает до пяти тысяч человек. Клуб расположился на берегу Эгейского моря с видом на замок Святого Петра.

Бодрум на закате, Турция
20 из 20

Кстати, в Бодруме есть знаменитая дискотека "Галикарнас" — огромный ночной клуб, стилизованный под древний амфитеатр, который вмещает до пяти тысяч человек. Клуб расположился на берегу Эгейского моря с видом на замок Святого Петра.

© Depositphotos / EnginKorkmaz
1 из 20

Тем, кто отправится в Турцию, во время полета нужно будет заполнить анкету — указать контактные данные, номер кресла на борту, где остановитесь и телефон для связи. А также отметить отсутствие симптомов коронавируса.

В аэропорту у всех измеряют температуру.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
2 из 20

Министр здравоохранения Турции на днях заявил о вспышке заболеваемости. Но в ведомстве гостей и туроператоров заверили, что речь идет только о крупных городах, а на курортах "нет проблем".

"Там обязательная сертификация безопасности Safe Tourism для отелей вместимостью более 50 номеров. К этой категории относится большинство гостиниц уровня пять звезд", — говорит представитель одного из туроператоров Екатерина Бойко.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
3 из 20

Например, по новым правилам, у шведского стола теперь предусмотрен дополнительный персонал, обслуживающий отдыхающих, рассказывает частный гид по Анталье Никита Королев. "Это даже удобнее. Разметку для социальной дистанции тоже везде сделали", — добавляет он.

Однако некоторые российские туристы уже успели пожаловаться на очереди в ресторанах переполненных отелей.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
4 из 20

Туроператоры рекомендуют путешественникам приобретать страховку на случай, если понадобится лечение от коронавируса.

Если гость заразится, страховка покроет стоимость медуслуг. При бессимптомном течении болезни турист отправится на карантин (также покрывается полисом). Если путешественник пропускает обратный рейс из-за самоизоляции, страховая компания приобретет ему новый билет.

Кстати, ПЦР-тест для всех туристов бесплатный. Результат — в тот же день.

И если в самолете вы оказались соседом заболевшего, на карантин вас не отправят. Это произойдет только при положительном результате анализа на вирус.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
5 из 20

"Август — самый востребованный месяц для Турции. Наибольший спрос на Анатолийское побережье, далее — на Даламан и Бодрум", — отмечает Екатерина Бойко.

Недельный тур в Анталью по тарифу "все включено" с проживанием в трехзвездочном отеле стоит от 50 тысяч рублей на двоих. Четыре звезды обойдутся минимум в 65-70 тысяч.

"На городских пляжах и в анталийских кафе цены выросли раза в полтора по сравнению с прошлым годом", — уточняет Никита Королев.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
6 из 20

В Анталье главное — правильно выбрать пляж.

Коньяалты — широкий, галечный, протяженностью около семи километров — находится на западе региона. Вдоль береговой линии — сосны и яркие кусты гибискуса. Есть платная и бесплатная зоны. В платной можно пользоваться душем, зонтиками и шезлонгами.

"Если дать пять долларов за лежак с зонтом, вас обслужат по высшему разряду. И лучше брать с собой шлепки, босиком по гальке ходить проблематично", — советует туристка из Москвы Елена Доронина.

"На пляжах ограничений нет. Утром шезлонги расставляют так, чтобы сохранять социальную дистанцию, но потом все расслабляются. Маски нужны только в магазинах и общественном транспорте", — объясняет Королев.

© Depositphotos / mikdam
7 из 20

Капуташ в 200 километрах от Антальи — один из самых живописных пляжей Турции: лазурная вода, белый песок и уютная бухта. Вход бесплатный, но зонтики и лежаки обойдутся по восемь лир (около 80 рублей). По сравнению с Коньяалты пляж совсем небольшой — всего 200 метров в длину и 30 в ширину.

Добраться от города можно на арендованном автомобиле или маршрутном автобусе. С трассы придется спуститься по лестнице, преодолев почти 200 ступенек.

© Depositphotos / Varavin88
8 из 20

Анталья интересна не только пляжным отдыхом. Например, здесь стоит полюбоваться на Нижний Дюденский водопад, местные зовут его Карпузкалдыран.

Самый прекрасный вид на эту природную достопримечательность открывается с моря, так что лучше всего отправиться на экскурсию на туристическом корабле из порта в старом городе Антальи.

"Водопады открыты, как и все прогулочные зоны. Можно заходить в парки, музеи. Все как до пандемии. Настроение у местных позитивное, и все уже забыли про карантин", — добавляет Никита Королев.

© Depositphotos / Violin
9 из 20

В 75 километрах к востоку от Антальи находится древнегреческий Сиде. С анатолийского диалекта его название переводится как "гранат" — этот фрукт был одним из символом богини Артемиды, покровительницы города.

Погуляйте по этому уголку античного мира, полюбуйтесь садами, отдохните на пляжах с белым песком. Соргун, окаймленный хвойными лесами, понравится сторонникам спокойного времяпрепровождения. А Кумкой предпочтут любители вечеринок и новых знакомств — это очень популярное место у молодежи.

"Еще в Сиде стоит посетить пещеру Алтынбешик с подземными озерами. Это не самая известная достопримечательность, там не многолюдно, но невероятно красиво", — говорит гид.

© Depositphotos / Violin
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Из Антальи за 100-120 долларов можно отправиться на двухдневную экскурсию в Каппадокию.

"В этом году, к сожалению, там не летают воздушные шары", — уточняет Никита Королев.

Но вы увидите древний подземный город Каймаклы — убежище ранних христиан.

© Depositphotos / Violin
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"Очень рекомендую сходить на деревенский турецкий завтрак — это целая церемония. В окрестностях Антальи есть специальные заведения, там туристы за столом сидят на топчанах, пьют чай из самовара, едят местные блюда. Очень атмосферное мероприятие, позволяет поближе познакомиться с местной культурой", — отмечает гид.

© РИА Новости / Мария Селиванова
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Регион Даламан называют турецким Лазурным берегом.

По словам Екатерины Бойко, цены на недельный отдых тут — от 66 тысяч рублей на двоих в трехзвездочном отеле.

Одноименный небольшой курортный городок стоит на стыке Эгейского и Средиземного морей. Пляжей не так много, самый известный — каменистый Сарсала. Отсюда открываются живописные виды на побережье. Зонтик и шезлонг — четыре турецкие лиры в час (около 40 рублей).

© Depositphotos / 19022015MF
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Изтузу (в переводе с турецкого — "черепаший") — песочный пляж с очень плавным входом в море. Шезлонг — также от четырех турецких лир в час.

© Depositphotos / Gelia78
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Черепахи логгерхед каждый год приплывают сюда, чтобы отложить около 100 яиц.

Тут популярен дайвинг: прозрачная вода и разнообразная морская фауна радуют глаз.

© Depositphotos / outsiderzone
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Не пожалейте времени на экскурсию к горячим термальным источникам Памуккале. "Глядя на белоснежные травертиновые террасы, думаешь: "Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать", — делится впечатлениями Александра из Москвы.

Однодневная поездка обойдется в 60 долларов. Двухдневная — в 100.

© Depositphotos / GekaSkr
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В Бодрум, как правило, летят любители тусовок. Здесь много баров, ночных клубов и европейской молодежи. Курорт делится на две части: в восточной бурлит ночная жизнь, а западная сосредоточена вокруг марины и яхт-клуба. Постоянный ветер привлекает еще и серфингистов.

Неделя на двоих — от 70 тысяч рублей. Это в четырехзвездочном отеле с завтраками. Система "все включено" примерно на десять тысяч дороже.

© Depositphotos / wjarek
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На бодрумском побережье множество живописных бухт. Вода в Эгейском море теплая и прозрачная. Пляжи в основном галечные, но есть исключения.

Например, в Битезе длинный песчаный берег, окруженный соснами и мандариновыми рощами. Здесь тихо и спокойно. Для туристов, привыкших к дискотекам, — бухта Гюмберт, там тоже песок и пологий вход в воду.

© Depositphotos / slava296
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На берегу Эгейского моря высится средневековая крепость — замок Святого Петра XV века. Он построен на месте одного из Семи чудес света — мавзолея карийского сатрапа Мавсола. Из-за землетрясений усыпальница не сохранилась. Но именно благодаря ей слово "мавзолей" стало нарицательным.

© Depositphotos / RVC5Pogod
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На севере Бодрума стоит посетить грандиозный античный амфитеатр IV века до нашей эры, рассчитанный на тринадцать тысяч зрителей. Гладиаторских боев здесь давно нет, зато проходят концерты и музыкальные фестивали.

© Depositphotos / EnginKorkmaz
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Кстати, в Бодруме есть знаменитая дискотека "Галикарнас" — огромный ночной клуб, стилизованный под древний амфитеатр, который вмещает до пяти тысяч человек. Клуб расположился на берегу Эгейского моря с видом на замок Святого Петра.

© Depositphotos / EnginKorkmaz
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